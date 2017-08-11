Нянька Капризову не нужна! А расти юный форвард может только в КХЛ

Дмитрий Пономаренко продолжает дискуссию, развернувшуюся в «Советском спорте» после того, как Кирилл Капризов подписал новый контракт ЦСКА.

Прочитал заметку своего коллеги Сергея Подгорнова на сайте «Советского спорта». И, как хоккейный обозреватель, просто не могу остаться в стороне. Не могу ему не ответить.

Речь в материале идет о новом трехлетнем контракте Кирилла Капризова с ЦСКА. А суть заметки в том, что нападающий якобы совершил главную ошибку в своей карьере, задержавшись в России.

И далее по пунктам «доказательная база» - почему ему в КХЛ больше делать нечего.

Я, скажу прямо, для меня постановка вопроса, что талантливым российским игрокам нечего делать в нашей лиге в принципе не понятна.

Потому что если так ставить вопрос изначально, то из него сразу вытекает следующий - зачем нам вообще КХЛ и чемпионат России?

Давайте закроем лавочку. И пусть игроки, как в 90-е, катят в НХЛ, АХЛ, ЕХЛ…

В Северной Америке лиг полно. Для любого уровня хоккеистов. И для всех возрастов.

Пусть играют там. А мы попросим правительство купить нам за нефтедоллары хоккейные трансляции из-за океана. И будем смотреть «лучшую лигу мира».

Давайте вообще всех российских лучших спецов из самых разных отраслей отошлем на Запад – авось они там пригодятся и прибавят в росте! Чего на Родине то прозябать, чего-то тут пытаться создавать, когда есть более экономически успешные державы?

Но оставим пока в сторонке этот разъедающий мозг вирус второсортности, который упорно заносится в сознание россиян. И ладно бы зарубежными СМИ, уже гораздо чаще нашими доморощенными.

Давайте вернемся конкретно к Капризову. Я попробую также по пунктам разобрать – ошибся 20-летний Кирилл, что принял решение остаться в КХЛ или нет?

«За два сезона в КХЛ Капризов смог добиться в КХЛ практически всего».

Это утверждает мой коллега. А я позволю себе спросить – а чего, собственно, всего? Может, сыграл в финале, завоевал Кубок Гагарина? Да вроде нет. В «Кузне» такой задачи давно не ставится. А «Салават», где Капризов выступал в прошлом сезоне, вылетел из плей-офф в первом же раунде… Вроде бы есть пока куда стремиться.

Или Кирилл в личной статистике всех за пояс заткнул? Да, Капризов, провел очень хороший сезон в Уфе. Он играл в ударной тройке, с великолепными партнерами, получал много времени. И, безусловно, заслужил похвалы.

Но вроде лучшим бомбардиром КХЛ у нас в прошлом сезоне стал Сергей Мозякин. А Кирилл занял почетное 23-место среди самых результативных игроков по итогам регулярки. И второе в «Салавате» - после Линуса Умарка.

И это, повторюсь, хороший результат. Но и расти пока есть куда. Причем, именно в КХЛ.

«Только нюансы помешали Капризову пролезть в состав сборной России, когда во время чемпионата мира травму получил Сергей Мозякин.»

Это еще один доказательный постулат моего коллеги. Я эти «нюансы» назову, у них ведь есть конкретные имена. Их зовут Валерий Ничушкин и Роман Любимов. Именно из них и Капризова главный тренер сборной России Олег Знарок выбирал замену Мозякину. И этот вовсе не нюанс, а продуманный выбор тренерского штаба сборной России на конкретном турнире. А нюанс только в том, что Мозякин там травму неожиданно получил, и ситуация с заменой в принципе возникла.

Ну и потом что значит - «пролезть в сборную»? Вы уж простите, но у нас в сборную никто не пролезает. Место в составе надо заслужить. Желательно – железно застолбить. И в НХЛ ехать, как минимум, с медалью, завоеванной в сборной.

«Едва ли с Капризовым кто-то будет так нянчиться в ЦСКА»

Тут речь о том, что по мнению Подгорнова, в «Салавате» Игорь Захаркин с Капризовым «нянчился». А я опять-таки спрошу: разве ЦСКА – это детский сад? И с талантливыми игроками нянчиться надо? А давайте самого Кирилла спросим – он то согласен, чтоб тренер с ним нянчился? Чтоб ему заранее пообещали – будешь играть в ударном звене? Неужели мой коллега всерьез верит, что вот это поможет игроку в росте, а конкуренция в команде помешает?

Но если уж следовать его логике – где гарантия, что с Капризовым будут нянчиться в НХЛ. Или та лига так велика, что там и в третьем звене, и в фарм-клубе все равно рост мастерства сразу попрет?

Пока вроде практика свидетельствует о другом. Даже признанные звезды НХЛ в сборной на ответственных турнирах подчас мало результативны. Не шибко нам НХЛ с подготовкой кадров для ОИ подсобила.

Я бы легко согласился с постулатом, что в ЦСКА сейчас перебор крепких форвардов. И кого-то из них лучше бы отпустить в другие команды, чтобы повысить конкуренцию в нашей лиге. Но «Миннесота», куда выталкивают Капризова из КХЛ, тут при чем?

Еще один пассаж, который меня просто добил.

«50 миллионов рублей в год – не такая уж большая сумма»

Ага, совсем не большая. Особенно в России. Ну или, иными словами, если бы было 150 в год, то все тип-топ и крыть нечем…

Ну и напоследок обращусь ко всем любителям повторять, что «только в НХЛ можно расти».

Ребята, опомнитесь! НХЛ никогда никого не растила. Это коммерческая лига, в ней просто нет условий возиться с юными игроками и что-то из них растить.

Принцип НХЛ – через сеть агентов собирать уже хорошо подготовленных мастеров со всего мира. Она не занимается их воспитанием и ростом. Она просто снимает хоккейные сливки в разных странах. А молоко для этих сливок сбивают с губ пацанов, мечтающих в НХЛ попасть, совсем в других местах.

НХЛ же просто платит. Хорошую зарплату уже состоявшимся игрокам. А тех, кто приходит в нее неготовым безжалостно спихивает «на обочину», в фарм-клубы.

Так что Капризов, на мой взгляд, поступил очень мудро, что дал себе время и заматереть в российском топ-клубе, и повысить уровень в сборной России. Так лучше для всех. И для него, и для ЦСКА, и даже для НХЛ.