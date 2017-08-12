«Развалилась командочка». Валерий Рейнгольд о «Спартаке»
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд признался, что расстроен игрой красно-белых в матче 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2).
– Что говорить? Все по делу. «Спартак» проиграл по игре. Нет сомнений. Восемь человек в футбол не играют. Полностью из игры выбыл Пашалич. Его гол – это несчастный случай. И Самедов. Кто за них должен пахать? Глушаков и Фернандо?!
ЦСКА был намного активнее «Спартака». Кто-то может сказать, что справедливее был бы счет 1:1, но нет. ЦСКА больше хотел, бодался и добился. «Спартак» выглядел непонятно. Не было целостности. И грубейшая ошибка Селихова при втором голе. Пустил «пенку» под брюхом. Суммируя эти моменты, делаем вывод: «Спартак» не имел права побеждать. Я знал, что спартаковцы пропустят, но не думал, что дело дойдет до позора и второго гола. Развалилась командочка.
– Позвольте выразить
мысль, что не Самедов, а трое центральных полузащитников Пашалич, Глушаков и
Фернандо провалили игру.
– Я бы сказал, что Глушаков и Фернандо были в игре. Хотя и ошибались. А Самедова я видел только когда он выходил из раздевалки. Это же касается и Пашалича. Почему его с пол-оборота обыграл Головин?
И нет огонька в глазах у футболистов, которые выигрывали чемпионат России. Эту нить они потеряли. И возвращать ее нужно игрой, а значит нужно пахать. ЦСКА был активнее, азартнее и злее. Молодцы. Проявили характер. Поздравляю их с победой и желаю хорошей игры с «Янг Бойз». «Спартак» должен сетовать на себя.
– В чем дело?
– Команда физически не готова. Он может провести какой-то отрезок за счет самоотдачи, а затем силы иссекают и «Спартак» начинает вставать. Хотя вроде было все нормально, держали мяч. Но мяч надо держать впереди, а не катать его по своей штрафной. Много вопросов к Каррере.
Почему он не поставил Васину или Березуцким один в один Промеса? Васин если бегает, другие в возрасте. Надо было заставить их бегать. И опыт ничего не даст против скорости. Вот, Головин – быстрый. Его было видно. Надо было играть с ним персонально. Я сразу сказал: «Он шухер наведет». Навел, прострел и гол.
– Вы говорили, что
Гончаренко могли бы уволить в случае поражения ЦСКА «Спартаку». Но проиграл
Каррера. Ему сколько времени дадут?
– Если он проиграет «Локомотив», а во втором круге опять «Зениту» и ЦСКА, его «попросят». Любовь проходит моментально. Каррере нужно подумать, что делать дальше.
– «Пожар легче
предупредить, чем потушить». Но почему Каррера делает замены только тогда,
когда «Спартак» начинает по факту гореть?
– По факту надо сильнейших выставлять в основном составе. По составу много вопросов. Например, Петкович. Уйма ошибок. Через одно действие. Есть ли смысл его ставить только потому что он – иностранец? Может, лучше ставить Ещенко, который наголову лучше его. И Пашалич много борьбы проиграл.
– С самого начала
сезона вы говорили, что спартаковцы не в форме. Скоро Лига чемпионов. Лучше готовыми
они не будут. Потом зима. Возобновление сезона. Опять будут не в форме.
Окончание сезона – устанут. Когда же «Спартак» будет в форме?
– Никогда. Или в декабре. Не доработаешь на сборах – получишь по ушам.
Матч
Голы
Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)
Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)
Предупреждения:
Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция