Данис Зарипов: Зачем мне контракт с «Ак Барсом», если я в КХЛ играть не могу?!

Известный форвард Данис Зарипов в разговоре с обозревателем «Советского спорта» прокомментировал разрыв отношений с казанским клубом.

Как уже сообщал «Советский спорт», 36-летний форвард остался без контракта в КХЛ. Напомню, что в июле «Ак Барс» объявил о подписании двухлетнего договора с нападающим, который трижды становился чемпионом страны в составе казанского клуба. Однако вскоре вслед за этим последовало жесткое решение ИИХФ, дисквалифицировавшей Зарипова аккурат на два года за употребление запрещенных WADA препаратов.

И вот вчера казанский клуб объявил о расторжении контракта с трехкратным чемпионом мира. Эту новость подтвердил и агент именитого игрока Юрий Николаев. А сегодня обозреватель «Советского спорта» позвонил самому Зарипову, чтобы узнать – по чьей же все же инициативе был расторгнут контракт?

– Это не была чья-то личная инициатива, – ответил Данис. – Мы сели, поговорили и приняли решение. Оно было обоюдным. Никто никому ничего не навязывал.

– Логика «Ак Барса» тут понятна. А ваш-то резон в чем?

– Ну а зачем мне сохранять контракт с Казанью, если я не приношу никакой пользы команде? Надо же в конце концов быть просто порядочным человеком. Не подставлять клуб, который на меня рассчитывал.

– Возможно ли, что после того, как вам скостят дисквалификацию или вообще ее снимут, вы с «Ак Барсом» вновь сядете за стол переговоров?

– По этому поводу мне пока сказать нечего. Сначала надо дождаться результатов. А потом… Потом все вполне возможно.

– Когда будете подавать апелляцию в Спортивный международный арбитраж?

– Сейчас не хотел бы по этому поводу ничего конкретного заявлять.

– Тогда последний вопрос, который волнует многих болельщиков, начались ли у вас переговоры с клубами НХЛ? Ведь разрыв отношений с «Ак Барсом» позволяет вам вести их уже на официальном уровне.

– И тут пока не могу сообщить что-то определенное. Ничего такого, что могло бы заинтересовать общественность. Давайте подождем развития событий.