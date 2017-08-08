9:3! Россияне громят хозяев турнира с рекордным счетом

Словакия - Россия Фото: ФХР

На Мемориале Ивана Глинки в Братиславе юниорская сборная России нанесла крупное поражение словакам и вышла на первое место в группе.

После трудной и нервной победы по буллитам над канадцами (4:3) в первом матче сборную России ждало не менее ответственное испытание – поединок со словаками. Тем более, что в битве против канадцев наши понесли и серьезные потери. Из-за травм до конца турнира выбыло сразу два игрока – нападающий Григорий Денисенко и защитник Данила Галенюк.

Если объективно, то словаки, конечно, соперник послабее канадцев. Лучшим их результатом на Мемориале Глинки были бронзовые медали, завоеванные еще в 1997 и 1998 годах.

Но у хозяев турнира настрой на фаворитов всегда особый. Поэтому начали словаки игру очень резво и счет открыли уже на первой минуте поединка.

Нашу команду такой старт не обескуражил. Скорее, заставил встрепенуться. И уже через семь минут очень важную шайбу забросил Максим Шабанов. После этого на площадке шла в первом периоде в общем-то равная борьба.

И только на последней секунде встречи россияне в большинстве разыграли отличную комбинацию. Никита Ртищев, получив шайбу за воротами, смело пошел на пятачок, вытянул на себя сразу нескольких соперников и отдал великолепный пас в центр. А через мгновение герой вчерашней буллитной серии с канадцами Руслан Исхаков вколотил шайбу в сетку – 2:1.

Возможно, словаков обескуражил этот гол одновременно с сиреной. Или россияне в перерыве вспомнили про свои обещания перед матчем – ни в коем случае не расслабляться после победы над Канадой.

Так или иначе, но после перерыва равных соперников на льду уже не было. Голы забивались на любой вкус и много, но только в одни ворота. К середине второго периода счет уже был 6:1 в пользу сборной России. А исход матча, как говорится, предрешен. При чем две последних шайбы Александр Жабреев и Павел Ротенберг забросили с промежутком в 14 секунд!

Вскоре после этого на площадке вспыхнула драка. Повод для нее хозяевам дал Глеб Бабинцев, въехавший сопернику плечом в голову. В итоге его удалили до конца матча. А еще двум «боксерам» почему-то выписали неравный штраф. Россиянин Максим Цыбин получил 4+10, а его оппонент словак Марцел Длугош – 2+10.

Словаки получили на две минуты преимущество в двух игроков. И вскоре сумели сократить разрыв в счете.

Впрочем, картину игры это не изменило. Третий период россияне вновь начали в атаке. И забросили в ворота соперника еще три шайбы.

Жабреев и Ротенберг отметились дублями. Особо надо отметить и первый гол на турнире самого молодого игрока нашей сборной – 16-летнего Матвея Гуськова, сына известного защитника, а ныне уже хоккейного эксперта Александра Гуськова. Также голы забили Дамир Билялов и Дмитрий Завгородний.

Так россияне установили своеобразный рекорд, забросив сопернику пока больше всех шайб на этом турнире. Наверное, нашей команде очень хотелось довести счет до двузначного. Благо, времени для этого хватало.

Но вместо этого подо печные Александра Зыбина так увлеклись атакой, что пропустили контрвыпад словаков и позволили им поставить точку в этом матче. Хотя на его последней минуте игроки сборной России нанесли еще четыре опасных броска по воротам. И любой из них мог окончится голом.

После двух поединков россияне вышли на первое место в группе, опережая канадцев, финнов и словаков. Но это вовсе не гарантирует им легкой жизни в завтрашнем матче против финнов. Чтобы выйти в плей-офф нашим надо набрать в нем хотя бы одно очко. Или, иными словами, перевести игру в овертайм.

СТАТИСТИКА

Словакия – Россия – 3:9 (1:2, 1:4, 1:3). Голы: Ковачик, Бучко, Сарваш – Шабанов, Исхаков, Жабреев-2, Билялов, Ротенберг-2, Гуськов, Завгородний.

Другие матчи: США – Швеция – 1:6, Чехия – Швейцария – 6:2, Словакия – Финляндия – 1:6, Швейцария – США – 1:2, Финляндия – Канада – 1:5, Чехия – Швеция – 3:7.