Вы не поверите, что все эти люди – игроки сборной России. В команде 12 новичков!

Тренерский штаб сборной назвал расширенный состав на матч с «Динамо». Есть и странные персонажи, и те, кого мы действительно ждали.

Андрей Синицын, вратарь «Краснодара», 29 лет

Кто такой

Пришел в «Краснодар», когда команда поднялась в премьер-лигу, но ни в одном из пяти полных сезонов не был основным. Даже с учетом Кубка России и Лиги Европы ни разу не сыграл больше 20 матчей. Он был максимум на равных сначала с Андреем Диканем, затем со Станиславом Крицюком.

Чем привлек внимание

Умением показывать все лучшее даже в той ситуации, когда он не единственный и не неповторимый в команде. Синицын хорош даже тогда, когда выходит играть нерегулярно.

Вячеслав Караваев, крайний защитник «Спарты» (Чехия), 22 года

Кто такой

Самый успешный молодой россиянин, который выбрал европейский путь для продвижения. Воспитанник ЦСКА пробивался до чешского топ-клуба через более скромные «Дуклу» и «Яблонец». А накануне Кубка конфедераций имя Караваева часто мелькало в подборках типа «те, кто заслужил, но не попал в сборную России».

Чем привлек внимание

В прошлом сезоне Караваева признали лучшим игроком «Спарты», звучали слухи об интересе к нему, например, от «Лацио». Вячеслав умеет играть на обоих флангах и в обеих ролях: в защите и полузащите. У него есть крутой дальний удар, точная подача и достойные навыки в обороне. Из всех, кого впервые позвали в сборную России, Караваев – самый ожидаемый и логичный новичок.

Евгений Чернов, крайний защитник «Тосно», 24 года

Кто такой

Воспитанник «Томи», который принадлежит «Зениту», а играет в аренде в «Тосно». Валерий Непомнящий зимой 2016-го не хотел отпускать Чернова в «Зенит», игрок настоял и переехал. Чтобы стать единственным, кто заслужил при Луческу продвижения из дубля в основу. Первый же матч за «Зенит» Чернов выиграл 5:0 – это было в Тамбове.

Чем привлек внимание

Шестью полными играми на «Тосно». В «Зените» Чернов успел сыграть всего в шести встречах и только три раза по 90 минут, в новой команде премьер-лиги он основной левый защитник. «Тосно» дважды за август выиграл, в том числе не пропустил от «Локомотива». А Чернов еще и забил победный: подключился в центре и мощно пробил – мяч попал в голову Кверквелии, оттуда в ворота.

Чернов не скрывает, что через год хочет вернуться сразу в основной состав «Зенита», не в позицию между главной командой и дублем. Он смело говорит, что хочет добраться до АПЛ, в идеале играть за «Челси», а перед этим – до состава на домашний чемпионат мира. Полторы недели назад вопрос Чернову про звонок Черчесова был больше похож на шутку, теперь разговор будет личным.

Константин Рауш, крайний защитник «Кельна» (Германия), 27 лет

Кто такой

Воспитанник «Ганновера», который оказался в Германии из-за переезда: Константину было всего 6 лет, когда семья переместилась из Томской области в Европу. Рауш раскрылся в «Ганновере», мало играл после перехода в «Штуттгарт» и вернул стабильную практику в Бундеслиге, когда перешел в только что вышедший туда «Дармштадт».

Чем привлек внимание

Прошлый сезон Рауш провел за «Кельн», там он основной игрок. У команды сезон получился, она заняла пятое место и напрямую вышла в группу Лиги Европы. Константин два года назад получил российский паспорт и несколько раз через прессу говорил, что хочет в сборную России. После Евро-2016 он назвал проблему: игроки сборной России мало бегают. Он и тогда, и наверняка сейчас тоже, готов это исправить.

Виталий Шахов, центральный защитник «Тосно», 26 лет

Кто такой

Защитник «Факела» Шахов был дважды был на просмотрах в командах премьер-лиги и оба раза его не оставляли: сначала Андрей Кобелев в «Динамо», потом Леонид Слуцкий в ЦСКА. Хотя за армейцев он, например, сыграл два товарищеских матча, и в обоих команда не пропускала. В «Тосно» Шахова взяли сразу, он вышел в премьер-лигу синхронно с командой из Ленобласти, хотя и не выводил ее сам.

Чем привлек внимание

Кроме игры в тосненской обороне и победы «на ноль» над «Локомотивом», удачной игрой на угловых: к росту 188 сантиметров Шахов прибавляет мощный прыжок и за счет этого в атаке часто бьет по воротам. Особенно ярко у него это получалось в игре против «Зенита».

Дмитрий Стоцкий, крайний защитник/полузащитник «Уфы», 27 лет

Кто такой

Человек, способный делать что угодна на левом краю. Его подготовила калининградская «Балтика», а из ФНЛ достала «Уфа». Дмитрий постоянно играл при Перевертайло и Гончаренко, Сергей Семак тоже использует его всегда.

Чем привлек внимание

Стоцкий за матч может переместиться с позиции левого защитника до крайнего форварда, у него уже шесть сезонов подряд есть по несколько забитых мячей. И опыт игры в обороне тоже. Дмитрием интересовались более богатые команды – звучали «Краснодар» и «Рубин» – но «Уфу» предложения не устраивали, поэтому первый вызов в сборную России Стоцкий получил из Уфы.

Антон Миранчук, центральный полузащитник «Локомотива», 21 год

Кто такой

Брат-близнец Алексея Миранчука, который пробился в сборную России раньше. Антон Миранчук в 2016-м поехал за взрослым футболом в чемпионат Эстонии и забивал почти по полгола за игру в «Левадии»: 14 мячей в 30 матчах чемпионата.

Чем привлек внимание

Вернулся в «Локомотив» и в новом сезоне получил сразу несколько шансов в основном составе: он вышел с первых минут уже трижды – правда, «Локо» выиграл только один из этих матчей. Юрий Семин подтверждает и словами, и своими решениями: когда Антон Миранчук наберется опыта, он выйдет на высокий уровень.

Вячеслав Подберезкин, центральный полузащитник «Краснодара», 25 лет

Кто такой

Совместил молодежную подготовку в ЦСКА и «Локомотиве», в составе «Локо» добрался даже до дебюта в премьер-лиге, но за более обширной игровой практикой поехал в Екатеринбург. Из «Урала» он выкупил себя сам за 220 тысяч евро, чтобы подписать долгосрочный контракт с «Краснодаром».

Чем привлек внимание

Подберезкин – центральный полузащитник, который хорош в первую очередь не скоростью, а умными передачами и грамотными перемещениями. За сходства во внешности, в позиции и в игровой роли Вячеслава когда-то прозвали русским Кевином де Брейне. И он с таким прозвищем согласился.

Далер Кузяев, центральный и крайний полузащитник «Зенита», 24 года

Кто такой

Петербуржец, самый яркий элемент программы возвращения в «Зенит» своих. Он был надежным, но не очень заметным в «Тереке», а после обратного переезда в Петербург неожиданно стал бесспорным игроком основного состава.

Чем привлек внимание

Кузяев забил в первом же матче за «Зенит» в Хабаровске, а потом еще «Спартаку» и «Ахмату», бывшей команде. Роберто Манчини, кроме центральной зоны, использует Далера ближе к правому краю, хотя у Кузяева почти не было похожего опыта – и у него получается отлично. Если откинуть лишнее во внимании к прогрессу Александра Кокорина, продвижение Кузяева в чисто футбольном смысле – настолько же мощное событие на старте нового сезона.

Магомед Митришев, полузащитник/нападающий «Ахмата», 24 года

Кто такой

Уроженец Чечни, который всю карьеру провел в южных командах: начал в «Спартаке» из Нальчика, потом перешел в «Терек» и на год отлучался в аренду в «Анжи», когда махачкалинцы уже играли в ФНЛ.

Чем привлек внимание

Митришев – главный герой мощного старта «Ахмата». Он сделал для команды две победы в трех первых турах. Сначала он вышел в основе и отдал голевой пас на единственный гол команды против «Амкара», а через тур вышел на замену при 0:0 дома с «Динамо», забил сам и заработал пенальти через три минуты.

Антон Заболотный, нападающий «Тосно», 26 лет

Кто такой

Форвард из школы ЦСКА, который так и не дождался шанса сыграть за основной состав армейцев. Он трижды уходил в аренду из ЦСКА, поиграл за «Уфу» и «Факел» уже по полноценным контрактам и добрался до «Тосно», чтобы провести лучший сезон в карьере: 16 голов в 32 матчах ФНЛ. Предложения из премьер-лиги были уже по ходу первенства первой лиги, но Заболотный вышел туда и сам.

Чем привлек внимание

Умением бороться за все мячи в роли единственного нападающего и способностью забивать сильным соперникам: его первые два гола в РФПЛ – в ворота ЦСКА и «Локомотива». После красивого мяча родной команде Заболотный гордо сказал, что хотел показать руководству ЦСКА, как он прибавил. Вызов в сборную России, пусть и в экспериментальный состав, тоже войдет в доказательства.

Владимир Ильин, нападающий «Урала», 25 лет

Кто такой

Петербургский футболист с самым оригинальным путем в премьер-лигу: он не играл в «Зените», участвовал в странном проекте ФК «Питер» во второй лиге, а потом по собственному желанию уходил из «Динамо СПб» – потому что подрался с партнером Иваном Маркеловым прямо во время игры с «Торпедо». Яркого парня «Урал» заметил в «Кубани» и забрал к себе на долгосрочный контракт.

Чем привлек внимание

Яркой концовкой прошлого сезона: Ильин был самым результативным форвардом весны и вполне серьезно сам говорил, что мог бы быть полезным сборной России. Звать его на Кубок конфедераций всего за несколько месяцев игры в премьер-лиге Черчесов не стал, а в расширенном варианте команды Ильин – вполне логичная фигура.