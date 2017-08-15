Дмитрий Градиленко: Какие козыри у ЦСКА? Контратаки, хорошие быстрые фланги

Александр Головин, Витиньо и Алан Дзагоев - главные козыри армейцев Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Градиленко в интервью «Советскому спорту» поделился своим мнением о предстоящей игре «армейцев» с «Янг Бойз».

- Какие лично у вас ожидания от игры с «Янг Бойз»?

- Ожидания простые: если все живы и здоровы, проблем не должно быть никаких. Швейцарцы будут играть в атакующий футбол, эти ребята любят играть и забивать. Но у нас есть Игорь Акинфеев, который, слава богу, сейчас в порядке. И могу сказать, что в игре со «Спартаком» защита армейцев выглядела достойно. Моментов, за исключением шального гола у ворот ЦСКА, не было. Поэтому какого-то волнения перед матчем в Швейцарии совершенно нет. Будем переживать за нашу российскую команду, я думаю, проблем не должно быть, тем более игра на выезде и это в каком-то смысле даже плюс.

- То, что поле искусственное в Швейцарии - это каким-то образом может помешать ЦСКА?

- Не думаю. Мы сейчас говорим о футболистах, которые в нашем чемпионате имеют приставку топ. И ЦСКА – в российском чемпионате топ-клуб. Не важно, на каком покрытии играть. На искусственном или натуральном. Футболист хорошего класса на любом поле способен показать свой уровень, поэтому на это обращать внимание не надо.

Конечно, если у кого-то есть проблемы с коленями, то это может как-то повлиять. Но сейчас технологии настолько ушли далеко вперед, что искусственное поле от настоящего не отличить.

- Есть мнение, что у ЦСКА есть проблемы в атаке и не хватает первоклассного форварда. В этом смысле как будет играть команда, на Ваш взгляд?

- Исходя из стратегии двухматчевого противостояния - а первый мы играем на выезде - естественно мы будем присматриваться и играть осторожно. Какие козыри у ЦСКА? Контратаки, хорошие быстрые фланги. Фернандес, Щенников, который потихонечку прибавляет и становится кандидатом номер один на позицию левого защитника в нашей сборной. Поэтому, учитывая игроков линии атаки, которые тоже быстры, я думаю именно такой план на игру будет выбран. Именно быстрые контратаки. Один гол ЦСКА забьет - это стопроцентно.

Если говорить глобально о проблеме отсутствия форварда экстра-класса, то здесь опять же надо ставить вопрос: для каких задач? Если мы говорим про Лигу чемпионов, то однозначно не хватает. Если мы говорим про наш внутренний чемпионат, то с таким нападением команда обыграла действующего чемпиона. То есть для больших задач нападающего не хватает. Но и не только нападающего - нужен центральный защитник, нужен, наверное, и суперплеймейкер, который будет сильнее Дзагоева, предположим. Все зависит от того, что хочет клуб и сколько он готов потратить денег.

- У ЦСКА есть финансовые проблемы и это не является секретом. В связи с этим Гончаренко доверяет больше молодым игрокам. Это хорошо, на Ваш взгляд, для команды, с которой требуют результат здесь и сейчас?

- Я считаю, это большой плюс, когда доверяют молодым игрокам. Они потихоньку набираются опыта. Думаете, из Чалова не вырастит большой футболист? У него все данные для этого есть. Просто сейчас конкретно, не хватает игрового времени, для того чтобы этот опыт набирался.

Я надеюсь, ЦСКА пройдет «Янг Бойз» и после этого можно будет посчитать какие-то деньги за выход в групповой этап. Поэтому, думаю, что ЦСКА еще усилится.

- С точки зрения внутренней борьбы в чемпионате, армейцам по силам догнать лидеров?

- «Зенит» безальтернативно уже чемпион. И его уже не догнать. Что касается всех остальных, там посмотрим. Оказаться в тройке армейцы могут легко. А про первое место можно уже забыть – это мое мнение.