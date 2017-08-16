«Если скажу, кого-то подставлю». Знарок загадочно ушел от ответа об НХЛ на Играх
После победы над Канадой Виктор Тихонов много шутил, а Олег Валерьевич говорил загадками.
Виктор Тихонов: Жаль, в финале не со «СКА-Невой» сыграем!
– Жарко было сегодня!
– Погода на улице? – отшутился Тихонов.
– И погода, и в Ледовом.
– Настроение было хорошее, болельщики помогли эмоциями. Они тоже почувствовали: как будто противостояние Россия – Канада. Все хотят победить, доказать. Хорошо, что нам удалось. Противостояние клуб– сборная вышло интересное. Они хорошо сыграли, сильные ребята. Всегда хочется проверить свой уровень. Особенно когда побеждаем, это добавляет уверенности.
– Нехорошие люди говорили, что у СКА пошло
только после удалений. Помогла домашняя площадка?
– Кто эти нехорошие люди?
– Ходили по стадиону с канадским флагом.
– Не верю! Все наши были!
– В финале сыграете с «Йокеритом», а не со «СКА-Невой»
из-за монетки…
– А, монеткой решили? – рассмеялся Тихонов. – «СКА-Нева» – молодцы, я посмотрел одну игру. Они быстро играют, у них система на игру хорошая. Жаль, что не они в финале, просто удача к ним не повернулась. Было бы хорошее противостояние! Играли с ними во время предсезонки – они один раз выиграли, и мы один.
– Как оцените форму перед сезоном?
– Каждый может лучше, не все пока получается. Уровень растет. Все уже хотят старт сезона, осталось меньше недели.
Олег Знарок: Никаких эмоций от победы над Канадой нет
Журналисты радовались за главного тренера сборной –
канадское проклятье снято, первая победа над сильнейшей заокеанской сборной в
тренерской карьере Олега Знарка наконец случилась.
– Это не первая победа
над Канадой в моей тренерской карьере, – внезапно заявляет Олег Знарок.
Официальная статистика об этом не знает – и с Латвией, и с Россией Знарок канадцам
проигрывала. Но спорить с Олегом Валерьевичем не стоит – это известно каждому.
– Хотя бы с тех пор, как вы пришли в сборную.
– Да.
– Как впечатления?
– Никак. Никаких эмоций нет.
– То есть вам не показалось, что по накалу это
не был обычный предсезонный матч?
– Вы совершенно правы: игра была быстрая, нас очень быстро накрывали. Потом мы к этому приспособились, конечно. Хорошо, что такая игра получилась, что мы смотрели на этом фоне наших игроков.
– В КХЛ так не играют, да?
– Канадцы – всегда канадцы. Наверное, так не играют.
– Команда под нагрузками, моментов много было. С
чем связано, что не удалось их реализовать?
– Вы сами только что ответили. Вопрос задали – на него же ответили, – повеселел главный тренер СКА.
– Удовлетворение есть?
– Вряд ли удовлетворение будет при любой победе. Всегда есть какие– то ошибки. Чисто эмоционально – да, а если разбирать глобально то, во что играли… Ошибки совершаются, их надо исправлять.
– По уровню самоотдачи Канада – самый серьезный
соперник?
– Да, конечно. Они неплохо сегодня играли, нам было тяжело. Но мы довольны победы.
– Сборной России на руку этот запрет НХЛ
отпустить игроков на Олимпиаду?
– Двоякий вопрос. Не буду на него отвечать. У меня есть свое мнение, но я не буду его озвучивать.
– Всем интересно было бы его узнать.
– К сожалению, я вам его не скажу. Если я скажу, значит кого-то подставлю, – загадочно сказал Знарок.