Почему тезис «Будет новый стадион – пойдет болельщик» у нас не работает?

Материал Степана Чаушьяна о проблемах с заполняемостью нового стадиона ЦСКА привел главного редактора «Советского спорта» Николая Яременко к ряду обобщений.

Когда в декабре 2010 года Россия получила право на проведение ЧМ-2018, очень многие испытывали противоречивые чувства: с одной стороны, мы понимали, какой непомерной нагрузкой на бюджет станет подготовка к столь значимому спортивному форуму (по сути, главному спортивному соревнованию в мире – да простят меня поклонники Олимпийских игр), а с другой, для многих ключевым был тезис «воруют всегда и везде, так нам хоть стадионы крутые построят». А если к этому добавить те стадионы, что уже в тот момент проектировались или уже строились (в Москве, в Казани и т.д.), то будущее футбольному болельщику могло рисоваться в самых блестящих и красочных тонах: красивые и комфортные арены, где футбол смотреть и уютно, и приятно.



Спортивные чиновники тоже наносили на все эти наши мечты толстый-толстый слой шоколада, когда живописали футбольное будущее: рассказывали, как болельщики, массово собирающиеся на трибунах, будут упрямо гнать любимую команду вперед, та, повинуясь массированной поддержке трибун, порадует россыпью атак, и все будут счастливы. Вот так новые стадионы улучшат качество футбола, который, известное дело, будет привлекать все больше и больше новых поклонников. И мы к далекому 2018 году станем футбольной державой.

На бумаге и в мечтах схема, близкая к идеальной. На деле же мы увидели худший вариант развития событий. Нет, не самый худший, конечно – такой был бы, если б мы вообще ничего не построили или на полпути чемпионат у нас отобрали бы. Мы все построили или строим (и обещают нам успеть). И даже стадионы не из списка к ЧМ – «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» – строятся или уже построены.

Речь о другом: футбольной страной мы не стали. Стадионы не заполняются, футбол скучный. Открытая в Татарстане «Казань Арена» стоит пустая даже на топ-матчах. На «Спартак» ходят, но руководство явно рассчитывало на цифры посещаемости куда более серьезные. Теперь мы видим удручающую картину с «ВЭБ-Ареной».

В чем причина? Может быть, стадион неуютный. Он, похоже, действительно построен по тарифу «эконом». Может быть, продают билеты чересчур дорого. На субботнюю игру со «Спартаком» - минимальная стоимость билета 2500 рублей. При этом продаются отдельные места в ложу (что практика довольно нечастая – как правило, ложа выкупается целиком): 30000 рублей за полный пакет включая еду, выпивку и подземную парковку. Может быть, ЦСКА удручает своей невыразительной игрой (два поражения в пяти стартовых турах). Вряд ли можно назвать одну основную причину. Но в этой схеме «будет новый стадион – пойдут люди» явно где-то происходит сбой.

В любом случае объяснения руководства ЦСКА о том, что на матчи в выходные дни никто не ходит, потому что идет дачный сезон, а в будние дни – потому что все на работе… Это уж точно не объяснение.