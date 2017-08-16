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«Нерукотворного вам качества». Как обсуждают новость о хоккее на канале «Спас»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Нерукотворного вам качества». Как обсуждают новость о хоккее на канале «Спас»
Фото: Федерация хоккея с мячом России (ФХМР)

Социальные сети отреагировали на то, что православный телеканал «Спас» будет показывать матчи чемпионата по хоккею с мячом.

История с показом игр чемпионата по хоккею с мячом на православном телеканале, информация о чем появилась в «Советском спорте» еще накануне, в течение минувших суток на все лады склонялась многочисленными комментаторами и острословами. С одной стороны, отрадно, что не весь спорт втискивают в жернова «Матч-ТВ». С другой стороны, в программной сетке канала окружение у кудесников терракотового мяча будет совсем уж специфическим.

Впрочем, наша позиция: больше спорта хорошего и разного! Так что мы – только за!

Но мимо креативных оценок пройти тоже не можем: 




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