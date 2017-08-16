Фанаты «Спартака» против России в Лиге Европы, а ЦСКА – одной ногой в ЛЧ (видео)
В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных
событиях в российском футболе.
ЦСКА спасли в концовке
Главное футбольное событие вторника для России – матч московского
ЦСКА в Лиге чемпионов против швейцарского «Янг Бойз». Армейцам удалось выиграть
первую встречу раунда плей-офф со счетом 1:0 при, в общем-то, преимуществе
хозяев поля. Особенно превосходство «молодежи» из Берна было видно в концовке
встречи. Красно-синим помог счастливый случай – защитник швейцарцев ошибся во
время скидки мяча вратарю уже в добавленное арбитром время и забил гол в свои
ворота. ЦСКА – одной ногой в групповом этапе Лиги чемпионов, а у России –
очередные очки в рейтинге УЕФА.
Цирк уехал, «Янг Бойз» – остался. ЦСКА добился исторической победы в Берне
«Спартак» против!
В ближайшее время еще очков России могут принести «Зенит» и «Краснодар».
Питерцы уже сегодня, в среду, проведут первый матч квалификационного раунда
Лиги Европы против голландского «Утрехта» на выезде. Команда уже прибыла в
Нидерланды и провела первую тренировку. На фото к статье по ссылке чуть ниже,
кстати, видно, как Доменико Кришито показывает Артему Дзюбе жест, напоминающий
те знаменитые «усы» Артема и Александра Кокорина – так называемый месседж.
Неужели и у него есть вопросы к Станиславу Черчесову?
«Так бывает, но это раздражает». Кто недоволен перед матчем «Утрехт» – «Зенит»?
Интересы России представит в Лиге Европы и «Краснодар». Клуб
начнет битву за выход в групповой этап Лиги Европы в четверг – домашним матчем
против сербской «Црвены Звезды». Интересно, что против быков в этом матче будут
болеть не только гости из Сербии, но и собственные соотечественники.
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» организует целый выездной автобусный
тур на эту встречу. Красно-белые фанаты отправятся в Краснодар – поддержать своих
старых друзей из Сербии.
Фанаты «Спартака» поддержат «Црвену Звезду» в матче Лиги Европы с «Краснодаром»
Питер в центре
внимания
Пока в чемпионате России наступило небольшое затишье, мы
продолжаем разбирать матчи шестого тура. Самым скандальным на удивление
получилась игра «Зенита» с «Тереком» - благодаря арбитру Игорю Федотову, допустившему
много ошибок. По косточкам спорные эпизоды пришлось разбирать председателю
судейского комитета РФС Андрею Бутенко.
«Федотов спровоцировал Уциева». Разбор самого скандального судейства тура
Покинул город на Неве испанский опорник Хави Гарсия –
человек с самым точным пасом в чемпионате России прошлого сезона. Купив игрока
за 16,5 млн евро, «Зенит» продал его в самом соку за 1,5 млн при рыночной цене
в 7 млн. Почему? Мы попытались разобраться.
Бизнес по-питерски: купить за 16,5 млн евро, чтобы продать за 1,5 млн
Правда, «Зенит» не только расстраивает, но и внушает
оптимизм. Вся страна с надеждой наблюдает за преображением Александра Кокорина,
который на данный момент является и лучшим бомбардиром, и лучшим распасовщиком
и, естественно, лучшим по системе гол+пас в РФПЛ. Как Александр восстал из
пепла? Коллеги из журнала «Советский спорт. Футбол» разобрались в мельчайших
подробностях.
Большая разница. Почему преобразился Кокорин
«Спартак» покупает Друга Для Адриано?
Продолжает пытаться сделать первую покупку на трансферном
рынке московский «Спартак». Сделка с Луаном пока терпит неудачу, как и
переговоры по приобретению Эсекиэля Гарая. По информации итальянских журналистов новой трансферной целью красно-белых
стал бывший партнер Луиса Адриано по «Милану» 22-летний французский форвард «россонери»
М’Байе Ньянг. «Спартак»
якобы готов расстаться с 18-20 миллионами евро ради покупки нападающего,
который в прошлом сезоне в арене за «Уотфорд» в 17-ти матчах забил два гола и
отдал два результативных паса. Причем, все это он проделал в двух играх, в остальных
15-ти встречах больше ничем не отличившись.
В сферу интересов «Спартака» попал форвард «Милана»
Продолжается «Санта-Барбара» вокруг Квинси Промеса. На этот
раз в Италии пишут, что к кандидатуре голландского игрока вернулась итальянская
«Рома». Римляне разыскивают себе усиление на правый фланг атаки. После того,
как их переговоры по приобретению Рияда Мареза из «Лестера» зашли в тупик,
команда Лучано Спаллетти переключилась на Промеса.
«Рома» после неудачи с переходом Мареза переключилась на Промеса
Стоит ожидать новых трансферов и «Зениту». Так, например, в
Италии сообщают об интересе Роберто Манчини к турецкому футболисту дортмундской
«Боруссии» - 20-летнему правому инсайду Эмре Мору. Игрок не смог перейти в «Интер»
на правах аренды. Теперь «Зенит» пытается убедить дортмундцев отдать им своего молодого
таланта.
«Зенит» претендует на Эмре Мора из «Боруссии» Д
Ждем мы и новых тренерских назначений. По информации «Советского
спорта» уже сегодня экс-наставник «Анжи» Александр Григорян подпишет контракт с
московским «Араратом».