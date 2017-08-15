Еще и Алексей Марченко за 300 млн?! Такой ЦСКА не остановит никто!

Защитник "Торонто" Алексей Марченко Фото: Gettyimages.ru

Защитник Алексей Марченко, которого «Торонто» выставлял на драфт отказов, принял решение вернуться в Россию – и подписал контракт с ЦСКА.

ДВА ДРАФТА ОТКАЗОВ

Тот случай, когда разрыв был выгоден обеим сторонам.

«Торонто» оказался в тяжелой ситуации. Клуб превысил потолок зарплат на $4 млн, имел 49 игроков с подписанными контрактами. Максимум можно – 50 человек. Это называется «быть припертым к стенке». Понятно, что от какого-то игрока нужно отказаться. Ну а 25-летний защитник Алексей Марченко имеет еще год одностороннего контракта, по которому заработал бы $1,6 млн в будущем сезоне. При этом россиянин не проходил в шестерку лучших игроков обороны «Мэйпл Лифс».

Сейчас она выглядит так: Морган Райли – Рон Хейнси, Джейк Гардинер – Никита Зайцев, Мартин Маринчин – Коннор Кэррик. Почему Марченко проигрывает конкуренцию, например, Маринчину, чей уровень – АХЛ, это другой вопрос. Но какая тут может быть альтернатива? Опять сидеть в ложе прессы, наблюдая за игрой «Торонто» со стороны?

Случай Марченко уникален тем, что его дважды за полгода выставляли на драфт отказов. Началось все с того, что в феврале от него отказался «Детройт». Получилось это весьма неожиданно. Хотя если посмотреть на то, что сейчас ситуация с платежкой у «Ред Уингз» еще хуже, чем у «Торонто» - можно понять генменеджера Кена Холланда. Ему тоже пришлось разгружать бухгалтерию.

Несколько команд претендовали на Марченко, а в итоге его подхватил «Торонто», который возглавляет Майк Бэбкок – он помнит Алексея по тем временам, когда они пересекались в «Детройте».

ПРЕЗИДЕНТ СКАЗАЛ И СДЕЛАЛ

Вообще Бэбкок нахваливал Марченко: «Он тот, кто нужен «Торонто». И это хороший парень по жизни!»

Но Алексею пришлось ждать дебюта в «Мэйпл Лифс» больше месяца! Наконец, он вышел, забил первый гол за новый клуб – по иронии судьбы, в ворота «Детройта».

В целом Марченко провел 11 матчей за «Торонто», набрав 2 (1+1) очка. Но в плей-офф на серию с «Вашингтоном» его просто не поставили. Как считался «Локомотив» пятым колесом в телеге московского футбола, так Алексей оказался седьмым-восьмым защитником в канадском клубе, у которого полно фанатов, и любой игрок попадал под микроскоп.

А тут – ЦСКА, где проводится широкомасштабная кадровая политика. Каждому заметному игроку дается контракт на три года. Деньги не жалеют – по нашей информации, воспитаннику армейского клуба Марченко могли предложить 300 млн рублей на три года. С учетом разницы в налогах это раза в два больше, чем в НХЛ. Ну и что тут думать?

Тем более ЦСКА в нем был заинтересован, а президент клуба Игорь Есмантович прямым текстом говорил, что предпримет все усилия, чтобы вернуть домой Марченко, как и Любимова, Зайцева, Григоренко. Ну, насчет Никиты Зайцева – это смелые планы, он недавно подписал семилетний контракт с «Торонто» на $4,5 млн в год. Но в остальном – смотрите…

Президент ЦСКА сказал – президент ЦСКА сделал. Кого Есмантович хотел вернуть, того вернул.

КУДА СТОЛЬКО ЗАЩИТНИКОВ?!

Вы спросите: «А как ЦСКА собирается уместить под потолок зарплат такую эскадрилью?»

Тем более потолок будет каждый год снижаться. Но тут есть выход – можно ведь строить контракт лесенкой, выплачивая в первый-второй сезон основную сумму. Помните структуру договора, который Илья Ковальчук подписывал с «Нью-Джерси» на 17 лет? Только ту сделку забраковала лига, но КХЛ пока такие запреты не вводила.

В чем плюсы Марченко?

Это праворукий защитник, а с ними вообще всегда был дефицит.

У него есть международный опыт. Алексей выступал на чемпионате мира и Кубке мира в прошлом году. Зарекомендовал себя как надежный человек и порядочный парень. Есть хорошие шансы, что он сможет пробиться на Олимпиаду. Так что этому переходу должен обрадоваться и Олег Знарок, главный тренер СКА.

Вы не запутались, сколько сейчас звеньев у ЦСКА? Семь или восемь? Кто играет в защите? Давайте вспомним эти фамилии, согласно официальному сайту.

Михаил Пашнин, Мэт Робинсон, Михаил Науменков, Богдан Киселевич, Артем Блажиевский, Никита Нестеров, Никита Пивцакин, Игорь Ожиганов, Артем Сергеев, Артем Чмыхов, Игорь Мясищев.

Если учесть, что ЦСКА будет играть в четыре пары защитников, а по ходу сезона придется работать на несколько фронтов, опуская много игроков в сборную России – конечно, место под Марченко найдется. И не для того подписывали парня на такие деньги, чтобы держать его в запасе.

Другое дело, что в КХЛ снова очень остро встает проблема. Ну не может быть в одной команде, вроде «Югры» или «Лады», два квалифицированных звена, а в ЦСКА – сразу семь. Нужно вводить лимит на количество игроков в основном составе клуба. Остальных отправляйте в фарм или молодежную лигу. Или обменяйте в другие команды КХЛ, где недокомплект.

А что мы получаем сейчас? ЦСКА победил в шестом контрольном матче подряд, общая разница шайб 24:3. Представляю, как радуются в СКА – этот клуб перестал быть самым ненавистным в России, если не считать Санкт-Петербург.

Теперь ЦСКА – главный фаворит, который танком должен прокатиться до Кубка Гагарина. С таким-то составом!

Вы видите тут крутую интригу?

Ну а Марченко мы желаем удачи. Ему часто не везло в заокеанской карьере. Пусть теперь повезет в России.