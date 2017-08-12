«Спартак», ты банкрот, у тебя за душой ничего нет! Колонка Николая Роганова

В матче ЦСКА – «Спартак» (2:1) шеф-редактор еженедельника «Советский спорт – Футбол» Николай Роганов увидел – у обеих команд большие проблемы.

Теперь уже окончательно ясно – никакого нового «Спартака» мы в этом сезоне не увидим. Чемпионского титула он не защитит. В чемпионате России будет бороться за места в первой пятерке, а в групповом этапе Лиги чемпионов – за третье место. Это в лучшем случае.

Еще в первом-втором туре мне показалось, возвращается старый добрый «Спартак» последних 16 лет – горемычный, неказистый и злополучный. Не показалось, он в самом деле вернулся. С непонятным менеджментом – генеральный директор и главный тренер общаются через журналистов, а фамилии потенциальных новичков попадают в прессу практически сразу же после одобрения Каррерой. Новости о Луане – переходит или нет – надоели даже тем болельщикам «Спартака», которых хлебом не корми, дай обсудить трансферные инсайды. Прошу прощения у любителей русского языка за два последних слова!

Игра «Спартака» настолько разрозненна, бездуховна и безыдейна, что за игроков порой становится стыдно – взрослые же люди, их жены футбол смотрят, дети, родственники. В прошлом сезоне они рвались к первому в жизни чемпионству, показали максимум своего потенциала, а в этом не видно и половины. Страсть ушла, энергии нет, а без них не обыграть ни «Уфу», ни «Динамо», потому что мастерства у вас, красно-белые, маловато.

Травмы, возразите вы, назвав фамилии Зобнина, Зе Луиша и Тимофеева. А я отвечу вопросом: «Вы думали, что их не будет вовсе? В футболе так не бывает». «Спартак», ты банкрот! Ты пустой, «Спартак», у тебя за душой ничего нет – ни страсти, ни игры. Тебе нечем побеждать. Я узнаю тебя, «Спартак» нулевых и начала десятых годов этого столетия.

Прошлый сезон? В футболе иногда случаются чудеса. Доказано «Лестером».

В субботу вечером я увидел в глазах Массимо Карреры что-то похожее на взгляд Дмитрия Аленичева – грусть, тоска, безысходность. Кажется, итальянец тоже выдыхается. Человеческий ресурс небезграничен.

Мои поздравления ЦСКА и его болельщикам, в этом дерби вы были лучше и победили по праву. Но, братцы, и про вас могу сказать то же самое – ничего не меняется и в Лиге чемпионов, если в нее пробьетесь, вас ждет в лучшем случае борьба за третье место в группе.

Хорошо, что прибавляет Головин, это дает вам надежду. Недавно Александр Самедов приходил в редакцию «Советского спорта» и назвал Головина самым перспективным молодым российским футболистом. Даст Бог, все у Головина будет хорошее и обойдется без травм. Это поможет сборной России, но сейчас не о ней.

Ни «Спартак», ни ЦСКА, которые представляют страну в ЛЧ, не стали лучше. Преображается «Зенит», но осенняя Лига Европы – не тот турнир, по которому надо оценивать силу клуба из Санкт-Петербурга. Доживут в ней до весны, тогда другое дело.

«Спартак» последних 16 лет, исключая, чемпионский сезон, возвращается. До чего же надоело, честное слово! Сколько хороших атакующих комбинаций красно-белых вы насчитали в дерби? Одну, две? Неужели целых три?!