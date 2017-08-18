Матч Кубка России был договорным?

«Советскому спорту» стало известно о том, что к решению скандального вопроса о неспортивном характере матча за Кубок России по футболу подключились депутаты Государственной думы.

В обращении на имя Генерального прокурора РФ Юрия Чайки депутат Александр Сидякин обращает внимание надзорного ведомства на ситуацию вокруг незаконных ставок в матчах за Кубок России и игры чемпионата страны во втором дивизионе.

Депутат ссылается на обращение болельщиков подмосковного «Зоркого».





«Зоркий» в разные годы выступал во второй лиге союзного футбола, несколько раз был близок к повышению в классе, в последние годы выступал в КФК, с нынешнего сезона играет в зоне «Центр» ПФЛ.

Основная игровая база клуба — стадион «Зоркий» (Красногорск, ул. Пионерская, 31; вместимость — 8 000 зрителей). Также специально для футболистов города было сделано новое поле на лыжном стадионе.

22 июня 2017 года руководство клуба официально заявило, что главным тренером назначен Сергей Юран.

«Советский спорт» будет внимательно следить за развитием ситуации.