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Капризов в ЦСКА еще на три года. Это очень плохо

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кирилл Капризов (справа)
Кирилл Капризов (справа)Фото: ХК ЦСКА

Главный хоккейный талант России сильно ошибся.

СИСТЕМА? НЕ, НЕ СЛЫШАЛИ

Президент армейцев Игорь Есмантович буквально сразу после перехода Капризова гордо заявил о том, что предложит ему новый трехлетний контракт, поскольку от старого, заключенного еще «Салаватом», остался всего один год, и на горизонте замаячила «Миннесота», которой Кирилл совсем не помешает.

Капризов взял паузу, отодвинул все контрактные разговоры в сторону, улетел в Новокузнецк отдыхать и предпочитал отмалчиваться на эту тему даже после выхода из отпуска. Пару дней назад в интервью он сказал, что хочет заиграть в НХЛ и, вероятно, это случится уже через год. Исходя из этого напрашивался вывод, что контракт с ЦСКА он продлевать не собирается, но как бы не так. Суровая реальность бьет гаечным ключом по голове. Капризов в ЦСКА еще на три года.

Игорь Есмантович: Подписали Капризова на три года. Следующий – классный защитник

ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ ДАТЬ КХЛ?

Соу сэд, ребята. Ведь речь идет о самом крутом российском таланте последних лет, который должен продолжать развиваться. Единственное место, где он сможет это делать – НХЛ. За два полноценных сезона в КХЛ Капризов смог добиться почти всего. Он тащил в родном Новокузнецке и продолжил это делать в благополучной Уфе. Он доминировал на МЧМ, и только нюансы помешали ему пролезть в состав главной сборной, когда во время чемпионата мира травму получил Сергей Мозякин.

В конце концов, к 20 годам за его спиной целых два звездных уикенда КХЛ. Еще одного сезона здесь было бы достаточно, чтобы окончательно окрепнуть и отправиться туда, где играют лучшие. По сути, Капризову нужно лишь подтянуть игру в обороне, ведь на чужой половине корта он весьма крут уже сейчас: и по движению, и в открываниях, и по владению клюшкой, и во взаимодействии с партнерами.

Вряд ли КХЛ может дать ему что-то еще. Вы ведь помните, что произошло с Евгением Кузнецовым, который несколько сезонов пересидел в «Тракторе»? Очень бы не хотелось, чтобы подобная участь постигла Капризова.

Но не только в этом заключатся риски продления контракта с армейцами. В Уфе Игорь Захаркин чрезвычайно бережно относился к таланту Кирилла: поставил в тройку с Линусом Умарком, сделал ключевой фигурой в розыгрыше большинства, выпускал на площадку в сложнейших ситуациях и делал все, чтобы развивать в нем лидерские качества. Едва ли с Капризовым кто-то будет так нянчиться в ЦСКА.

Мало того, не до конца понятно, как его собирается использовать главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, которому просто дали 6 пятерок и оставили с этим разбираться. Тут не каждый опытный тренер сообразит, как в таких условиях работать, не то что, человек, большую часть карьеры проработавший ассистентом. Одно дело, если Капризова добавят к новосибирской связке Шумаков-Шалунов и совсем другое, если его продолжат наигрывать в тройке с Кузьменко и Светлаковым.

«Будешь нашим королем…» Капризов остался на три года в России, и это хорошо

ДЕНЬГИ? ОТВЕТ НЕВЕРНЫЙ

Надо понимать, что Капризов в любом звене, ниже второго, – это варварство. Все равно, что панелью дорогущего макбука пытаться открывать пивные бутылки – в теории можно, а на практике смотрится дико. Но что-то мне подсказывает, что в грядущем сезоне у ЦСКА мы этой дичи насмотримся.

Игорь Никитин поставлен в жесточайшие условия, ему нужно давать результат (читай – брать Кубок Гагарина), поэтому о красоте игры и эффективности использования конкретных игроков он будет думать в последнюю очередь. В эпоху Квартальнова все обвиняли ЦСКА в излишней прямолинейности и дуболомности. Как бы не пришлось этим людям с ностальгией вспоминать агрессивный стиль армейцев предыдущей сборки. Если вдруг в этом сезоне вы увидите ЦСКА, полматча играющий в откат, не удивляйтесь.

Кирилл мечтает попасть на Олимпиаду и будет бороться за билет в Пхенчхан, но для этого совершенно не обязательно продлевать контракт с ЦСКА. Чтобы резко увеличить шансы на поездку в Корею, ему нужно было пойти по стопам Владислава Гаврикова, но боссы «Роснефти» распорядились по-своему. Вот и зачем тратить несколько лет карьеры на организацию, которая завладела твоей хоккейной судьбой, по сути, рейдерским путем?

Деньги? Ответ неверный. 50 миллионов рублей в год – не такая уж большая сумма, а через три года в НХЛ Капризов смог бы зарабатывать больше. Вполне допускаю, что Кирилл очень хочет выиграть Кубок Гагарина. Быть может, он даже сможет это сделать. Вот только какой ценой?

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