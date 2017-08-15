Супернаходка Кучука, новая идея Гончаренко. Три лучших тактических хода тура

«Тосно» Дмитрия Парфенова нанес первое поражение в сезоне «Локомотиву», а «Ростов» Леонида Кучука – «Уфе». Лишь дерби отодвинуло эти события на второй план.

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3. Фланговый прессинг от Дмитрия Парфенова

Матч: «Локомотив» – «Тосно» – 0:2

Если знать только счет матча, то можно подумать, что «Тосно» припарковал у своих ворот автобус и несколько раз убежал в контратаку. Однако это совсем не так. Ленинградская команда к своим воротам не жалась, несмотря на гостевой статус встречи. Если «Локо» проводил позиционные атаки, то коллектив Дмитрия Парфенова организовывал прессинг в районе средней линии поля. Если «Тосно» атаковал и терял мяч, тот тут же вступал в отбор. В атаку гости вылетали мгновенно и часто. Делали они это так же лихо, как таксист Даниэль в фильме «Такси» доставлял опаздывавших куда-либо клиентов, а иногда и совсем не опаздывавших.

Особого внимания заслуживает игра «Тосно» при позиционной обороне. Как только «Локо» отправлял мяч на фланг, гости тут же встречали получавших мяч футболистов. Схема 4-4-2 для прессинга на фланге очень удобна - розыгрыш мяча вперед футболисту на бровке перекрывают полузащитники и защитники, назад - два форварда, готовые тут же наброситься на защитников.

Интересна статистика фланговых защитников «Локо» - Игнатьева и Рыбуса («Локо» впервые в сезоне с первых минут использовал схему 4-2-3-1). Они славятся больше атакующими умениями. Рыбус не запомнился в атаке вообще ничем - он не показал ни ударов, ни обводок, ни обостряющих передач. Игнатьев в этом плане выступил чуть лучше - он сделал одну ключевую передачу. Зато Игнатьев стал худшим игроком матча по потерям владения мяча - 11. В штрафной площади соперника эти игроки были не активны - одна передача на двоих и та не точная. Когда «Локо» играл с «Анжи» (1:0), один Игнатьев в штрафной площади сделал пять передач - их точность составила 100%.

«Тосно» затрудняет жизнь Рыбусу на фланге. Скриншот: телеканал «78».

2. Находчивость Леонида Кучука

Матч: «Уфа» – «Ростов» – 1:4

Летом «Ростов» потерял двух ведущих нападающих - Сердар Азмун перебрался в «Рубин», а Дмитрий Полоз перешел в «Зенит». Они были ключевыми игроками в схеме Курбана Бердыева 3-5-2. Решение проблемы Леонид Кучук, ставший сменщиком Бердыева, нашел быстро - он видоизменил игровой модуль на 3-4-3. Такое решение диктовала кадровая ситуация: в «Ростове» достаточно игроков, которые способны исполнить роль крайних нападающих, тогда как второго нападающего, столь же успешного как Полоз, сейчас с биноклем не сыщешь.

Под центрфорвардом Дядюном в матче с «Уфой» у «Ростова» с первых минут расположились Маер и Думбия. Сыграли они достойно - словенец поучаствовал в первой голевой атаке своей команды (от него мяч отскочил к Гацкану), а малиец трижды бил по воротам. Однако на 63-й минуте Кучук решил снять их с игры, бросив в бой свежих Калачева и Зуева. Каждый из них в этом сезоне уже отмечался результативным действием, поэтому рано или поздно они должны были выйти на поле для освежения игры. Чтобы сопернику жизнь медом не казалась, Кучук решил их выпустить одновременно.

Замены Кучука вышли триумфальными - Калачев забил два гола и сделал голевую передачу, а Зуев заработал пенальти. Не прошло и пяти минут после выхода этих футболистов на поле, как они сочинили два гола!



Дядюн делает голевую скидку Калачеву. Скриншот: «Матч Наш Футбол».



Если бы Леонид Кучук, возглавив «Ростов», решил использовать схему Бердыева 3-5-2 и искать замену Азмуну и Полозу, то подобным образом игру изменить ему было бы сложно. Где бы тогда играл Калачев? На позиции латераля? Играя на бровке, оказываться на ударных позициях сложнее. Плюс Тимофею уже 36 лет - в таком возрасте тяжело носиться от одного углового флажка до другого. Тяжело в таком возрасте играть и в центре поля. Совсем же отказывать от такого футболиста странно - с его-то умением придумать момент и забить!

В матче с «Уфой» Калачев нанес два удара - оба стали голевыми. Всего на счету Калачева в этом сезоне уже три гола и два голевых паса. Переход «Ростова» на схему 3-4-3 может продлить его игровую карьеру - если в стартовый состав он не попадет, то легко может отличиться после выхода на замену.

1. Реакция Виктора Гончаренко

Матч: ЦСКА – «Спартак» – 2:1

Виктор Гончаренко достоин похвалы дважды. Во-первых, за наличие в игре ЦСКА баланса. Во-вторых, за своевременное вмешательство в ход матча.

ЦСКА здорово отыграл моменты с потерями мяча на чужой половине поля. В то время как атакующие игроки вступали в контрпрессинг, братья Березуцкие, Васин и Вернблум оставались чуть позади, чтобы спартаковцы не провели разящую контратаку за счет длинной передачи. Если этот пас следовал, то один из названных игроков накрывал атакующего футболиста «Спартака» в момент приема мяча. Пока это происходило, к своим воротам стремительно возвращались скоростные латерали - Фернандес и Щенников - и атакующие футболисты.

Показательный момент: за матч Промес - самый быстрый и техничный спартаковец - нанес всего лишь три удара по воротам. Для него это очень скромный показатель. В матче с «Краснодаром» он бил семь раз, с «Зенитом» - шесть. Опасную передачу голландец сделал лишь одну. Разбежаться ЦСКА ему не дал.

Когда ЦСКА уступал в счете, Гончаренко произвел перестройку - со схемы 5-3-2 его команда перешла на модуль 4-4-2. Такое перестроение произошло после выхода на поле Натхо, заменившего Алексея Березуцкого. Натхо расположился в опорной зоне вместе с Вернблумом. Алан Дзагоев оттянулся ближе к левому флангу, Александр Головин - к правому.

Отправив Дзагоева и Головина в разные фланговые зоны, Гончаренко начал расшатывать оборону «Спартака», как стоматолог раскачивает молочный зуб ребенку. И красно-белые дрогнули - перед тем как отдать голевой пас на Щенникова, Головин получил мяч на правом фланге. Встретить его своевременно не успели, потому что еще несколько секунд назад ЦСКА атаковал по левому флангу. От той атаки «Спартак» отбился, а вот со второй не совладал. Когда атакующая команда быстро меняет фланг атаки, прессинговать ее игроков на бровках сложно - можно не успеть. Поэтому там нужны техничные ребята.



Головин начинает голевую атаку. Скриншот: «Матч ТВ».



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