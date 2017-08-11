«Промес по ходу сегодня попрощался с нами? Значит Луан». Обзор гостевых (видео)
«Советский спорт» подводит итоги 5-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.
Выбери лучший гол 5-го тура РФПЛ!
«СКА-Хабаровск» забил первый гол в премьер-лиге, набрал первые очки и одержал первую победу. Команда творит свои историю. Вот только «Анжи», выступившему в этой истории в роли потерпевшего – не радостно.
«СКА-Хабаровск»
эхо: Что-то мне
подсказывает что у «Анжи» в команде угасает страсть и желание. Может быть и их
новоиспеченного босса интерес к затее пропадает, соответственно и желание
финансировать проект. А может быть ошибаюсь, посмотрим.
Степан-ХАБАР: Понимаю,
что сейчас понабегут господа «чё-радоваться-всего-одной-победе», но нам бы с
«Рубином» упереться, да к «Тосно» съездить удачно. Вот тогда заживем.
Сервантес: 8100
болельщиков. Спасибо назначившему матч в будний день на 18:00.
«Анжи»
Яха из дага:
Григоряна в отставку!!!
Bejta: Как
думаете, может игроки специально так проигрываю чтоб Григоряна убрали? Если не
специально, то печально это все.
горец: Тренера не трогать. Без него скучно будет.
«Амкар» вновь не забил – в пятом матче подряд. Зато и не пропустил, сыграв вничью с «Уфой» – одним из лидеров на данный момент.
«Амкар»
super.88: Удары
то были? По-моему нет. Мы чемпионы по дарению мяча.
vоdkubudu: Ну как
же так? 5 игр без голов, Пять! Ну должна же совесть быть...
timoha0307: И всё-таки не перестану смотреть недофутбол «Амкара». Буду ждать чуда - забитого мяча в ворота соперника!
«Зенит» потерял первые очки в чемпионате и впервые сыграл вничью при Роберто Манчини. Все дело в том, что «Урал» буквально умирал на поле. Все же помнят, каким скандалом завершился последний матч между этими соперниками?
«Зенит»
Manc: «Урал» сделал
все для нашей победы. Играл в футбол, не валялся, не тянул, не стоял в 9 человек
сзади.
Призрак Бубукина:
А мне кажется, под нас уже начали подвозить. «Урал» бился очень сурово, зоопарк
столичный так же встретят будут молодцы.
DieHard: Надеюсь,
что после этого матча кое-кто перестанет говорить про победу в ЛЧ через 3-4
года. Для начала туда попасть надо, а затем еще и из группы выйти.
«Спартак» на своем поле спокойно переиграл «Арсенал». Настолько спокойно, что болельщики с большей готовностью обсуждают трансферы, чем матч. В Туле же подозревают, что команда расплатилась за концовку прошлого сезона.
«Спартак»
Б.Г.-74: Если
Гараю положат пятёру, лицо Дэна примет задумчивый вид...
blind_guardian: Промес по ходу сегодня попрощался с нами? Значит Луан.
Kerk: То, что политкорректный и закрытый Каррера внезапно начал отвечать на прямые вопросы о трансферах, как-то пугает. Что случилось-то.
Автогол Березуцкого – верный путь к победе ЦСКА: всё о главном матче тура
«Арсенал»
DED-83: В декабре
обыграем с Валерой во главе
Тим: Позорно, печально,
плачевно.
Federal: После 15
тура услышим: Ничего страшного не произошло, впереди 15 финалов.
Capricorn: Матч как матч. Один долг отбили и вроде особо не спалились. Надеюсь, что договорённость только на один матч была. Едем дальше. С «Уралом» будет всё по-другому.
«Ростов» одержал очередную победу. На выезде было переиграно столичное «Динамо», пока буксующее. Фанаты рады, а на гостевой книге бело-голубых сложно найти сообщения, которые позволительно здесь процитировать.
«Ростов»
gtscheti: Хорошо,
что выигрываем. Надеюсь, скоро и игра появится. Эпизодами уже получается.
OLD: Можно
рассуждать о чем угодно, но 10 очков в 5 играх от обновленной команды мало кто
ожидал. Красавцы.
DALIN: Еще 22
очка и мы в стыках .
«Динамо»
Кузьмич: Бред.
Пенять на судей скучно и неинтересно. На что может рассчитывать команда, тупо
катающая мяч в центре с последующим неточным пасом? Даже не попыткой обострить,
а просто безразлично неточным? Сколько раз «Динамо» било по воротам? Сколько
раз попало? И сколько раз Шунин спас?
Delete: Настроение
- полная ж.... Одна мысль в голове крутится: что бы с ними сотворил «Ростов» бердыевский?
Счет был бы приближен к двузначному.
Рома Реут: Что -то туляки должок «мясу» не полностью отдали.
ЦСКА на выезде не без
нервов обыграл «Тосно» - все решил гол Алана Дзагоева – 2:1.
ЦСКА
Штормрейддж: Пипец
позорище... Против нас команда второй лиги, у нас сильнейший состав, а мы не
можем третий вкатить... С победой...
авб: Если честно, мы играли в гостях лучше, чем «Спартак» на своём против, в общем-то равных по классу команд. «Тосно», по-моему, посильнее «Арсенала». При том, что 65 минут играли полувторым составом.
ЦСКА в субботу обыграет «Спартак». И вот почему
«Рубин» Курбана Бердыева уже готов был праздновать победу, когда в добавленное время экс-игрок казанского клуба Соломон Кверквелия сравнял счет.
«Рубин»
Эридан: Ладно,
следующие матчи - Хабаровск, «Анжи», «Тосно». Надо брать 9 очков и заявлять о
себе, как о претенденте на высокие места.
Евлампий: Боюсь,
как бы у нас не стало тенденцией пропускать на последних минутах. «Бомжам», а
сейчас «паровозам»... Кто следующий?
«Локомотив»
Azat_from_KG: Во
я орал!!! Соломон - это локомотивский Пике!!!
Fucktor: Вообще, конечно, команды претендующие на
чемпионство, после удаления у соперника сразу перестраиваются. Тут я что-то не
заметил такого. И замены эти очень похожи на троллинг. Типа нате, утритесь. Все
это печально.
MAXUS: В общем, ничья с Курбаном гостях - это не плохо, если не хорошо.
Уже в четверг «Краснодар» с «Ахматом» выдали сумасшедший по сценарию матч. Грозненцы дома проиграли 2:3.
«Ахмат»
ramsanbarsov: Матч неиспользованных возможностей. У «Краснодара» почти все залетело. Понравилась игра формирующейся, безусловно талантливой, команды! Понравился командный дух! Да, проиграли. Да, не повезло. Да и соперник поопытнее.
Buvaysar: Один раз похвалил Городова и за два матча 6 голов пропустил, и три мяча вратарские из них. А так, верится что Кононов сделает хорошую команду. Еще нужно быть ему по строже, как Бердыев, чтобы каждый игрок знал свою задачу и выполнял ее за себя и за того брата.