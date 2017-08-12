Гаджи Гаджиев: «Зенит» потратил на игроков фактически пятилетний бюджет «Амкара»

Главный тренер пермского «Амкара» поделился с «Советским спортом» своим мнением о неудачном старте команды, об «Анжи», и лидерах российского футбола.

ДЕЛАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ПОКУПКИ «АМКАР» СЕЙЧАС НЕ МОЖЕТ…

- Что не удалось «Амкару» в матче с «Уфой»?

- Забить гол, ну хотя бы с пенальти или с пределов вратарской площадки после. стандарта в конце игры. Но ни это беспокоит в первую - моменты не реализуют все команды и куда более классные игроки. Гораздо больше беспокоят те проблемы с составом, которые у нас наметились, после потерь игроков опорной зоны. Огуде получивший травму в конце прошлого сезона пропустит ещё не одну игру, Йовичич ушёл в клуб своей мечты - «Црвена Звезда», Шаваев тоже после тяжёлой травмы только-только подходит, да и Гол хоть и играет постоянно, но пока не на своём уровне. Он пропустил значительную часть тренировок из-за семейных проблем. Состав едва-ли мы укрепим. И денег нет, и окно трансферное для нас закрыто. А проблемы, о которых говорим висят с декабря прошлого года, когда начали продавать игроков. Единственно, что успокаивает, так это желание игроков расти.

- В прошлом году команда меньше всех пропускала, сейчас наоборот. Эти проблемы, только ли связаны с потерями в составе?

- Уход игроков – одна из причин. У нас был короткий подготовительный период. Большая группа игроков приехала с опозданием на сборы, кто-то был в сборной, кто-то решал семейные вопросы, у других были травмы. Когда шел поиск оптимального состава и методов ведения игры в обороне, в это время нужно было кому-то решать проблемы физической готовности. Противоречия этих видов подготовки они и наложились.

Соперники в контрольных играх были недостаточно квалифицированные, в следствии чего нам не удалось по ним определить, где нам следует доработать. Вот собственно комплекс причин, объясняющих почему я до начала сезона говорил, что «Амкар» к сезону не готов.

Единственно, что можно отметить как позитив, это то, что клубу удалось сохранить большую группу игроков .

- Руководство клуба адекватно оценивает ситуацию и не требует каких-то сверхзадач?

- Руководство клуба, ведет себя в высшей степени рационально, они понимают на что способен «Амкар» и кого реально купить, а кого нет. Есть некие финансовые ограничения, которые надо соблюдать, если ты это не сможешь сделать, то можно стать банкротом. Другое дело, что хотелось бы более тесного контакта между руководством края и руководством клуба. Мы видим тесные контакты в том же «Ростове», «Уфе», в «Урале», в Казани. Хотелось бы большего взаимопонимания, я бы так сказал.

ДРУЖБА С ПЕРМЯКАМИ УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ НА 3 ГОДА, А ДРУЖБА С МОСКВИЧАМИ УМЕНЬШАЕТ…

- Насколько вам интересна ситуация в «Анжи» и ситуация вокруг Григоряна?

- У меня очень добрые, дружеские отношения с Османом Кадиевым, с которым мы знакомы много лет. Есть взаимопонимание и с Григоряном. Были случаи, когда он звонил мне, мы обменивались информацией, в частности в зимний период мы с ним общались, когда была пауза в чемпионате.

- Его реакция на игру Базелюка в матче с «Локомотивом», вас не удивила?

- Не думаю, что я вправе обсуждать решения и поступки коллег. Поэтому скажу только, что все люди разные. Есть те, которые вообще ничего не говорят, ни на людях ни внутри команды, не могут сказать жестко, когда это необходимо. Есть вторая группа людей, к которым относится большинство наших тренеров, они как правило жестко высказываются внутри, а на людях стараются быть сдержанными, не вынося ссор из избы. Если говорить обо мне, то мне ближе те тренеры, которые критикуют игроков внутри команды.

Игроки тоже должны понимать, что есть такие вещи, которые делать нельзя, ни при каких обстоятельствах. Можно простить неточный пас, незабитый пенальти, но есть вещи, которые мужчина не должен допускать, он не должен быть трусом, он должен играть до конца. Болельщики это видят, как никто другие.

- А как профессионал Григорян интересный тренер?

-В прошлом году у «Анжи» была сложная задача. Очень не просто сохранить позиции в премьер-лиге, когда ты в середине сезона меняешь значительную часть состава. Считаю, что сохранение позиций в премьер-лиге есть свидетельство хорошей работы тренерского штаба и руководства команды.

- Есть ли какая-то параллель между «Анжи» и «Амкаром»?

- Параллель есть всегда между клубами, которые не очень хорошо финансируются, не до конца укомплектованы и у которых есть какие-то организационные проблемы. По этим критериям – параллель есть. «Амкар» как и «Анжи» с точки зрения организации уже имеют традиции, хотя клубы молодые. В этом плане сходство с «Анжи» тоже есть, оба клуба молодые. В «Амкаре» выстроена структура без лишних деталей если можно так выразиться, очень рациональная и продуктивная. То есть грубо говоря клуб способен перенести сложные финансовые проблемы, сохраняя позиции в премьер-лиге.

Ну очень многое зависит от персонала. Мне иногда мои пермские друзья присылают шуточки на телефон. Одна из них гласит «А почему вы такой веселый и уверенный, а я из Перми…». Другая шуточка так звучит: «Дружба с пермяками – увеличивает продолжительность жизни на 3 года, а дружба с москвичами она сокращает на 3 года…» Отвечаю, что мои сорок лет жизни в Москве должны, в таком случае, вас напрягать(смеется).

- Хотелось бы поговорить о лидерах нашего чемпионата. Вообще интересно складывается борьба в верху турнирной таблице?

- Интересно наблюдать некое улучшение качества игры. Мне кажется что матч «Зенита» со «Спартаком», характерен в этом смысле и вообще был интересен со всех точек зрения. Валерий Георгиевич Газзаев высказал такую точку зрения, что в конце матча, «Спартак» бросил играть. Я конец игры не видел, жаль если это так. Хочется отметить ауру, которая царила на стадионе. Очень похожая на ту, которую наблюдаем на многих стадионах футбольных стран Европы.

Хорошо-то как, что это у нас в России есть такие стадионы у «Краснодара», «Спартака», «Рубина»… жаль, что в Перми нет. Где-нибудь на стадионах первой или второй лиги такую игру вы не увидите. Приедут к примеру, те же команды «Зенит» и «Спартак», и качество будет уже не то, потому, что трибуны не те, стадион не тот, количество зрителей не то. Эмоциональное составляющее важный фактор хорошей качественной игры. Само зрелище становится другим. Когда говорят, вот в Германии, Англии уровень футбола, эмоций на стадионе выше. Значит надо строить такие стадионы, если мы реально заинтересованны в развитии игры. Вот тогда и качество игры будет другое.

ВИДИМО, КОКОРИН ОЧЕНЬ ЛЮБИТ ЖИЗНЬ…

- Как вам игра Кокорина, многие говорят, что его игра напрямую зависит от его позиции на поле?

- Сама позиция важна, бесспорно. Кокорин безусловно очень одаренный футболист, но его качает, то в лево, то в право. Причин не знаю, возможно, он просто человек настроения поэтому слишком большие колебания в качестве игры. Я помню, когда он, совсем ещё юнец, начинал в «Динамо» - он мог выдать блестящую серию игр, затем как-то уйти в тень. Видимо он любит жизнь, что тоже неплохо. Видит, как расцветают девочки, зелень, солнце светит, море голубое. Жизнь она такая штука, ругать за это не стоит наверное.

Самое главное, чтобы у игрока был стимул роста, чтобы он стремился достичь своего максимума. А Кокорин все-таки ещё далёк от него, своего потолка. Реализация этих способностей в первую очередь его проблемы, а не тренера.

ЕСЛИ ВЫ ФИНАНСИРУЕТЕ «ЗЕНИТ» НА 200 МЛН, ДАЙТЕ НА ПРЕМЬЕР-ЛИГУ ЕЩЕ 100…

- Как вы относитесь к успехам «Локомотива» и лично Юрия Семина?

- Юрия Павловича знаю очень давно, он был и остается одним из лучших наших специалистов. Он многое сделал для того же «Локомотива», к сожалению, у нас не могут ценить работу тренеров. Юрий Павлович поднял «Локомотив» на ноги в 90-е годы. Мы об этом, к сожалению, забываем.

Свои традиции надо развивать, а при предыдущем руководстве «Локомотива» о его заслугах перед клубом и не вспоминали. Ведь приятно же, когда видишь на стадионе «Спартака» и видишь памятник Старостиным. Во всем остальном, надо также быть последовательным.

Фергюсон умница, послушай, что он сказал своему коллеге: «Если у клуба есть традиции, если есть свободные финансы, и если есть руководитель, понимающий в футболе, только тогда ты можешь рассчитывать на успех».

- А в «Зените» помнят традиции на ваш взгляд? Кто-нибудь помнит заслуги Садырина? Сейчас ставка идет только на иностранных тренеров. Это в какой-то степени мешает нашему футболу?

- Важно чтобы те люди, которые приезжают сюда, не забывали говорить «спасибо», нормально относились к нашим традициям, к культуре. Ну и хотелось бы, чтобы они по-русски могли сказать: «Здравствуйте», «До, свиданья». Или если они приедут и скажут, что хотят не только заработать здесь денег, но и помочь российскому футболе расти, тогда я думаю традиции клуба не будут забываться.

Вот возьмите тот же «Зенит»: выиграли они Лигу Европы в 2008, без малого 10 лет прошло с тех пор. Мы стали дальше развивать успех? Болельщиков стало больше приходить? Что-нибудь позитивное получилось? Ничего не получилось.

- На ваш взгляд, государственные предприятия-монополисты должны уйти из футбола?

- Насколько я знаю, готовятся законопроекты. Но если госкорпорации уйдут и бюджетные деньги уйдут, то футбол просто рухнет. Прежде чем это сделать, нужно подготовить платформу. Мне нравятся идеи Валерия Георгиевича Газзаев, его некоторые проекты, которые позволят узаконить механизмы функционирования профессиональных команд. Законодатели должны найти механизмы, для того чтобы перестроить это все.

А на данный момент если говорить о госкорпорациях-монополистах, то с моей точки зрения правильнее было бы, сделать следующее: Ну вот к примеру, если вы финансируете тот же «Зенит» на 200 млн, то на премьер-лигу дайте еще 100. А чего нет? Чемпионат будет интереснее. Вот в НХЛ к примеру, самая слабая команда имеет право первой руки на лучшего игрока. А для чего это делается? Наверное, для того чтобы конкуренция была? А какая конкуренция может быть, если «Амкар» себе не может позволить купить хорошего игрока, а ведущие клубы могут в одно трансферное окно потратить на покупку игроков соразмерно 5 наших годовых бюджетов.

- Я правильно понимаю, что вы обращаетесь к «Зениту», чтобы они подкинули деньжат «Амкару»?

- Нет конечно. Я обращаюсь к людям, которые действительно могут помочь российскому футболу - надо, чтобы те деньги, которые идут в большой футбол расходовались бы рационально. Если бы деньги тратились с умом, то убеждён российский футбол добился куда более высоких результатов. У нас была бы совсем другая материально-техническая база, другие возможности для подготовки резерва, тренерских кадров и развития футбольной науки.

«Зенит»? Это не мой вопрос - сколько хотят пусть столько и тратят, это их дело. Чем лучше «Зенит» будет играть, тем лучше российскому футболу. Пусть выигрывают Лигу чемпионов, Лигу Европы. Это всем пойдет на пользу! Но для этого нужны не только приобретения «Зенита» или «Спартака», или ещё какого-либо другого клуба, но так же сильный и ровный внутренний чемпионат.



