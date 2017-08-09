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«Почему в сборной играет «Владимирский централ»? У нас есть ди-джей» (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Почему в сборной играет «Владимирский централ»? У нас есть ди-джей» (видео)
Фото: ФХР

После финала Sochi Hockey Open обозреватель «Советского спорта» послушал игроков и тренеров.

Это вы еще не видели! Чудо-гол Чудинова в ворота СКА спас сборную России (видео)

«ГРИБЫ» И ШАНСОН

Мы были поражены, когда к прессе вышел форвард олимпийской сборной России Владимир Ткачев. Нет, Володю мы знали и раньше. Чем он нас мог удивить? Не победным же буллитом. Просто за стенкой из раздевалки сборной сначала звучало «Между нами тает лед…» от группы «Грибы». А потом Михаил Круг красивым баритоном затянул «Владимирский централ». Хорошо, что молодые хоккеисты слушают классику. Причем, как объяснил Ткачев, у них в сборной есть специальный человек, отвечающий за музыку – и это не хоккеист.

Возможно, это двухметровый охранник Володя, который стоял в дверях сборной. Или просто в честь Ткачева, который тоже Владимир. Не так важно. Но настроение на разговор нам создали.


- Матч мы начали неважно, - сообщил Ткачев. – Первый гол забили, расслабились, темп игры у нас снизился. Шайбы залетали в наши ворота из-за собственных ошибок. Хорошо, что сумели собраться и вытащить матч. Это очень важно. Победа далась с трудом, все молодцы.

- Расслабились-то почему?
- Тут много факторов. Мы же в Сочи находимся. Но каждый понял, что мы хотим победить. Соперник ведь непростой. Все кандидаты в сборную играют в СКА. Так что матч был важным.

- Гол Чудинова – это фантастика.
- Нам не везло до этого, были классные моменты, но мы их не реализовали. И вот конфузный гол. Он здорово нас завел. Мой буллит? Все получилось. Отрабатываю это после тренировок, остаюсь с вратарями.

БУЛЛИТ А-ЛЯ ФОРСБЕРГ

Потом пришел Михаил Григоренко – «Владимирский централ» еще играл. У него спросили: «Приятно ведь оказаться дома?»

- Да, это хорошо, что играет наша русская музыка, - улыбнулся экс-форвард «Колорадо».

- А у вас в Денвере звучал американский шансон? – спросил я.
- Да вы что? – поразился вопросу Григоренко.


- Вы забили буллит в стиле Форсберга.
- Вот получилось. Отрабатывал его на тренировках. Просто Коскинен – хороший большой вратарь. Нужно было его как-то удивить.

- А вы удивились, как Чудинов его удивил? Из своей зоны забил гол.
- Очень здорово вышло! Но ребята говорили, что у Коскинена еще в прошлом сезоне были проблемы с дальними бросками. Я увидел – и тоже немного удивился.

Счет был 1:3, играем в меньшинстве. И тут мы получаем такой подарок. Ребята взбодрились, побежали, заиграли. Так и удалось вытащить матч.

- Вас так и не поставили с Капризовым?
- Ничего страшного. Еще наиграемся, сезон длинный.

- Это нельзя сравнивать с Кубком мира, но насколько похожа ваша команда на сборную молодых звезд Северной Америки? За таких ребят приятно болеть.
- Да, есть что-то похожее. Молодые игроки показывают раскрепощенный хоккей. Бегаем туда-обратно, создаем много опасных моментов. Поэтому нас болельщики так поддерживали.

«ИГОРЬ ВСТАНЕТ СТЕНОЙ»

Надо было послушать игроков СКА, и вот к нам вышел Виктор Тихонов.


- Насколько разное управление СКА со Знарком и без Знарка? Может, с Олегом Валерьевичем у вас была бы выше мотивация?
- Нет, все же знают систему, как надо настраиваться. Конечно, это финал, все хотели победить. Просто нам чуть-чуть не хватило. И надо отдать должное ребятам из олимпийской сборной России. Они очень хорошо играли.

То, что я забил? Любые голы радуют, даже в предсезонном турнире. Особенно когда партнеры для тебя столько делают, и тебе остается просто в ворота попасть. Это всегда приятно.

- А приятно забивать своему одноклубнику Игорю Шестеркину?
- Еще бы! На тренировке это получается не всегда. Как встанет стеной, и его не пробить. А в настоящем матче вдвойне приятнее. 

ТО ЯМКА, ТО КАНАВКА

На пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера Харийс Витолиньш объяснил тайну Микко Коскинена, почему его вратарь постоянно пускает шайбы после дальних бросков:


- Это не третий раз Коскинену забивают такой гол. Те два от Кутейкина он пропускал из центральной зоны, а этот от Чудинова был забит из чужой зоны. Такого у Микко еще не было. Но бывает такое. Вы ведь заметили, что качество льда не очень хорошее. В предыдущие дни, как мне казалось, было намного лучше. Может, погода такая – не знаю. Вот же, шайба летела мимо, но попала в какую-то ямку-канавку – изменила направление на 90 градусов. Это не оправдывает Коскинена, надо быть готовым ко всему. Но это хоккей!

…Будем верить, что следующий гол с 40 метров Микко Коскинен пропустит в составе сборной Финляндии – уже на Олимпиаде.

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