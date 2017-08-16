«Нерукотворного вам качества». Как обсуждают новость о хоккее на канале «Спас»

Социальные сети отреагировали на то, что православный телеканал «Спас» будет показывать матчи чемпионата по хоккею с мячом.

История с показом игр чемпионата по хоккею с мячом на православном телеканале, информация о чем появилась в «Советском спорте» еще накануне, в течение минувших суток на все лады склонялась многочисленными комментаторами и острословами. С одной стороны, отрадно, что не весь спорт втискивают в жернова «Матч-ТВ». С другой стороны, в программной сетке канала окружение у кудесников терракотового мяча будет совсем уж специфическим.

Впрочем, наша позиция: больше спорта хорошего и разного! Так что мы – только за!

Но мимо креативных оценок пройти тоже не можем:

Чума! Чемпионат России по хоккею с мячом будут показывать на канале "Спас". Ну... нерукотворного вам качества.) "Ты просто космос, Спас!"(с) — Василий Уткин (@radioutkin) 16 августа 2017 г.









В свете новости про бенди и "Спас" каналу "Царьград" рекомендую присмотреться к синхронному плаванию. Смешанному. — Кирилл Дементьев (@llirik2000) 16 августа 2017 г.