Скандальная победа «Зенита» или как избежать судейского произвола в футболе?

Автор «Советского спорта» разбирается в том, что стоит за грубейшими судейскими ошибками арбитра Игоря Федотова в матче между «Зенитом» и «Ахматом».

Дамы и господа! Смотрю на то, как «Зенит» оформляет единоличное лидерство в турнирной таблице, и ничего не могу с собой поделать: невозможно молчать – что называется, душит стыд! Вроде бы и счёт на табло такой, что закономерность победы питерцев не должна вызывать сомнений. И удаление капитана «Ахмата» Ризвана Уциева как будто по делу. Поскольку что бы ни происходило на поле, превалирующие над трезвым рассудком эмоции и жажду непременной расплаты с обидчиком нужно уметь сдерживать. Но дьявол-то – он, как известно, в деталях.

КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ И ЛИГА ЧЕМПИОНОВ НАМ НЕ УКАЗ

А при взгляде на детали матча на «Крестовском» невольно вспоминается прошлогоднее откровение Олега Романцева, что с таким судейством «Зенит» может и Лигу чемпионов выиграть. Пожалуй, трудно не согласиться с мнением умудрённого сединами мэтра отечественного тренерского цеха при виде тех или иных проделок человека со свистком. Однако одного не учёл титулованный футбольный специалист – в самом престижном клубном турнире Старого Света не сегодня-завтра введут видеоповторы, при просмотре которых ошибочно вынесенные решения рефери могут быть оперативно подкорректированы прямо по ходу встречи.

А вот в премьер-лиге на страже того, чтобы видеоассистенты ни при каких обстоятельствах не пришли на помощь арбитрам стоит лично глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский. Вместо того, чтобы по аналогии с рядом европейских чемпионатов настоять на необходимости проведения давно назревшего эксперимента с применением видеоповторов в рамках внутрироссийских соревнований (благо четыре стадиона, принимавшие летом поединки Кубка конфедераций, были оборудованы соответствующей системой, а оставшиеся арены при таком же желании, как у владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, можно было бы ей дополнительно дооснастить), большой судейский начальник продолжает упорно твердить, что это не наш метод.

Да и зачем нам подобные эксперименты? Ведь гораздо проще всё списать на человеческий фактор – дескать, судьи тоже люди, а людям свойственно ошибаться. В придачу к этому можно привести кучу других дешёвых отговорок про нарушение динамики игры, утопичность со стопроцентной уверенностью определить на видеоповторе даже с использованием различных ракурсов наличие или отсутствие фола со стороны участников матча в спорных эпизодах, подрыв авторитета арбитров, призванных обеспечивать соблюдение футбольного законодательства и далее по списку.

ПОЧЕМУ СУДЬИ И ИХ НАЧАЛЬНИКИ ПРОТИВ ВВЕДЕНИЯ ВИДЕОПОВТОРОВ, А ИГРОКИ И ТРЕНЕРЫ – ЗА?

Но камень преткновения-то отнюдь не в подрыве судейского авторитета. А в том, что арбитры вместе с их высоким начальством, бессознательно либо, напротив, осознанно забывают, что они, по сути своей, являются лишь обслуживающим персоналом, а не ключевыми фигурами, вокруг которых вертится Земля. Не удивительно, что они всячески боятся утратить собственную значимость и рычаги влияния на процессы, творящиеся не только непосредственно на газоне, но и за его пределами. Недаром из уст многих из них не раз звучало опасение, что эдак рефери на поле скоро и вовсе будут не нужны, а сама игра превратится в некую разновидность футбольного симулятора.

Словно в противовес этому подавляющее большинство игроков и тренеров (как действующих, так и бывших) неоднократно высказывалось в поддержку скорейшего внедрения современных видеотехнологий, позволяющих в кратчайшие сроки установить футбольную истину. Достаточно мысленно вернуться на месяц назад и освежить в памяти любопытные нюансы церемонии вручения Суперкубка-2017, ознаменовавшейся криком души Юрия Сёмина в адрес руководителей РФПЛ о том, что, мол, дальше так жить нельзя, ибо на дворе XXI век.

Многоопытный рулевой «Локомотива» за столько лет в профессии, наверное, как никто знает, как много порой зависит от одного неверного свистка, взмаха флага, вынесенного предупреждения, а то и удаления. Когда на кону, без преувеличения, стоят реальные судьбы футболистов, их наставников и даже целых команд, мелочей быть не может и не должно. Поэтому для того, чтобы футбольная справедливость, в конце концов, восторжествовала, не жалко ни теоретического снижения темпа игры (а это ещё бабушка надвое сказала), ни потенциального сокращения количества рекламных блоков между телевизионными трансляциями при мизерном увеличении времени продолжительности матчей (что, кстати, также далеко не факт).

КОМУ И ЧЕМ ГРОЗИТ ВВЕДЕНИЕ ВИДЕОПОВТОРОВ В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ?

Впрочем, нежелание шагать в ногу с техническим прогрессом – это лишь полбеды. Гораздо страшнее, если при введении и последующем применении видеоинноваций вдруг выяснится, что судья не просто случайно не заметил в запале борьбы, что, например, за считанные секунды до того, как совершить нарушение правил на Доменико Кришито и увидеть перед собой вполне заслуженную вторую жёлтую карточку, защитник грознинцев Уциев сам получил от итальянца болезненный удар по ногам, оставшийся безнаказанным. Или, допустим, что вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунёв схватил мяч руками за пределами штрафной площади, а, значит, исходя из игровой ситуации на поле, должен быть с него изгнан.

Что, если арбитр, повторно просмотрев эти моменты на мониторе, либо выслушав подсказку видеоассистента по специальной связи, всё равно не обнаружит в действиях зенитовцев никакого криминала и оставит первоначальное решение в силе? Не будет ли сия судейская упёртость трактоваться как свидетельство низкой квалификации рефери или, того хуже, предвзятость по отношению к одной из команд? Честно признаться, ответов на данные вопросы у автора этих строк нет. Пока нет.

Зато есть уверенность в том, что попытка размотать хитро сплетённый судейский клубок может выйти боком господину Будогосскому. Ведь если грубейшие ошибки Игоря Федотова в Санкт-Петербурге носят тенденциозный характер, то для расследования причин, по которым они были совершены, не исключено, придётся подключать правоохранительные органы. Так как комиссию по выявлению разного рода негативных явлений (прошу прощения за тавтологию), а не только договорных матчей, во главе с Анзором Кавазашвили расформировали ещё в ту пору, когда делами в Российском футбольном союзе заправлял Николай Толстых.

И независимо от результата гипотетической проверки грандиозного скандала в любом случае не избежать. Потому как с учётом специфики российского футбола не сложно догадаться, что скандал этот рискует выйти далеко за пределы чиновничьих кабинетов и способен пошатнуть кажущиеся непоколебимыми позиции уважаемого Андрея Дмитриевича, пользующегося всесторонней поддержкой нынешнего президента РФС Виталия Мутко. Это вам не подрыв судейского авторитета! Это уже подрыв устоев всего нашего футбольного хозяйства.

Если же будет установлено, что вопиющие судейские ляпы в матче «Зенит» – «Ахмат» не имеют ничего общего с предвзятым арбитражем Федотова, а являются следствием всего лишь невысокой квалификации московского рефери, то ниточка неминуемо потянется (вы будете смеяться!) опять к господину Будогосскому. Поскольку данный служитель футбольной фемиды получил судейское образование не где-нибудь, а в «Центре «Футбольный арбитр», возглавляемом персонально Андреем Дмитриевичем. То есть столь низкоквалифицированные кадры у нас готовят под пристальным надзором руководителя ДСИ для того, чтобы позднее делать на них ставку при обслуживании ответственных игр элитного дивизиона. Занавес!

СОПЕРНИКИ «ЗЕНИТА» И ДАЛЬШЕ БУДУТ СТРАДАТЬ ОТ СУДЕЙСКИХ ОШИБОК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ?

Ну и для чего, скажите на милость, нам после этого заикаться о необходимости введения видеоповторов, проводить какие-то высокотехнологичные эксперименты, вкладывать немалые деньги в покупку или аренду дорогостоящего оборудования? Куда как легче продолжать заниматься словесной демагогией, а, случись, не дай бог, какая судейская закавыка, сделать крайним незадачливого арбитра Федотова, отправив его по второму кругу набираться ума-разума в ФНЛ, а то и ещё дальше.

Неясно, правда, почему при этом от невыдерживающего никакой критики судейства таких вот федотовых должны страдать представители низших лиг? Как пострадал воскресным августовским вечером «Ахмат», который, выступая ранее под прежним названием – «Терек», нередко увозил с берегов Невы максимально возможное количество очков, а то и вовсе играл не последнюю роль в распределении медалей, в том числе и золотых, как это произошло, в частности, минувшей весной.

Вероятно, кто-то возразит, что новёхонький домашний стадион «Зенита» видел ещё более топорную работу рефери, и приведёт в пример судейский беспредел имени Алексея Еськова, устроенный им в матче открытия влетевшей в копеечку питерской арены, когда жертвой не слишком «техничного» снятия с пробега гостевой команды оказался «Урал». Но только сути дела это не меняет! Пусть внедрение всевидящего ока в популярную игру миллионов и не стало бы панацеей от всех бед. Тем не менее, застраховать от большинства незапрограммированных судейских помарок оно вполне способно.

ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО ВПЕРЁД БЕЗ ТОПТАНИЯ НА МЕСТЕ!

Поэтому надежда на то, что российский футбол не пойдёт на поводу у замшелых консерваторов и отъявленных ретроградов, покрывающих систематические прегрешения своих подчинённых стремлением соответствовать существующим не один год канонам, всё же сохраняется. Ведь не секрет, что не готовые к прогрессивным переменам и пересмотру собственных закостенелых взглядов люди, заставить шевелиться которых способна разве что директива сверху, рано или поздно остаются на обочине жизни.

Хотя классик отечественной рок-музыки Сергей Чиграков когда-то и пел, что до нас всегда доходит с опозданием на несколько лет, убеждён, что судейские реформы уже не за горами. Это будогосские со всеми их громкими званиями и регалиями приходят и уходят, оставляя после себя ворох нерешённых проблем. Футбол же не имеет права топтаться на месте и обязан двигаться только вперёд. Так что нет никаких сомнений в том, что однажды здравый смысл всё равно возобладает и в той его части, которая касается арбитража и эффективных средств помощи ему. А, следовательно, сам собой напрашивается вывод, что сейчас мы просто понапрасну теряем время.