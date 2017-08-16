Фанаты «Спартака» против России в Лиге Европы, а ЦСКА – одной ногой в ЛЧ (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

ЦСКА спасли в концовке

Главное футбольное событие вторника для России – матч московского ЦСКА в Лиге чемпионов против швейцарского «Янг Бойз». Армейцам удалось выиграть первую встречу раунда плей-офф со счетом 1:0 при, в общем-то, преимуществе хозяев поля. Особенно превосходство «молодежи» из Берна было видно в концовке встречи. Красно-синим помог счастливый случай – защитник швейцарцев ошибся во время скидки мяча вратарю уже в добавленное арбитром время и забил гол в свои ворота. ЦСКА – одной ногой в групповом этапе Лиги чемпионов, а у России – очередные очки в рейтинге УЕФА.

«Спартак» против!

В ближайшее время еще очков России могут принести «Зенит» и «Краснодар». Питерцы уже сегодня, в среду, проведут первый матч квалификационного раунда Лиги Европы против голландского «Утрехта» на выезде. Команда уже прибыла в Нидерланды и провела первую тренировку. На фото к статье по ссылке чуть ниже, кстати, видно, как Доменико Кришито показывает Артему Дзюбе жест, напоминающий те знаменитые «усы» Артема и Александра Кокорина – так называемый месседж. Неужели и у него есть вопросы к Станиславу Черчесову?

Интересы России представит в Лиге Европы и «Краснодар». Клуб начнет битву за выход в групповой этап Лиги Европы в четверг – домашним матчем против сербской «Црвены Звезды». Интересно, что против быков в этом матче будут болеть не только гости из Сербии, но и собственные соотечественники. Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» организует целый выездной автобусный тур на эту встречу. Красно-белые фанаты отправятся в Краснодар – поддержать своих старых друзей из Сербии.

Питер в центре внимания

Пока в чемпионате России наступило небольшое затишье, мы продолжаем разбирать матчи шестого тура. Самым скандальным на удивление получилась игра «Зенита» с «Тереком» - благодаря арбитру Игорю Федотову, допустившему много ошибок. По косточкам спорные эпизоды пришлось разбирать председателю судейского комитета РФС Андрею Бутенко.

Покинул город на Неве испанский опорник Хави Гарсия – человек с самым точным пасом в чемпионате России прошлого сезона. Купив игрока за 16,5 млн евро, «Зенит» продал его в самом соку за 1,5 млн при рыночной цене в 7 млн. Почему? Мы попытались разобраться.

Правда, «Зенит» не только расстраивает, но и внушает оптимизм. Вся страна с надеждой наблюдает за преображением Александра Кокорина, который на данный момент является и лучшим бомбардиром, и лучшим распасовщиком и, естественно, лучшим по системе гол+пас в РФПЛ. Как Александр восстал из пепла? Коллеги из журнала «Советский спорт. Футбол» разобрались в мельчайших подробностях.

«Спартак» покупает Друга Для Адриано?

Продолжает пытаться сделать первую покупку на трансферном рынке московский «Спартак». Сделка с Луаном пока терпит неудачу, как и переговоры по приобретению Эсекиэля Гарая. По информации итальянских журналистов новой трансферной целью красно-белых стал бывший партнер Луиса Адриано по «Милану» 22-летний французский форвард «россонери» М’Байе Ньянг. «Спартак» якобы готов расстаться с 18-20 миллионами евро ради покупки нападающего, который в прошлом сезоне в арене за «Уотфорд» в 17-ти матчах забил два гола и отдал два результативных паса. Причем, все это он проделал в двух играх, в остальных 15-ти встречах больше ничем не отличившись.

Продолжается «Санта-Барбара» вокруг Квинси Промеса. На этот раз в Италии пишут, что к кандидатуре голландского игрока вернулась итальянская «Рома». Римляне разыскивают себе усиление на правый фланг атаки. После того, как их переговоры по приобретению Рияда Мареза из «Лестера» зашли в тупик, команда Лучано Спаллетти переключилась на Промеса.

Стоит ожидать новых трансферов и «Зениту». Так, например, в Италии сообщают об интересе Роберто Манчини к турецкому футболисту дортмундской «Боруссии» - 20-летнему правому инсайду Эмре Мору. Игрок не смог перейти в «Интер» на правах аренды. Теперь «Зенит» пытается убедить дортмундцев отдать им своего молодого таланта.

Ждем мы и новых тренерских назначений. По информации «Советского спорта» уже сегодня экс-наставник «Анжи» Александр Григорян подпишет контракт с московским «Араратом».