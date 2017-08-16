Историческая победа Знарка: теперь он знает, как обыгрывать канадцев!

СКА на турнире имени Пучкова обыграл Канаду и помог Олегу Знарку узнать, что это такое.

В Пхенчхан – по русским дорогам

3:5 – с таким счетом проиграл Олег Знарок сборной Канады почти год назад в Торонто. Тогда россияне не справлись на космическом уровне Кубка мира. Канада была, конечно, другая, да и из нынешнего СКА играл только Павел Дацюк. 2:4 – так уступила Россия Канаде три месяца назад в Кельне на чемпионате мира. Канадцы были совершенно другие, зато семь игроков сборной России того состава сейчас в СКА.

На предсезонных турнирах за полгода до Олимпиады сборная Канады ищет правильную дорогу в Пхенчхан – хэштег #RoadtoPyeongChang они используют в соцсетях – и пытаются построить команду, не зависящую от игроков НХЛ. Дороги выбрали непростые, русские: сначала жаркий Сочи, теперь летний Петербург. Говорят, канадцам здесь нравится – даже в Эрмитаж успели сходить.

Команда Знарка – разговор отдельный. От словосочетания «базовый клуб сборной» веет унынием и неизбежным лидером чемпионата страны на многие годы из времен СССР. КХЛ нужно уважать – конкуренция в десятом сезоне обещает быть серьезной. Но и отрицать то, что костяк сборной России на Олимпиаду (не путать с Олимпийской сборной) составят хоккеисты СКА, странно.

Илья Ковальчук остался в КХЛ из-за Олимпиады, Виктор Тихонов продлил контракт с армейцами тоже с намерением поехать в Южную Корею. Пришли Владислав Гавриков, Максим Карпов – явно не затем, чтобы смотреть на белые ночи в Петербурге. Поэтому матч СКА – сборная Канады – это не просто очередная игра на очередном предсезонном турнире, это первый скромный прогон спектакля, который мы увидим в Корее.

Ковальчук рвется в сборную

На турнире в Сочи Канада и СКА были в разных группах – встретиться можно было только в матче за третье место (если бы обе команды стали вторыми в группе) или в финале (если бы обе были первыми). СКА в итоге проиграл олимпийской сборной России в финале, а Канада выиграла бронзу у «Магнитки».

На вывеску СКА – Канада отреагировали зрители: билеты на трибуны раскупили все, незанятыми остались только места в ресторане под крышей арены. До матча произошло невероятное: за 20 минут до матча закрыли ближайшую к Ледовому станцию метро. Из-за наплыва болельщиков пришлось включить все эскалаторы на подъем – обычно метрополитен с фанатами справлялся.

Атмосфера на матче – точно не хуже, чем в чемпионском плей-офф. Зрители шумели, кричали. Хоккеисты по эмоциям не отставали: не прошло и трех минут, как на Игоря Шестеркина упал Антон Белов, и армейцы тут же бросились защищать своих. Обошлось без серьезных драк и удалений. Дальше атаковал в основном СКА, и особенно много Илья Ковальчук. Кови в сборной не было давно: с чемпионата мира-2015 в Чехии, где россияне под руководством Олега Знарка и с капитаном Ковальчуком в финале проиграли… канадцам. 1:6 – такое забыть сложно.

Забить в первом отрезке все-таки получилось у Виктора Тихонова, но шайбу не засчитали – игра высоко поднятой клюшкой все еще против правил. Начало второго периода – за канадцами. В негрубой игре армейцы получили два двухминутных штрафа, и сборная Канады не давала покоя Шестеркину. Молодой вратарь, у которого не было шанса на чемпионате мира, показал: на Олимпиаде он может пригодиться.

Херсли и Гусев порадовали Знарка

К 39-й минуте от отсутствия голов устали все, поэтому канадцы решили подарить СКА численное преимущество. Сначала удалился канадец из КХЛ Пол Щехура, сразу же на скамейке его сменил Шон Лалонд. А через несколько секунд немного сошел с ума вратарь Бен Скривенс: клюшкой он сначала срубил Сергея Плотников, а потом Сергея Широкова. После длительной зрительной и словесной дуэли с Широковым Скривенсу дали четыре минуты штрафа – за подножку и грубость. К сожалению Знарка-тренера сборной, реализовал преимущество швед Херсли, хоть и с передач россиян Ковальчука и Белова.

Порадовать тренера решил Никита Гусев. Первый раз еще в июле: он продлил контракт до 2019-го, хотя истекал он еще через год. Опять же – ради попадания в сборную. Второй раз – в середине третьего периода против Канады, когда забросил почти от синей линии с передач Карпова и Чудинова.

Фанаты на радостях зарядили коронное: «Кто чемпионы?», а обычные зрители, которых по официальной статистике пришло 12 тысяч, отвечали им: «Мы чемпионы». А Виктор Тихонов добавил всем счастья, когда закинул шайбу в пустые ворота.

С хорошим настроением из Ледового уходили не только болельщики, но и Олег Знарок: впервые в качестве тренера он обыграл канадцев.