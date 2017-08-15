«Пусть футболисты покажут красивый хоккей!» Как Малкин хохмил на тему ЧМ-2018

На «Харламов Трофи» для Евгения Малкина был заготовлен и необычный футбольный конкурс от общественного движения «Россия любит футбол».

Хоккеисту предложили, почеканить мяч на камеру, напомнив, что пять лет назад у него это на «Харламов Трофи»-2012 очень лихо получалось…

– А я то думал, что хоть сегодня вы мне просто мяч подарите, – с притворной грустью вздохнул Малкин. – Ну сколько можно издеваться надо мной? Я ведь уже старею, чтоб такие трюки показывать.

Но долго ломаться не стал. И в очень ограниченном пространстве раз десять подбил мяч, не давая ему коснуться пола. А затем размашисто поставил на нем свой автограф.

Вопрос «За что ты любишь футбол?» Евгения тоже в тупик не поставил.

– Я многие виды спорта люблю, если честно – ответил Малкин. – И вообще очень сильно уважаю любого спортсмена. Потому что по себе знаю, насколько профессиональный спорт – тяжелая вещь. Люди тренируются годами. Они теряют детство. Получают тяжелые травмы, после которых порой приходится долго восстанавливаться и пропускать целые сезоны. Это морально очень тяжело. И хоккеисты, и футболисты, и баскетболисты, и представители других видов… Везде есть травмы и нервотрепка! Но люди вновь и вновь выходят на площадки и доказывают, что они лучшие. Как можно их после этого не уважать?

– Тогда что пожелаешь нашей сборной на чемпионате мира по футболу?

– Ну здесь у меня много слов не будет. Удачи, пусть покажут красивый хоккей (Малкин оговорился как будто специально и не один раз – Прим. Ред.)! Порадуют нас победой.

– Мы же о футбольной сборной говорим, а не о хоккейной…

– Вот мы смеемся над нашим футболом. Но ведь при этом всегда переживаем за ребят. Это же наша страна и наша сборная. И на чемпионате мира мы также будем переживать перед каждым матчем сборной России. Еще раз повторю: я надеюсь, что удача будет на нашей стороне, и ребята покажут красивый хоккей. Конечно, они могут проиграть, как, впрочем, и любая команда. Но если они будут бороться, мы это обязательно увидим. Я нашей футбольной сборной желаю на ЧМ-2018 выглядеть достойно.