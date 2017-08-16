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Дэйв Кинг: Канадцы были так сконцентрированы, будто впереди матч Кубка Стэнли!

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Дэйв Кинг
Дэйв КингФото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Тренер сборной Канады Дэйв Кинг гордился настроем игроков на матч против СКА и назвал месяц, когда команда будет в составе, приближенном к Олимпиаде.

69-летний специалист в этом сезоне помогает Уилли Дежардену собирать сборную Канады для Олимпийских игр в Пхенчхане. Первую версию команды просмотрели на Sochi Hockey Open, и там канадцы стали третьими. На турнире имени Пучкова в Петербурге североамериканцы приехали обновленным составом, и он, скорее всего, повторит сочинский результат. На групповом этапе канадцы обыграли ХК «Сочи» и проиграли в самом ожидаемом матче турнира СКА (0:3). Впереди у сборной игра за третье место против фарм-клуба армейцев «СКА-Нева».

Несмотря на поражение, Кинг вышел к журналистам совсем негрустным и очень мило с ними общался.

– Вы играли с чемпионом КХЛ, – первый вопрос Дэйву.
– СКА – очень хорошая команда. Игроки хорошо натренированы, у армейцев четыре равных звена, защита очень хороша. Еще и молодой голкипер действовал отлично. Это чемпион КХЛ все-таки.

– Есть ощущение, что вы играли не столько против СКА, сколько против сборной России?
– Очень близко, да (улыбается). В СКА много игроков, которые могут играть на Олимпиаде. У этой команды нет слабых мест. Они потрясающе играют в большинстве и классно действуют при меньшинстве. В СКА очень глубокий состав. Я очень впечатлен.

– Тем не менее, у российских команд всегда проблемы в играх с североамериканцами.
– Канадцы всегда играют сердцем. У этой команды была всего вторая игра в таком составе. Они играют за разные клубы, но сегодня ребята боролись. Всякий раз, когда Канада играет против России, понимаешь, что игроки проявят максимальную отдачу. Команда уступала в выполнении плана на игру и мастерстве, но она старалась.

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– Вам нравится командная химия в этом составе?
– Она отличная! Когда ребята надевают игровые свитера, это чудо для них. Они получают шанс играть за Канаду, это большая честь. Турнир в Петербурге прекрасно организован. СКА сделал потрясающую работу. Нас отлично приняли в Сочи, а теперь мы рады играть здесь.

– Как думаете, сколько игроков из этого состава могут поехать на Олимпиаду?
– Тяжело сказать. Некоторые могут поехать в Корею, как и ребята из команды, игравшей на турнире в Сочи. Я никогда не был скаутом. Мы пригласим еще больше игроков на Кубок Карьяла в ноябре, а потом поедем на Кубок Первого канала в Москву. Тогда вы увидите команду, все больше похожую на олимпийскую.

– Бен Скривенс может стать первым номером сборной в Корее?
– Да, ведь Скривенс играл в НХЛ, он вратарь уровня этой лиги. Бен хорошо сыграл против СКА. Если будет так же себя показывать – мы получим солидного вратаря. Пулен тоже неплохо играл. Скривенс выступает в КХЛ, хорошей лиге, и будет здорово увидеть его.

– Вы замечали, чтобы игроки обсуждали свои шансы на участие в Олимпиаде?
– Да, и вы это можете увидеть даже на раскатке перед матчем. Как будто это игра Кубка Стэнли! Каждый игрок так сконцентрирован, словно его ждет самая важная игра в жизни. Это вам показывает, насколько прекрасны Олимпийские игры. Я знаю, что ребята из СКА очень хотят сыграть на Олимпиаде. Для наших молодых игроков – и из Канады, и из России – это великолепная возможность, хотя некоторые могли подумать, что никогда не получат такого шанса из игроков НХЛ. Молодежь из всех стран мира мечтает стать участником олимпийской команды.

«Если скажу, кого-то подставлю». Знарок загадочно ушел от ответа об НХЛ на Играх

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