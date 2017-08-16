Историческая победа Знарка: теперь он знает, как обыгрывать канадцев!
СКА на турнире имени Пучкова обыграл Канаду и помог Олегу Знарку узнать, что это такое.
В Пхенчхан – по русским дорогам
3:5 – с таким счетом проиграл Олег Знарок сборной Канады
почти год назад в Торонто. Тогда россияне не справлись на космическом уровне
Кубка мира. Канада была, конечно, другая, да и из нынешнего СКА играл только Павел
Дацюк. 2:4 – так уступила Россия Канаде три месяца назад в Кельне на чемпионате
мира. Канадцы были совершенно другие, зато семь игроков сборной России того
состава сейчас в СКА.
На предсезонных турнирах за полгода до Олимпиады сборная
Канады ищет правильную дорогу в Пхенчхан – хэштег #RoadtoPyeongChang они
используют в соцсетях – и пытаются построить команду, не зависящую от игроков
НХЛ. Дороги выбрали непростые, русские: сначала жаркий Сочи, теперь летний
Петербург. Говорят, канадцам здесь нравится – даже в Эрмитаж успели сходить.
Команда Знарка – разговор отдельный. От словосочетания «базовый
клуб сборной» веет унынием и неизбежным лидером чемпионата страны на многие
годы из времен СССР. КХЛ нужно уважать – конкуренция в десятом сезоне обещает
быть серьезной. Но и отрицать то, что костяк сборной России на Олимпиаду (не
путать с Олимпийской сборной) составят хоккеисты СКА, странно.
Илья Ковальчук остался в КХЛ из-за Олимпиады, Виктор Тихонов
продлил контракт с армейцами тоже с намерением поехать в Южную Корею. Пришли
Владислав Гавриков, Максим Карпов – явно не затем, чтобы смотреть на белые ночи
в Петербурге. Поэтому матч СКА – сборная Канады – это не просто очередная игра
на очередном предсезонном турнире, это первый скромный прогон спектакля,
который мы увидим в Корее.
Ковальчук рвется в сборную
На турнире в Сочи Канада и СКА были в разных группах –
встретиться можно было только в матче за третье место (если бы обе команды
стали вторыми в группе) или в финале (если бы обе были первыми). СКА в итоге
проиграл олимпийской сборной России в финале, а Канада выиграла бронзу у «Магнитки».
На вывеску СКА – Канада отреагировали зрители: билеты на
трибуны раскупили все, незанятыми остались только места в ресторане под крышей
арены. До матча произошло невероятное: за 20 минут до матча закрыли ближайшую к
Ледовому станцию метро. Из-за наплыва болельщиков пришлось включить все
эскалаторы на подъем – обычно метрополитен с фанатами справлялся.
Атмосфера на матче – точно не хуже, чем в чемпионском
плей-офф. Зрители шумели, кричали. Хоккеисты по эмоциям не отставали: не прошло
и трех минут, как на Игоря Шестеркина упал Антон Белов, и армейцы тут же
бросились защищать своих. Обошлось без серьезных драк и удалений. Дальше
атаковал в основном СКА, и особенно много Илья Ковальчук. Кови в сборной не
было давно: с чемпионата мира-2015 в Чехии, где россияне под руководством Олега
Знарка и с капитаном Ковальчуком в финале проиграли… канадцам. 1:6 – такое забыть
сложно.
Забить в первом отрезке все-таки получилось у Виктора Тихонова,
но шайбу не засчитали – игра высоко поднятой клюшкой все еще против правил. Начало
второго периода – за канадцами. В негрубой игре армейцы получили два
двухминутных штрафа, и сборная Канады не давала покоя Шестеркину. Молодой вратарь,
у которого не было шанса на чемпионате мира, показал: на Олимпиаде он может
пригодиться.
Херсли и Гусев порадовали Знарка
К 39-й минуте от отсутствия голов устали все, поэтому
канадцы решили подарить СКА численное преимущество. Сначала удалился канадец из КХЛ Пол Щехура, сразу же на скамейке его сменил Шон Лалонд. А через
несколько секунд немного сошел с ума вратарь Бен Скривенс: клюшкой он сначала
срубил Сергея Плотников, а потом Сергея Широкова. После длительной
зрительной и словесной дуэли с Широковым Скривенсу дали четыре минуты штрафа –
за подножку и грубость. К сожалению Знарка-тренера сборной, реализовал
преимущество швед Херсли, хоть и с передач россиян Ковальчука и Белова.
Порадовать тренера решил Никита Гусев. Первый раз еще в
июле: он продлил контракт до 2019-го, хотя истекал он еще через год. Опять же – ради
попадания в сборную. Второй раз – в середине третьего периода против Канады, когда
забросил почти от синей линии с передач Карпова и Чудинова.
Фанаты на радостях зарядили коронное: «Кто чемпионы?», а
обычные зрители, которых по официальной статистике пришло 12 тысяч, отвечали
им: «Мы чемпионы». А Виктор Тихонов добавил всем счастья, когда закинул шайбу в
пустые ворота.
С хорошим настроением из Ледового уходили не только
болельщики, но и Олег Знарок: впервые в качестве тренера он обыграл канадцев.