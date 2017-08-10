Олег Капризов: Решение задержаться в ЦСКА приняли сообща

Отец Кирилла Капризова прокомментировал для «Советского спорта» решение сына подписать с ЦСКА долгосрочный контракт.

– Олег, ваше отцовское слово убедило Кирилла поставить подпись под контрактом с ЦСКА на три сезона?

– Почему мое? Мы долго все взвешивали, оценивали аргументы «за» и «против». Решение приняли сообща. Если бы Кирилл не хотел задержаться в ЦСКА, то уехал бы. Здесь давления с моей стороны не было.

– А давления со стороны ЦСКА лично на вас было?

– Тоже нет. Вели диалог. Нормальный, человеческий. Никто со сроками не торопил, не подгонял. Мол, давайте завтра подписывайте…

– Когда приняли окончательное решение задержаться в ЦСКА и в КХЛ, если не секрет?

– Где-то неделю назад.

– Есть мнение, что уже через год Кирилл здесь заскучает, ведь его признали лучшим европейским хоккеистом в возрасте до 22 лет. Кому же, как не ему дорога в сильнейшую лигу мира. Перед глазами яркие примеры – Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов, Артемий Панарин. Наставник молодежной сборной Валерий Брагин по таланту поставил Капризова выше их всех…

– Почему сын должен заскучать? С нашим календарем скучать некогда. Времени не хватает восстанавливаться. К тому же есть сборная, куда надо попасть и закрепиться. Его мечта – сыграть на Олимпиаде. И не просто сыграть, а вернуться из Кореи с медалью. Желательно золотой.

– Теперь Кириллу придется подумать о квартире и машине в Москве.

– Квартиру уже знакомые подыскивают. Это дело нескольких дней. А машина. Если Кирилл захочет, то обзаведется. Но ездить по Москве – сами знаете как.

– Кто же будет готовить и стирать для Кирилла? Ведь девушки у него пока нет. А вы…

– А я в Новокузнецке. Собираюсь приехать в Москву на ближайшую длинную домашнюю серию ЦСКА. Вот вы спрашиваете «Кто будет готовить?». Скоро сезон начнется, тут уж не до готовки. Накормят и напоят в команде. Да и вообще Кирилл – парень самостоятельный. В Уфе год жил один и справлялся. Да и в Новокузнецке с ним никто не нянчился. И быт на него не давил. На первом месте для сына – всегда был, есть и будет хоккей. Он жить без хоккея не сможет.