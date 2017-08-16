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«Если скажу, кого-то подставлю». Знарок загадочно ушел от ответа об НХЛ на Играх

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Если скажу, кого-то подставлю». Знарок загадочно ушел от ответа об НХЛ на Играх
Фото: ХК СКА

После победы над Канадой Виктор Тихонов много шутил, а Олег Валерьевич говорил загадками.

Виктор Тихонов: Жаль, в финале не со «СКА-Невой» сыграем!

–  Жарко было сегодня!
–  Погода на улице? – отшутился Тихонов.

–  И погода, и в Ледовом.
–  Настроение было хорошее, болельщики помогли эмоциями. Они тоже почувствовали: как будто противостояние Россия – Канада. Все хотят победить, доказать. Хорошо, что нам удалось. Противостояние клуб– сборная вышло интересное. Они хорошо сыграли, сильные ребята. Всегда хочется проверить свой уровень. Особенно когда побеждаем, это добавляет уверенности.

–  Нехорошие люди говорили, что у СКА пошло только после удалений. Помогла домашняя площадка?
–  Кто эти нехорошие люди?

–  Ходили по стадиону с канадским флагом.
–  Не верю! Все наши были!

–  В финале сыграете с «Йокеритом», а не со «СКА-Невой» из-за монетки…
–  А, монеткой решили? – рассмеялся Тихонов. – «СКА-Нева» – молодцы, я посмотрел одну игру.  Они быстро играют, у них система на игру хорошая. Жаль, что не они в финале, просто удача к ним не повернулась. Было бы хорошее противостояние! Играли с ними во время предсезонки – они один раз выиграли, и мы один.

–  Как оцените форму перед сезоном?
–  Каждый может лучше, не все пока получается. Уровень растет. Все уже хотят старт сезона, осталось меньше недели.

Олег Знарок: Никаких эмоций от победы над Канадой нет

Журналисты радовались за главного тренера сборной – канадское проклятье снято, первая победа над сильнейшей заокеанской сборной в тренерской карьере Олега Знарка наконец случилась.

–  Это не первая победа над Канадой в моей тренерской карьере, – внезапно заявляет Олег Знарок. Официальная статистика об этом не знает – и с Латвией, и с Россией Знарок канадцам проигрывала. Но спорить с Олегом Валерьевичем не стоит – это известно каждому.

–  Хотя бы с тех пор, как вы пришли в сборную.
–  Да.

–  Как впечатления?
–  Никак. Никаких эмоций нет.

–  То есть вам не показалось, что по накалу это не был обычный предсезонный матч?
–  Вы совершенно правы: игра была быстрая, нас очень быстро накрывали. Потом мы к этому приспособились, конечно. Хорошо, что такая игра получилась, что мы смотрели на этом фоне наших игроков.

–  В КХЛ так не играют, да?
–  Канадцы – всегда канадцы. Наверное, так не играют.

–  Команда под нагрузками, моментов много было. С чем связано, что не удалось их реализовать?
–  Вы сами только что ответили. Вопрос задали – на него же ответили, – повеселел главный тренер СКА.

–  Удовлетворение есть?
–  Вряд ли удовлетворение будет при любой победе. Всегда есть какие– то ошибки. Чисто эмоционально – да, а если разбирать глобально то, во что играли… Ошибки совершаются, их надо исправлять.

–  По уровню самоотдачи Канада – самый серьезный соперник?
–  Да, конечно. Они неплохо сегодня играли, нам было тяжело. Но мы довольны победы.

–  Сборной России на руку этот запрет НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду?
–  Двоякий вопрос. Не буду на него отвечать. У меня есть свое мнение, но я не буду его озвучивать.

–  Всем интересно было бы его узнать.
–  К сожалению, я вам его не скажу. Если я скажу, значит кого-то подставлю, – загадочно сказал Знарок.    

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