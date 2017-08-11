«Промес по ходу сегодня попрощался с нами? Значит Луан». Обзор гостевых (видео)

«Советский спорт» подводит итоги 5-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.

Выбери лучший гол 5-го тура РФПЛ!

«СКА-Хабаровск» забил первый гол в премьер-лиге, набрал первые очки и одержал первую победу. Команда творит свои историю. Вот только «Анжи», выступившему в этой истории в роли потерпевшего – не радостно.

«СКА-Хабаровск»

эхо: Что-то мне подсказывает что у «Анжи» в команде угасает страсть и желание. Может быть и их новоиспеченного босса интерес к затее пропадает, соответственно и желание финансировать проект. А может быть ошибаюсь, посмотрим.

Степан-ХАБАР: Понимаю, что сейчас понабегут господа «чё-радоваться-всего-одной-победе», но нам бы с «Рубином» упереться, да к «Тосно» съездить удачно. Вот тогда заживем.

Сервантес: 8100 болельщиков. Спасибо назначившему матч в будний день на 18:00.

«Анжи»

Яха из дага: Григоряна в отставку!!!

Bejta: Как думаете, может игроки специально так проигрываю чтоб Григоряна убрали? Если не специально, то печально это все.

горец: Тренера не трогать. Без него скучно будет.

«Амкар» вновь не забил – в пятом матче подряд. Зато и не пропустил, сыграв вничью с «Уфой» – одним из лидеров на данный момент.

«Амкар»

super.88: Удары то были? По-моему нет. Мы чемпионы по дарению мяча.

vоdkubudu: Ну как же так? 5 игр без голов, Пять! Ну должна же совесть быть...

timoha0307: И всё-таки не перестану смотреть недофутбол «Амкара». Буду ждать чуда - забитого мяча в ворота соперника!

«Зенит» потерял первые очки в чемпионате и впервые сыграл вничью при Роберто Манчини. Все дело в том, что «Урал» буквально умирал на поле. Все же помнят, каким скандалом завершился последний матч между этими соперниками?

«Зенит»

Manc: «Урал» сделал все для нашей победы. Играл в футбол, не валялся, не тянул, не стоял в 9 человек сзади.

Призрак Бубукина: А мне кажется, под нас уже начали подвозить. «Урал» бился очень сурово, зоопарк столичный так же встретят будут молодцы.

DieHard: Надеюсь, что после этого матча кое-кто перестанет говорить про победу в ЛЧ через 3-4 года. Для начала туда попасть надо, а затем еще и из группы выйти.

«Спартак» на своем поле спокойно переиграл «Арсенал». Настолько спокойно, что болельщики с большей готовностью обсуждают трансферы, чем матч. В Туле же подозревают, что команда расплатилась за концовку прошлого сезона.

«Спартак»

Б.Г.-74: Если Гараю положат пятёру, лицо Дэна примет задумчивый вид...

blind_guardian: Промес по ходу сегодня попрощался с нами? Значит Луан.

Kerk: То, что политкорректный и закрытый Каррера внезапно начал отвечать на прямые вопросы о трансферах, как-то пугает. Что случилось-то.

«Арсенал»

DED-83: В декабре обыграем с Валерой во главе

Тим: Позорно, печально, плачевно.

Federal: После 15 тура услышим: Ничего страшного не произошло, впереди 15 финалов.

Capricorn: Матч как матч. Один долг отбили и вроде особо не спалились. Надеюсь, что договорённость только на один матч была. Едем дальше. С «Уралом» будет всё по-другому.

«Ростов» одержал очередную победу. На выезде было переиграно столичное «Динамо», пока буксующее. Фанаты рады, а на гостевой книге бело-голубых сложно найти сообщения, которые позволительно здесь процитировать.

«Ростов»

gtscheti: Хорошо, что выигрываем. Надеюсь, скоро и игра появится. Эпизодами уже получается.

OLD: Можно рассуждать о чем угодно, но 10 очков в 5 играх от обновленной команды мало кто ожидал. Красавцы.

DALIN: Еще 22 очка и мы в стыках .

«Динамо»

Кузьмич: Бред. Пенять на судей скучно и неинтересно. На что может рассчитывать команда, тупо катающая мяч в центре с последующим неточным пасом? Даже не попыткой обострить, а просто безразлично неточным? Сколько раз «Динамо» било по воротам? Сколько раз попало? И сколько раз Шунин спас?

Delete: Настроение - полная ж.... Одна мысль в голове крутится: что бы с ними сотворил «Ростов» бердыевский? Счет был бы приближен к двузначному.

Рома Реут: Что -то туляки должок «мясу» не полностью отдали.

ЦСКА на выезде не без нервов обыграл «Тосно» - все решил гол Алана Дзагоева – 2:1.

ЦСКА

Штормрейддж: Пипец позорище... Против нас команда второй лиги, у нас сильнейший состав, а мы не можем третий вкатить... С победой...

авб: Если честно, мы играли в гостях лучше, чем «Спартак» на своём против, в общем-то равных по классу команд. «Тосно», по-моему, посильнее «Арсенала». При том, что 65 минут играли полувторым составом.

«Рубин» Курбана Бердыева уже готов был праздновать победу, когда в добавленное время экс-игрок казанского клуба Соломон Кверквелия сравнял счет.

«Рубин»

Эридан: Ладно, следующие матчи - Хабаровск, «Анжи», «Тосно». Надо брать 9 очков и заявлять о себе, как о претенденте на высокие места.

Евлампий: Боюсь, как бы у нас не стало тенденцией пропускать на последних минутах. «Бомжам», а сейчас «паровозам»... Кто следующий?

«Локомотив»

Azat_from_KG: Во я орал!!! Соломон - это локомотивский Пике!!!

Fucktor: Вообще, конечно, команды претендующие на чемпионство, после удаления у соперника сразу перестраиваются. Тут я что-то не заметил такого. И замены эти очень похожи на троллинг. Типа нате, утритесь. Все это печально.

MAXUS: В общем, ничья с Курбаном гостях - это не плохо, если не хорошо.

Уже в четверг «Краснодар» с «Ахматом» выдали сумасшедший по сценарию матч. Грозненцы дома проиграли 2:3.

«Ахмат»

ramsanbarsov: Матч неиспользованных возможностей. У «Краснодара» почти все залетело. Понравилась игра формирующейся, безусловно талантливой, команды! Понравился командный дух! Да, проиграли. Да, не повезло. Да и соперник поопытнее.

Buvaysar: Один раз похвалил Городова и за два матча 6 голов пропустил, и три мяча вратарские из них. А так, верится что Кононов сделает хорошую команду. Еще нужно быть ему по строже, как Бердыев, чтобы каждый игрок знал свою задачу и выполнял ее за себя и за того брата.