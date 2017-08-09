Выдержит ли «Спартак» питерский удар? Превью к матчу красно-белых с «Арсеналом»

Автор «Советского спорта» рассуждает о том, как москвичи будут решать поставленные задачи после разгрома от «Зенита».

«Безусловно, всегда неприятно так проигрывать. Я отлично понимаю ребят, потому что однажды сам с «Ювентусом» проиграл 1:5 «Пескаре». Поэтому поражения случаются. Как и в жизни, в футболе сильный не тот, кто просто побеждает, а тот, кто после поражения встает с колен и идет вперед с высокоподнятой головой, достигая своих целей», – заявил наставник красно-белых Массимо Каррера спустя два дня после разгрома от «Зенита». «Спартак» сборки итальянского специалиста не «Ювентус». По крайней мере – пока. Но, держать удар он тоже умеет, что неоднократно доказывал даже после самых чувствительных поражений.

ШАНС ВОССТАНОВИТЬ РЕНОМЕ ЗА КОРОТКИЙ СРОК

Так было по ходу золотого сезона, и когда москвичи сначала уступили в том же Санкт-Петербурге 2:4, а затем взяли верх дома над «Ростовом» 1:0, и когда сперва уехали, несолоно хлебавши, из Самары, получив в свои ворота четыре безответных мяча от «Крыльев Советов», а следом одолели в родных стенах «Рубин» 2:1, и когда история вновь повторилась на стадионе «Олимп-2», где движимые жаждой реванша ростовчане отгрузили Реброву «трешку», а потом на «Открытие Арене» был повержен «Урал» 1:0.

А вот возможности реабилитироваться за три пробоины в матче с «Арсеналом» минувшей весной у задетых за живое спартаковцев еще не было. Поскольку поединок в Туле венчал обязательную программу предыдущего чемпионата. Хотя справедливости ради стоит отметить, что в гости к отчаянно боровшемуся за выживание коллективу Сергея Кирьякова красно-белые прибыли на волне празднования собственного триумфа и вышли на поле далеко не в оптимальном составе. Так что, результат в той майской встрече отошел на второй план.

Зато шанс поквитаться с «пушкарями», а заодно и восстановить потерянное на «Крестовском» реноме уязвленной в самое сердце дружине Карреры представляется прямо сейчас. И, пожалуй, даже здорово, что с момента питерской оплеухи пройдет не неделя, в течение которой, не исключено, игроки занимались бы самобичеванием, а значительно более короткий промежуток, за время которого они будут гореть желанием на деле доказать, что произошедшее в воскресенье – просто несчастный случай и не более того.

Кстати, и здесь никуда не деться от прямых параллелей с чемпионским сезоном. Ведь победы над казанцами и екатеринбуржцами также были достигнуты, когда на то, чтобы оправиться от самарской и ростовской неудач, давался не полновесный недельный срок, а мизерный отрезок в три-четыре дня. Исключением стал разве что успех в хозяйском матче с ростовчанами спустя 13 дней после фиаско на «Петровском». Да и то тогда огромное количество ведущих футболистов «Спартака» разъехалось в расположение своих сборных, а, следовательно, ментально переключилось с клубных дел на дела национальных команд.

ЗАЩИТА «АРСЕНАЛА» ПРОТИВ НАПАДЕНИЯ «СПАРТАКА»

Не то чтобы тулякам в среду заранее уготована роль жертвы. Тем более, что в турнирной таблице соперников разделяет всего лишь два очка. Однако, при всём уважении к ним, ровней красно-белым их никак не назовёшь. К тому же команды Миодрага Божовича, ныне руководящего коллективом из города самоваров, пряников и оружия, никогда не славились сверхнадежной обороной. Это не трудно проследить на примере уже не раз упомянутого «Ростова», который при черногорце был едва ли не самой пропускающей командой премьер-лиги, а с приходом Курбана Бердыева будто повесил на свои ворота амбарный замок.

Впрочем, когда твои игроки по полгода не видят зарплаты, как это было на берегах Дона в период работы там Божовича, очень трудно мотивировать игроков на полную самоотдачу на газоне и мыслительные процессы в сугубо спортивной плоскости. В «Арсенале», насколько известно, с появлением на посту президента клуба Гурама Аджоева подобных финансовых проблем нет. С другой стороны, нет и такой защиты, которая, как кажется, была бы способна остановить одну из наиболее мощных атакующих линий в стране.

И пусть в нападении москвичи не смогут рассчитывать на Луиса Адриано, получившего двухматчевую дисквалификацию за стычку с Игорем Смольниковым за секунды до финального свистка в проигранной битве с сине-бело-голубыми. Тем не менее, их наступательный потенциал вряд ли принципиально ослабнет, если отправленного КДК подумать о собственном поведении на досуге бразильца заменит живой и здоровый Зе Луиш.

ЗЕ ЛУИШ: ТРАВМА ИГРОКА ИЛИ ПОПЫТКА ОПРАВДАТЬСЯ ТРЕНЕРА?

Вообще, с африканским форвардом «Спартака» творится что-то странное. Мало того, что он не забивает с конца октября прошлого года, имея уйму голевых моментов в каждой второй встрече. Так вдобавок ко всему, выйти на поле в числе стартовых одиннадцати против «Зенита» ему, по словам Карреры, помешало повреждение колена и нежелание тренерского штаба рисковать здоровьем важного игрока.

Но тут возникает два вполне обоснованных вопроса. Прежде из уст самого спартаковского кормчего частенько доводилось слышать, что если футболист не здоров, то он не играет. А Зе Луиш не только вышел на замену в Санкт-Петербурге, но и бодро отбегал отведенные ему добрые полчаса с гаком, заработав ещё и пенальти. Так какой же смысл был бросать в бой игрока, здоровью которого угрожает опасность?

Обычно так поступают, когда в его услугах существует сверхнеобходимость, и выпускают на последние 10-15 минут. Говорить о некой сверхнеобходимости в игре с «Зенитом» явно не приходится. Поскольку к моменту выхода кабовердийца на поле, с точки зрения итогового результата, всё уже было ясно. Из чего напрашивается вывод, что Зе Луиш был здоров, а, значит, готов играть. Во всяком случае, к такому мнению склоняется ряд специалистов, с которыми мне довелось обсудить сложившуюся вокруг нападающего ситуацию.

Еще одна ситуация, вызывающая определённые сомнения, носит не футбольный, а, скорее, журналистский характер. Никто не призывает делать заявления о состоянии здоровья игрока непосредственно перед матчем, давая сопернику ценную информацию и облегчая ему тем самым подготовку к игре. Но почему нельзя было сообщить об этом во флэш-интервью сразу после окончания встречи, на послематчевой пресс-конференции, на худой конец, в отчёте о поединке на официальном сайте клуба?

Вот и получилось, что слова спартаковского allenatore о травме африканца, прозвучавшие на легендарной базе в Тарасовке лишь по прошествии двух дней после вояжа в Северную столицу, были восприняты многими репортёрами и болельщиками в качестве попытки оправдаться за допущенные кадровые ошибки. Недаром ещё великий рулевой красно-белых Константин Иванович Бесков любил повторять, что всё надо делать вовремя!

РОТАЦИЯ СОСТАВА НА ИГРУ С ТУЛЯКАМИ

Допускаю, что ответы на эти животрепещущие вопросы могут крыться в своеобразных играх разума. Потому как признание Карреры было сделано не только спустя два дня после игры с «Зенитом», но и ровно за сутки до матча с «Арсеналом». И дабы ещё больше запутать будущего противника итальянец поведал, что, несмотря на планирующееся освежение состава, он пока не определился с его окончательным вариантом на предстоящую встречу. Причем какая-либо конкретика отсутствует как в отношении полевых игроков, так и применительно к вратарской позиции.

Правда, отталкиваясь от опыта первого сезона синьора Массимо на тренерском мостике москвичей, можно с большой долей вероятности предположить, что неизбежная в отсутствии Луиса Адриано ротация не будет повальной. Так как ранее даже после всё тех же болезненных поражений от «Зенита», «Крыльев Советов» и «Ростова» он не был замечен в кадровых шараханьях. И в следующих поединках перемены коснулись двух-максимум трёх боевых единиц. Видимо, и в соперничестве с красно-жёлтыми не стоит ждать откровенных экспериментов. Хотя и субботнее дерби с ЦСКА тоже нужно держать в голове. Ибо провал сразу в двух столь статусных матчах за неделю станет серьёзным ударом по репутации не только самого Карреры, но и «Спартака».