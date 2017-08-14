Тот, кого вы так долго ждали, вернулся. А Знарок отправил в фарм чемпионов

СКА собрал 8000 зрителей на предсезонном матче, выиграл и показал свой самый похожий на чемпионство вариант.

Как сыграл Дацюк?

Павел Дацюк не играл нигде, кроме тренировочных двухсторонок, с полуфинала Запада против «Динамо» из прошлого сезона. Тогда капитан СКА ушел не очень красиво, а к тому же травмировался. Он не ездил на товарищеский матч в Хельсинки, оставался в Петербурге на время турнира в Сочи и только теперь полноценно вернулся.

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Первое звено СКА вернуло чемпионский вид: рядом с Ковальчуком не Данила Квартальнов с Хохлачевым, а Дацюк и Сергей Плотников. Павел Валерьевич сразу же включил тесты систем, которые производят все яркое: он закатывал под неудобную, отдавал без взгляда на партнеров и вообще всячески разруливал атаки и в чужой зоне, и до нее. Пока ушел без своего гола, но со второй передачей – это Дацюк закинул Плотникову на пятачок, чтобы Сергей потом отпасовал под голевой бросок Ковальчуку.

И это Дацюку, по словам Олега Знарка, еще было тяжело. К сезону он пообещал капитана, готового на сто процентов.

Кого из чемпионов Знарок отправил в фарм?

У главного тренера СКА есть возможность заигрывать на домашнем предсезонном турнире больше народу, чем помещается в заявку на матч. Когда к четверым привычным участникам добавилась сборная Канады, для ровного календаря понадобился шестой участник – и сюда подтянули «СКА-Неву», фарм из ВХЛ.

Там теперь вместо Петра Воробьева рулит Евгений Попихин, в первом матче турнира за его команду сыграли три обладателя Кубка Гагарина: Александр Дергачев, Егор Рыков и Роман Рукавишников – с ним как раз перезаключили контракт и сделали его двухсторонним. Команда Высшей лиги, кстати, проиграла финнам всего 1:3.

Почему матч был жестким?

Турнир для обеих команд явно не товарищеский, а контрольный: на пятачках и СКА, и «Сочи» рубились по полной, падали кучами на вратарей. Первое удаление в матче – за удар в голову, в лицо шайбой прилетело судье, толкали даже Дацюка – все на максимуме плотности и нужной жесткости. Во втором периоде по лицу прилетело Ярно Коскиранте, причем столкновение было далеким от шайбы. Это случилось как раз перед первым домашним голом СКА, но его финн встречал с перекошенным выражением и льдом у скулы.

Скриншот трансляции матча

Что СКА показал в большинстве?

Первые две минуты большинства в СКА отпахала одна пятерка: топовая тройка нападающих и Яковлев с Херсли. Лучший момент, кстати, создал для Ковальчука как раз швед, только Кови своим броском в касание не сделал быстрый пас голом. В этом варианте Плотников бился на пятачке, а Ковальчук сторожил умные передачи и отскоки в круге вбрасывания. Во втором периоде именно этот метод и сработал.

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Какие звенья наигрывает СКА?

Из постоянного предсезонного в СКА живут пара Гавриков-Херсли, второе звено Широков-Коскиранта-Барабанов и пара крайних форвардов Гусев-Карпов, между которыми Тихонов поменялся на Прохоркина. А еще с прошлого сезона сохраняется тенденция: много ключевых голов забивают защитники. Первый и третий в ворота «Сочи» пришли, например, от Хафизуллина и Херсли – оба парня в победном плей-офф забили за СКА не меньше, чем в регулярке.