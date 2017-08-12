«Развалилась командочка». Валерий Рейнгольд о «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд признался, что расстроен игрой красно-белых в матче 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2).

– Что говорить? Все по делу. «Спартак» проиграл по игре. Нет сомнений. Восемь человек в футбол не играют. Полностью из игры выбыл Пашалич. Его гол – это несчастный случай. И Самедов. Кто за них должен пахать? Глушаков и Фернандо?!

ЦСКА был намного активнее «Спартака». Кто-то может сказать, что справедливее был бы счет 1:1, но нет. ЦСКА больше хотел, бодался и добился. «Спартак» выглядел непонятно. Не было целостности. И грубейшая ошибка Селихова при втором голе. Пустил «пенку» под брюхом. Суммируя эти моменты, делаем вывод: «Спартак» не имел права побеждать. Я знал, что спартаковцы пропустят, но не думал, что дело дойдет до позора и второго гола. Развалилась командочка.

– Позвольте выразить мысль, что не Самедов, а трое центральных полузащитников Пашалич, Глушаков и Фернандо провалили игру.

– Я бы сказал, что Глушаков и Фернандо были в игре. Хотя и ошибались. А Самедова я видел только когда он выходил из раздевалки. Это же касается и Пашалича. Почему его с пол-оборота обыграл Головин?

И нет огонька в глазах у футболистов, которые выигрывали чемпионат России. Эту нить они потеряли. И возвращать ее нужно игрой, а значит нужно пахать. ЦСКА был активнее, азартнее и злее. Молодцы. Проявили характер. Поздравляю их с победой и желаю хорошей игры с «Янг Бойз». «Спартак» должен сетовать на себя.

– В чем дело?

– Команда физически не готова. Он может провести какой-то отрезок за счет самоотдачи, а затем силы иссекают и «Спартак» начинает вставать. Хотя вроде было все нормально, держали мяч. Но мяч надо держать впереди, а не катать его по своей штрафной. Много вопросов к Каррере.

Почему он не поставил Васину или Березуцким один в один Промеса? Васин если бегает, другие в возрасте. Надо было заставить их бегать. И опыт ничего не даст против скорости. Вот, Головин – быстрый. Его было видно. Надо было играть с ним персонально. Я сразу сказал: «Он шухер наведет». Навел, прострел и гол.

– Вы говорили, что Гончаренко могли бы уволить в случае поражения ЦСКА «Спартаку». Но проиграл Каррера. Ему сколько времени дадут?

– Если он проиграет «Локомотив», а во втором круге опять «Зениту» и ЦСКА, его «попросят». Любовь проходит моментально. Каррере нужно подумать, что делать дальше.

– «Пожар легче предупредить, чем потушить». Но почему Каррера делает замены только тогда, когда «Спартак» начинает по факту гореть?

– По факту надо сильнейших выставлять в основном составе. По составу много вопросов. Например, Петкович. Уйма ошибок. Через одно действие. Есть ли смысл его ставить только потому что он – иностранец? Может, лучше ставить Ещенко, который наголову лучше его. И Пашалич много борьбы проиграл.

– С самого начала сезона вы говорили, что спартаковцы не в форме. Скоро Лига чемпионов. Лучше готовыми они не будут. Потом зима. Возобновление сезона. Опять будут не в форме. Окончание сезона – устанут. Когда же «Спартак» будет в форме?

– Никогда. Или в декабре. Не доработаешь на сборах – получишь по ушам.