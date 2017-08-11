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Чехи дома не пустили Россию в финал. А вот канадцы будут биться за «золото»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная России
Сборная РоссииФото: ФХР

На Мемориале Глинки россияне в полуфинале уступили чехам – 1:2. И теперь встретятся со шведами в поединке за третье место.

В полуфинале россияне встретились с очень непростым соперником – победившей на Мемориале Ивана Глинки-2016 сборной Чехии и допустили первую осечку на этом турнире. Увы, роковую.

Напомню, что до этого матча россияне выступали на турнире без поражений. В своем стартовом, очень трудном и нервном поединке, наши парни одолели канадцев – 4:3 бул.. Затем с самым крупным счетом на турнире разгромили его хозяев, словаков – 9:3. И завершили групповой этап более скромной, но уверенной победой над финнами – 3:1.

Чехи в свою очередь вышли из группы со второго места. Одержав крупные победы над швейцарцами (6:2) и американцами (7:3). Но также с треском и сами уступившие шведам - 3:7.

Есть в спорте поверье, что пока победу идут, ничего менять не стоит. Но сборной России в Братиславе пришлось уже и состав перетасовать из-за травм игроков. И срочно вызвать на турнир защитника Андрея Прибыльского, чтобы залатать хотя бы одну дыру в составе, что дозволяется правилами.

Ну а кроме того, проститься перед полуфиналом с обжитой площадкой и переехать из Братиславы в чешский Бржецлав, где их соперник, конечно, чувствовал себя более увереннее. Ведь вся арена болела за чехов и, соответственно, против наших.

Тем не менее, именно россияне открыли счет в матче. Причем, усилиями своего четвертого звена. Отличился Данила Дяденькин, забросивший свою шайбу на турнире.

Данилу, конечно, можно и нужно с почином поздравить, но сам факт гола четвертого звена россиян показал, что нашим более привычным лидерам соперники, что называется, «кислород перекрыли». Особенно, это касается лучшего бомбардира нашей команды Дмитрия Завгороднего, который до этого забивал голы во всех поединках, а вот в полуфинале был, увы, не так заметен.

Чехи сыграли в своих лучших традициях – от обороны и преуспели на контратаках. Сравнял счет их лучший снайпер Ян Еник, забросивший уже свою пятую шайбу на турнире. А в самом начале второго периода Якуб Лауко вывел свою команду вперед.

После этого действующие победители Мемориала Глинки вновь сосредоточились на обороне. Россияне же в ответ совершенно напрасно начали горячиться. Это раз за разом приводило к тому, что наша команда получала большинство и шанс выправить ситуацию, но тут же сама хватала фолы, причем, порой, в совершенно безобидной ситуации.

Такая печальная история повторялась для нас трижды. И в итоге россияне так и не сумели отыграться. Впрочем, тут претензии не только к нашим форвардам, которые создали немало опасных моментов у чешских ворот. Надо признать, что и голкипер соперников Лукаш Досталь сыграл феноменально!

Аплодисментов заслужил и наш вратарь Амир Мифтахов. Ведь в третьем периоде россияне полторы минуты отбивались втроем против пятерки соперников. И выстояли! Но вот забить самим им так и не удалось…

В итоге наши сыграют со шведами в матче за третье место. А в финале будут биться чехи и канадцы.

СТАТИСТИКА

Полуфиналы

Россия – Чехия – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0). Голы: Дяденькин – Еник, Луако.

Швеция – Канада – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3). Голы: Вернблум – Томас, Ноэль, Гру, Дудас.

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