Короче, у мужика есть яйца. Евгений Селезнев не перестает удивлять

Украинский нападающий год назад перешел в заштатный турецкий «Карабюкспор». Многими этот переход воспринимался как закат карьеры украинца. Многими, но не самим Селезневым. С первых матчей Евгений поразил всех своей игрой и, разумеется, громкими интервью. Чем занимается экс-игрок «Кубани» в турецкой провинции?

В январе этого года в скромный турецкий «Карабюкспор» перебрался бывший игрок «Кубани», «Шахтера» и «Днепра» Евгений Селезнев. Говорят, понравился главному тренеру, известному в прошлом защитнику, хорвату Игору Тудору. С первых же дней на новом месте Селезнёв начал, как сейчас принято говорить, «жечь». В интервью программе «Великий футбол» он публично выразил уважение хорватскому специалисту: «Я провел только пять тренировок с Тудором, но это топ-человек. Короче, у мужика есть яйца». Честно высказался по поводу уровня команды, в которую попал: «Вышел на первую тренировку, думал, что команда очень-очень слабая, если честно». И «отвесил» ей комплимент в своём стиле: «Результата у них пока нет, но в футбол они играть умеют».

Селезнев дебютировал в Суперлиге в начале 2 круга. И сразу дал понять тренерскому штабу, что не намерен отбывать номер. Свои первые голы Селезнёв забил в ворота «Бешикташа» и «Галатасарая». Еще раз: в ворота «Бешикташа» и «Галатасарая». После чего последовало громкое интервью: «Кто-то смеялся надо мной, что я ушел в «Карабюкспор» из «Шахтера», но разница ведь есть – или я смотрю футбол с трибуны, или забиваю «Бешикташу» и «Галатасараю». Это ни за какие деньги не купишь. Это трамплин перед переходом в более сильную команду, я уверен в себе. Думаю, не задержусь в «Карабюкспоре» надолго».

На достигнутом Селезнёв не остановился. 6 голов, которые он забил за второй круг, принесли команде 13 очков и помогли ей не вылететь. Болельщики, по признаниям самого игрока, в нём души не чаяли: «Болельщики? Я вот только ехал на лифте, и меня спустили на руках. После «Галатасарая» меня назвали King Селезнев. Люди живут футболом, и ты живешь вместе с ними. Я захожу в ресторан и ни разу еще за него не заплатил. Меня все кормят бесплатно».

Игор Тудор, тренировавший Селезнёва в «Карабюкспоре» - тот самый мужик, у которого есть яйца - взял да и бросил команду в середине сезона, согласившись возглавить «Галатасарай».

На днях новый главный тренер «Карабюкспора» Эркан Сёзери в интервью «NTV Radyo« заявил: «Читаем новости по поводу Селезнёва, парень запутался. Он нам сказал, что им интересуется «Галатасарай» и что у него на руках 3-4 предложения от разных клубов. Но «Галатасарай» официального предложения нам не делал. А Селезнёв уже хочет уходить. Если этот переход состоится, мы будем искать ему замену».

Играя за одиннадцатую команду Турции, Селезнев умудрился получить вызов в сборную Украины. Забив 6 мячей в Суперлиге, заинтересовал «Галатасарай» (стамбульцы ищут дублера для Бафетимби Гомиса). Кажется, что секрет успеха нападающего раскрывается в одной его фразе, которой он поделился с журналистами сразу после переезда в Турцию: «Когда я пришел в команду, сказали, что стоит задача не вылететь. Я этого не понимаю. Я понимаю, когда задача - попасть в еврокубки. Нельзя смотреть назад, нужно смотреть вперед».