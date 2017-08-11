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Кирилл Капризов: Я решил продлить контракт с ЦСКА. Так лучше для моей карьеры

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кирилл Капризов
Кирилл КапризовФото: «Советский спорт»

Форвард Кирилл Капризов дал эксклюзивное интервью обозревателю «Советского спорта» после того, как подписал договор с ЦСКА на три года.

- Привет, мы же в понедельник общались в Сочи, когда я выступал за олимпийскую сборную России на турнире. Я дал интервью «Советскому спорту», - улыбнулся Кирилл. – Еще накопились вопросы?

- Конечно! Столько всего произошло за эти дни! Поздравляю с новым контрактом. И замечу, что тогда в Сочи вы говорили, что договор с ЦСКА еще не продлили. А сейчас вы подписались с армейцами на три года.
- Да, я сделал это уже после понедельника. Принял такое решение. Конечно, посоветовался с родными. Считаю, так будет лучше для моей карьеры.

- «Миннесота» проявляла к вам большой интерес? Когда Никита Зайцев уезжал в НХЛ, его целый год обхаживал «Торонто». Было видно, что клубу НХЛ очень нужен такой защитник.
- Особо сильного интереса в последнее время не было. После молодежного чемпионата мира – да, интересовались мной. Передавали через агента, что однажды ждут меня в их клубе. Но лично со мной никто не разговаривал.

- Вы оценивали состав «Миннесоты»? Пробиться в первые два звена будет тяжело кому угодно. Зак Паризе – Эрик Стаал – Нино Нидеррайтер, Микаэль Гранлунд – Микко Койву – Джейсон Цукер.
- Я об этом много не думал. А теперь, когда подписал контракт с ЦСКА, в таких мыслях и смысла нет. Потом будет видно. Но конечно, в составе «Уайлд» очень хорошие игроки. Даже обсуждать нечего. Вы и сами все понимаете.

- Вас вдохновляет пример Артемия Панарина, который уехал в «Чикаго» в 23 года и сходу завоевал «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ? Если вы поедете в Северную Америку, вам тоже будет 23.
- Панарин – прекрасный форвард, и он тогда совершил прорыв. Все за него были рады. И у него был свой путь. А о себе пока не могу сказать. Мне только 20 лет. Не знаю, как буду играть в хоккей через три сезона. Это только время покажет.

- Ваша карьера идет вверх по ступенькам – «Кузня», «Салават Юлаев», ЦСКА. Получится ли бурно прогрессировать в Москве?
- Очень в это верю. Но загадывать не могу, сезон даже не начался.      

- Вы читали реакцию болельщиков в интернете, когда объявили о том, что Капризов продлил контракт?
- Я особо не читал разные комментарии. Кому-то мое решение понравилось, кому-то – нет. И в этом нет ничего страшного. Скажу только спасибо тем, кто меня поддержал. Надеюсь, что и дальше буду вас радовать.

- Уточните: у вас же был год контракта с ЦСКА. И вы подписали договор еще на три года?
- Нет, это новый контракт с ЦСКА. В сумме на три сезона – до 2020 года.

- Сейчас КХЛ может официально вас объявить одной из главных звезд. Как вот НХЛ держится на Конноре Макдэвиде и Остоне Мэттьюзе. Вы готовы к шумихе вокруг своего имени?
- Ее будет еще больше?

- Конечно. Капризов теперь будет на всех афишах.
- Ну не знаю. Прорвемся через медные трубы, - улыбается Кирилл. – Надо меньше на этом зацикливаться. Просто играть в хоккей. Делать свою работу.

- Когда теперь увидим вас в составе ЦСКА?
- Надеюсь сыграть на Кубке мэра в Москве в ближайшие дни. Увидимся!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Кирилл КАПРИЗОВ

Форвард ЦСКА

Родился 26 апреля 1997 года в Новокузнецке.

Рост 178 см. Вес 87 кг.

Капитан молодежной сборной России. Обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионата мира (2016, 2017).

Выступал в новокузнецком «Металлурге» (2013-2016), «Салавате Юлаеве» (2016-2017), ЦСКА (с 2017).

Выбран «Миннесотой» на драфте-2015 под номером 135.

Провел 133 матча в КХЛ, в которых набрал 77 (35+42) очков при 82 минутах штрафа.

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