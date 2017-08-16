«Нерукотворного вам качества». Как обсуждают новость о хоккее на канале «Спас»
Социальные сети отреагировали на то, что православный телеканал «Спас» будет показывать матчи чемпионата по хоккею с мячом.
История с показом игр чемпионата по хоккею с мячом на православном телеканале, информация о чем появилась в «Советском спорте» еще накануне, в течение минувших суток на все лады склонялась многочисленными комментаторами и острословами. С одной стороны, отрадно, что не весь спорт втискивают в жернова «Матч-ТВ». С другой стороны, в программной сетке канала окружение у кудесников терракотового мяча будет совсем уж специфическим.
Впрочем, наша позиция: больше спорта хорошего и разного! Так что мы – только за!
Но мимо креативных оценок пройти тоже не можем:
Чума! Чемпионат России по хоккею с мячом будут показывать на канале "Спас". Ну... нерукотворного вам качества.) "Ты просто космос, Спас!"(с)— Василий Уткин (@radioutkin) 16 августа 2017 г.
В свете новости про бенди и "Спас" каналу "Царьград" рекомендую присмотреться к синхронному плаванию. Смешанному.— Кирилл Дементьев (@llirik2000) 16 августа 2017 г.
Хоккей с мячом на канале "Спас". Судьи упраздняются, бог рассудит, а после игры на исповедь))— Михаил Афанасьев (@Blondin_85) 16 августа 2017 г.