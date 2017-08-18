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Такой «Краснодар» не спасет даже Месси. В чем проблема «быков»

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Такой «Краснодар» не спасет даже Месси. В чем проблема «быков»
Фото: «Советский спорт»

«Краснодар» дважды выигрывал у «Црвены Звезды» в два мяча, но ни разу этот комфортный задел удержать не смог. Если с игрой в атаке у «быков» все более-менее в порядке, то на действия в обороне без слез не взглянешь.

КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОТВЕСТВЕННОСТЬ

Против «Црвены Звезды» «Краснодар» классно отыграл моменты потерь мяча в позиционных атаках - контпрессинг «быкам» удавался. В такой игре отдельно стоит отметить Андреаса Гранквиста - швед вовремя выдергивался на нападающего соперника и срывал в атаки. А вот при обороне у своих ворот хозяева действовали беспечно - оба гола сербы забили из ничего.

В эпизоде с первым голом Неманья Радоньич подхватил мяч на своей половине поля, преодолел с ним в ногах 70 метров, но сопротивления так и не встретил! Сразу восемь футболистов «Краснодара» в этот момент находились на своей половине поля и возвращался девятый! Радоньич адресовал мяч Боакье, а тот покатил его на Срнича, который и нанес голевой выстрел. Им тоже никто не помешал.

Скриншот: «Матч Футбол 1».

Удивительны действия Вандерсона: когда Радоньич начинал движение по левой бровке, он находился на противоположном полуфланге, с которого в итоге забил Срнич. Бежать до своей штрафной Вандерсону было столько же, сколько Радоньичу, но эту дистанцию он преодолел в два раза медленнее. А ведь ему не нужно было подрабатывать мяч и искать глазами партнеров! За голом Вандерсон наблюдал в качестве вип-зрителя - смотрел прямо в спину Срничу.

Скриншот: «Матч Футбол 1».

Скриншот: «Матч Футбол 1».

Второй гол «Црвены Звезды» вышел еще нелепее: «Краснодар» поставил в тупик ввод мяча в игру из-за боковой! Непосредственным участником гола вновь стал Вандерсон - Дональд открылся ему за спину для получения мяча из-за боковой. Наш футболист держал пустоту. Точку в атаке гостей могли поставить сразу три футболиста - если бы не попал по мячу Пешич, то у него за спиной был Боакье. А за ним в атаку включался Срнич. Против них были лишь два наших игрока - Мартынович и Петров. Вдалеке от ворот на эпизод взирал Классон, который, по логике, должен был отреагировать на забег Срнича. Но забил не он, в какой-то степени шведу повезло - не виноват.

Скриншот: «Матч Футбол 1».

Два столь вопиющих эпизода при игре в обороне случайностью назвать никак не получается. А ведь был еще момент у Боакье, когда «Краснодар» спас Андрей Синицын. Один раз - случайность, два - совпадение, три - закономерность. Слабая игра «быков» при обороне становится уже закономерностью. Это касается как индивидуальных действий, так и командных.

Когда в опорной зоне у «Краснодара» играл Роман Шишкин, то, как правило, он остановился главным объектом для критики. Но, оказывается, проблема «быков» не только в нем - еще и в организации игры. Почему нет, если исполнители меняются, а лучше не становится? Показательна статистика центральных полузащитников. Ристич поучаствовал в семи единоборствах при обороне, не выиграл ни одного. Мамаев в обороне в единоборства вступал трижды, проиграл все. Чем они занимались? Лишь Газинский постоянно находил борьбу - 17 единоборств, пять выигранных. Но одного старания Газинского в опорной зоне для надежной обороны мало. Что может сделать один футболист, когда соперник быстро двигает мяч? Нужна слаженность.

В этом сезоне «Краснодар» сыграл уже девять матчей. В восьми из них команда Игоря Шалимова пропустила. На ноль удалось сыграть лишь против дебютанта премьер-лиги «Тосно» - 2:0. Получается, чтобы победить, «быкам» нужно закладываться как минимум на два гола. При таком условии титулы можно не выиграть даже с Месси в составе!

Игра в обороне - то, над чем «Краснодару» обязательно нужно работать. Помнится, в прошлом сезоне «Наполи» выиграл в Лиге Европы у «Легии» с комфортным счетом - 5:2. Но два-то неаполитанцы пропустили! Это очень не понравилось главному тренеру Маурицио Сарри. Наставник выводы сделал: на ближайших тренировках «партенопейцев» летали дроны, которые записывали занятия, а команда много времени проводила в видео-зале, где разбирала ошибки. «Быкам» есть смысл отнестись к решению проблемы не менее серьезно.

СПАСИТЕЛЬНЫЕ АТАКУЮЩИЕ ИДЕИ

Несмотря на плохую игру в оборону, у «Црвены Звезды» «Краснодар» выиграть смог. Атакующие идеи - то, в чем недостатка у команды Игоря Шалимова нет.

Сербы при обороне использовали схему 4-4-2. Против так играющих команд можно добиться успеха, создавая давление на опорную зону. «Краснодар» это делал. Особенно успешен был полузащитник Ристич. После его удара в первом тайме счет в матче, сыграв на добивании, открыл Игнатьев. Во втором тайме Ристич забил сам. Правда, гол не засчитали - судьи не увидели. Всего за матч Ристич бил шесть раз, три выстрела пришлись в створ. Это лучшие показатели матча. Из 25 единоборств в атаке Ристич выиграл 16. Не то что в обороне! Лишь в обводках он не преуспел - одна удачная из шести.

Восхищения заслуживает победный гол «Краснодара» - Петров отправил мяч в ворота ударом в одно касание после передачи Павла Мамаева с углового. Чтобы так забивать, нужно знать: у соперника в этой зоне не будет игрока. Чувствуется, что «быки» сербов изучили. Кстати, подобный гол - после подачи с углового на линию штрафной - команда Игоря Шалимова уже забивала - ворота «Томи» (5:1) весной.

Хочется верить, что в ответном матче «Краснодару» вновь удастся проявить себе в атаке. В надежную игру «быков» в обороне с каждым матчем верится все меньше.

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