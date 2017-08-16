«Если скажу, кого-то подставлю». Знарок загадочно ушел от ответа об НХЛ на Играх

После победы над Канадой Виктор Тихонов много шутил, а Олег Валерьевич говорил загадками.

Виктор Тихонов: Жаль, в финале не со «СКА-Невой» сыграем!

– Жарко было сегодня!

– Погода на улице? – отшутился Тихонов.

– И погода, и в Ледовом.

– Настроение было хорошее, болельщики помогли эмоциями. Они тоже почувствовали: как будто противостояние Россия – Канада. Все хотят победить, доказать. Хорошо, что нам удалось. Противостояние клуб– сборная вышло интересное. Они хорошо сыграли, сильные ребята. Всегда хочется проверить свой уровень. Особенно когда побеждаем, это добавляет уверенности.

– Нехорошие люди говорили, что у СКА пошло только после удалений. Помогла домашняя площадка?

– Кто эти нехорошие люди?

– Ходили по стадиону с канадским флагом.

– Не верю! Все наши были!

– В финале сыграете с «Йокеритом», а не со «СКА-Невой» из-за монетки…

– А, монеткой решили? – рассмеялся Тихонов. – «СКА-Нева» – молодцы, я посмотрел одну игру. Они быстро играют, у них система на игру хорошая. Жаль, что не они в финале, просто удача к ним не повернулась. Было бы хорошее противостояние! Играли с ними во время предсезонки – они один раз выиграли, и мы один.

– Как оцените форму перед сезоном?

– Каждый может лучше, не все пока получается. Уровень растет. Все уже хотят старт сезона, осталось меньше недели.

Олег Знарок: Никаких эмоций от победы над Канадой нет

Журналисты радовались за главного тренера сборной – канадское проклятье снято, первая победа над сильнейшей заокеанской сборной в тренерской карьере Олега Знарка наконец случилась.

– Это не первая победа над Канадой в моей тренерской карьере, – внезапно заявляет Олег Знарок. Официальная статистика об этом не знает – и с Латвией, и с Россией Знарок канадцам проигрывала. Но спорить с Олегом Валерьевичем не стоит – это известно каждому.

– Хотя бы с тех пор, как вы пришли в сборную.

– Да.

– Как впечатления?

– Никак. Никаких эмоций нет.

– То есть вам не показалось, что по накалу это не был обычный предсезонный матч?

– Вы совершенно правы: игра была быстрая, нас очень быстро накрывали. Потом мы к этому приспособились, конечно. Хорошо, что такая игра получилась, что мы смотрели на этом фоне наших игроков.

– В КХЛ так не играют, да?

– Канадцы – всегда канадцы. Наверное, так не играют.

– Команда под нагрузками, моментов много было. С чем связано, что не удалось их реализовать?

– Вы сами только что ответили. Вопрос задали – на него же ответили, – повеселел главный тренер СКА.

– Удовлетворение есть?

– Вряд ли удовлетворение будет при любой победе. Всегда есть какие– то ошибки. Чисто эмоционально – да, а если разбирать глобально то, во что играли… Ошибки совершаются, их надо исправлять.

– По уровню самоотдачи Канада – самый серьезный соперник?

– Да, конечно. Они неплохо сегодня играли, нам было тяжело. Но мы довольны победы.

– Сборной России на руку этот запрет НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду?

– Двоякий вопрос. Не буду на него отвечать. У меня есть свое мнение, но я не буду его озвучивать.

– Всем интересно было бы его узнать.

– К сожалению, я вам его не скажу. Если я скажу, значит кого-то подставлю, – загадочно сказал Знарок.