Тот, кого вы так долго ждали, вернулся. А Знарок отправил в фарм чемпионов
СКА
собрал 8000 зрителей на предсезонном матче, выиграл и показал свой самый
похожий на чемпионство вариант.
Как сыграл Дацюк?
Павел Дацюк не играл нигде, кроме тренировочных двухсторонок, с полуфинала Запада против «Динамо» из прошлого сезона. Тогда капитан СКА ушел не очень красиво, а к тому же травмировался. Он не ездил на товарищеский матч в Хельсинки, оставался в Петербурге на время турнира в Сочи и только теперь полноценно вернулся.
Олег Знарок: Дацюку тяжело играть, но видно, что это большой мастер
Первое звено СКА вернуло чемпионский вид: рядом с
Ковальчуком не Данила Квартальнов с Хохлачевым, а Дацюк и Сергей Плотников. Павел
Валерьевич сразу же включил тесты систем, которые производят все яркое: он
закатывал под неудобную, отдавал без взгляда на партнеров и вообще всячески
разруливал атаки и в чужой зоне, и до нее. Пока ушел без своего гола, но со
второй передачей – это Дацюк закинул Плотникову на пятачок, чтобы Сергей потом
отпасовал под голевой бросок Ковальчуку.
И это Дацюку, по словам Олега Знарка, еще было тяжело.
К сезону он пообещал капитана, готового на сто процентов.
Кого из чемпионов Знарок отправил в фарм?
У главного тренера СКА есть возможность заигрывать на
домашнем предсезонном турнире больше народу, чем помещается в заявку на матч.
Когда к четверым привычным участникам добавилась сборная Канады, для ровного
календаря понадобился шестой участник – и сюда подтянули «СКА-Неву», фарм из
ВХЛ.
Там теперь вместо Петра Воробьева рулит Евгений
Попихин, в первом матче турнира за его команду сыграли три обладателя Кубка
Гагарина: Александр Дергачев, Егор Рыков и Роман Рукавишников – с ним как раз
перезаключили контракт и сделали его двухсторонним. Команда Высшей лиги,
кстати, проиграла финнам всего 1:3.
Почему матч был жестким?
Турнир для обеих команд явно не товарищеский, а контрольный: на пятачках и СКА, и «Сочи» рубились по полной, падали кучами на вратарей. Первое удаление в матче – за удар в голову, в лицо шайбой прилетело судье, толкали даже Дацюка – все на максимуме плотности и нужной жесткости. Во втором периоде по лицу прилетело Ярно Коскиранте, причем столкновение было далеким от шайбы. Это случилось как раз перед первым домашним голом СКА, но его финн встречал с перекошенным выражением и льдом у скулы.
Что СКА показал в большинстве?
Первые две минуты большинства в СКА отпахала одна пятерка: топовая тройка нападающих и Яковлев с Херсли. Лучший момент, кстати, создал для Ковальчука как раз швед, только Кови своим броском в касание не сделал быстрый пас голом. В этом варианте Плотников бился на пятачке, а Ковальчук сторожил умные передачи и отскоки в круге вбрасывания. Во втором периоде именно этот метод и сработал.
Максим Карпов: Влиться в СКА не было проблемы, в сборной со многими пересекался
Какие звенья наигрывает СКА?
Из постоянного предсезонного в СКА живут пара
Гавриков-Херсли, второе звено Широков-Коскиранта-Барабанов и пара крайних
форвардов Гусев-Карпов, между которыми Тихонов поменялся на Прохоркина. А еще с
прошлого сезона сохраняется тенденция: много ключевых голов забивают защитники.
Первый и третий в ворота «Сочи» пришли, например, от Хафизуллина и Херсли – оба
парня в победном плей-офф забили за СКА не меньше, чем в регулярке.