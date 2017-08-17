«Динамо», а ну подвинься! «Спартак» не намерен робеть рядом с бело-голубыми

В очной ставке на Кубке мэра Москвы красно-белые одолели бело-голубых (3:2), показав, что не хотят быть вторыми на одной арене с «Динамо».

Битва между «Динамо» и «Спартаком» априори не может быть рядовым матчем. Особенно перед началом нынешнего сезона, когда два традиционных соперника и их болельщики оказались в несколько щекотливой ситуации.

Чтоб два клуба КХЛ делили арену на двоих – это уже нонсенс для современного хоккея. Такое возможно только в Москве. Хотя, казалось бы, что как раз в столице все клубы могли бы и давно должны были построить для себя собственные арены и обеспечить публику современным и качественным перфоменсом на матчах.

А теперь вышло так, что «Спартак» и «Динамо» проведут все свои домашние поединки в Парке легенд. Для команд с исторически сложными отношениями жить целый сезон в «комуналке», согласитесь, непростое испытание.

«МЫ УЖЕ СЛОМАЛИ СТЕНУ В РАЗДЕВАЛКЕ»

Динамовцы, вроде бы, должны ощущать себя в роли старожилов. Ведь они проводят в «ВТБ ледовом дворце» уже третий сезон. Однако, «Спартак» вовсе не выглядит на новом месте робким новоселам.

- Мы сломали стену и сделали из двух небольших раздевалок одну просторную. Там же устроили сауну для отдыха, врачебные кабинеты для восстановления. Сейчас занимаемся ее брендированием под цвета и стилистику нашего клуба. В Парк Легенд переезжает и наш офис. Там же, на арене «ВТБ», будет выступать и наша молодежная команда… Впервые за последние годы все структуры «Спартака» вновь соберутся под одной крышей!

С этой точки зрения «Динамо» красно-белым даже проигрывает. Перед нынешним сезоном молодежной команде бело-голубых вернули ее историческое название. И многие фанаты восприняли эту новость на ура. Вывеска ХК МВД – не слишком нравилось болельщикам со стажем.

Но кто из них сможет поддержать МХК «Динамо»? Выступать она будет по-прежнему в Балашихе. Договориться с «Ледовым дворцом ВТБ» по цене не удалось.

Ну а на уровне КХЛ между двумя московскими клубами развернется жесткое соперничество – кто соберет на трибунах больше поклонников? И это будет не менее важный фактор, чем положение команд в турнирной таблице.

ЗРИТЕЛЕЙ ОТПУГНУЛА ЦЕНА НА БИЛЕТЫ?

На Кубке мэра «Спартак» и «Динамо» по идее должны были провести генеральную репетицию на нейтральной территории в «Мегаспорте». Однако померится массовостью зрителей и громкостью кричалок там явно не удалось. На трибунах собралось от силы полторы тысячи болельщиков.

Возможно, публику отпугнули цены на билеты. Все же от 400 до 1000 рублей на матч – это крутовато для летнего турнира. Дешевле можно сходить в Москве на поединки чемпионата КХЛ.

Интересно, что в своем стартовом матче Кубка мэра Москвы с ЦСКА красно-белые не выставили на игру сильнейший состав. Против матерых армейцев играла пятерка из «Химика». И «Спартак» в итоге уступил 0:3. А вот в поединке с «Динамо» молодых ребят из ВХЛ заменили куда более матерые легионеры.

«Динамо» же продолжило смотр своих молодых кадров в поисках, как выразился главный тренер бело-голубых после победы над «Витязем» 4:3, «более оптимальных сочетаний».

У ЛЕО КОМАРОВА ПОЯВИЛСЯ НАСЛЕДНИК

В итоге победа осталась за зарубежным опытом. Счет в матче открыл спартаковец Лукаш Радил после того, как его команда две минуты имела большинство, все это время провела в зоне «Динамо» и продолжило атаку после того, как составы сравнялись.

А вторую шайбу в ворота бело-голубых записал на свой счет его партнер по звену Бен Максвелл. На этот раз спартаковцы успели реализовать большинство.

Динамовцы имели не меньше шансов отличиться. Ведь уже в первой своей смене Владимир Брюквинточно зарядил по воротам и голкипера «Спартака» Маркуса Свенссона выручила только штанга.

Очень был заметен в составе бело-голубых и мощный Никита Комаров, перебравшийся в Москву из Минска. В матче со «Спартаком» этот форвард не раз хозяйничал на чужом пятачке, создавая опасные моменты.

И напор, и спортивная наглость у Никиты есть. Осталось открыть счет заброшенным шайбам. И в «Динамо» уже шутят с надеждой, что он со временем оправдает свою знаменитую для бело-голубых фамилию. И станет прямым наследником Лео Комарова, завоевывавшем в составе «Динамо» Кубок Гагарина в 2012 году, а затем улетевшего в НХЛ.

Забили же бело-голубые несколько неожиданно - после дальнего броска Глеба Корягина. Но предшествовала ему карусель, которую закрутили в зоне «Спартака» Марковин, Петунин и Сидляров.

Однако для Корягина этот поединок вряд ли можно назвать счастливым. В третьем периоде Глеб пытался блокировать бросок по воротам. И шайба, после рикошета от клюшки, угодила ему прямо в лицо, обильно оросив лед кровью.

Словно почуяв ее вкус, динамовцы усилили давление на ворота «Спартака» и сравняли счет, благодаря отличному и на этот раз точному броску Брюквина. Но не прошло и минуты, как Игорь Мирнов еще более хлестким броском вновь вывел красно-белых вперед!

Так кто в их теперь общем доме будет хозяином?

СТАТИСТИКА

«Динамо» М – «Спартак» – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Корягин, Брюквин – Радил, Максвелл, Мирнов.