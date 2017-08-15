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«Марченко не закрывает дверь в НХЛ. Он туда обязательно вернется» (переход дня)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Марченко
Алексей МарченкоФото: Photo.khl.ru

Известный агент Дэн Мильштейн в беседе с обозревателем «Советского спорта» прокомментировал переход своего клиента Алексея Марченко в КХЛ.

- Дэн, объясните – это «Торонто» отказался от Марченко или сам Алексей попросился в Россию?
- Это было обоюдное решение. Марченко хотел прогрессировать как хоккеист. И пришел к выводу, что ему лучше следующие годы провести в КХЛ. При этом он не закрывает дверь в НХЛ. В какой-то момент обязательно туда вернется.

Мы готовили этот переход несколько месяцев. В итоге пришли к тому, что вы видите сейчас. Марченко возвращается в Россию.

- Но у него был еще год действующего контракта в НХЛ. Куда он пропал?
- В Северной Америке нет такой схемы, что договор расторгается по обоюдному желанию, и хоккеист становится свободен. Если обе стороны договариваются о том, что разрывают отношения, то игрока отправляют на безоговорочный (unconditional) драфт отказов. Любой клуб может забрать этого хоккеиста в течение 24 часов.

Но мы провели работу, общаясь с генменеджерами многих команд. И в конечном результате Марченко никто не взял. Он стал неограниченно свободным агентом. Его контракт в НХЛ был официально расторгнут во вторник в 12:05 по времени Нью-Йорка. При этом договор в России он пока не подписал. Но это может произойти в ближайшее время.

- Не было варианта, что Марченко мог перехватить другой клуб НХЛ?
- Мы провели ряд бесед. И в НХЛ уважают решение игрока. Все же понимали, что Алексей уезжает в Россию.

- Он попал в ЦСКА, где уже 11 защитников. Теперь будет 12. Думаете, Марченко получит достойное количество игрового времени?
- Я не могу подтвердить, в какой команде окажется Алексей.

- Права на него принадлежат ЦСКА.
- Это заявление должен сделать сам клуб. И вы вспомните, что Никита Нестеров на днях подписал контракт с ЦСКА, хотя права на него в тот момент принадлежали «Трактору». Но молниеносно прошла сделка, и Нестеров поехал в Москву.

- Но прогресс-то будет? В прошлом году Марченко играл на чемпионате мира и Кубке мира, входил в обойму сборной Олега Знарка. К тому же в КХЛ играют в четыре пары защитников, а не в три, как в НХЛ.
- Конечно, Алексей хочет добиться прогресса, а для этого нужно провести полноценный сезон, получать по 20 минут за матч. Марченко хочет именно этого, поэтому перешел в КХЛ. Будет приятно поиграть за сборную, особенно в олимпийский сезон.

- Что сейчас делает Марченко? Где он находится?
- Алексей все лето провел в Москве. Готовился к сезону с рядом других российских игроков НХЛ. Он в хорошей форме и до начала регулярного чемпионата КХЛ уже будет в строю. Он готов выступать за новую команду.

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