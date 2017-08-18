Алексей Марченко: Надеюсь, фаворитом будет ЦСКА

Вернувшийся из НХЛ Алексей Марченко после победы ЦСКА уставшим не выглядел. И с удовольствием ответил на вопросы журналистов.

- Алексей, как настроение, самочувствие?

- Настроение хорошее. Команда ведь победила. А самочувствие. Тоже вроде бы ничего.

- Не устали?

- Есть немножко. Ведь это моя первая игра после возвращения. Провел с командой только первую тренировку. Покатался утром и все. А так занимался, готовился сам.

- Как оцениваете свою игру?

- Старался, двигался. Думаю, объективнее оценят тренеры.

- К большой площадке быстро привыкли?

- С этим сложнее. Надо еще время, чтобы адаптироваться. Постараюсь ускорить этот процесс.

- Много ли знакомых ребят осталось в ЦСКА с момента вашего отъезда за океан?

- Остались. Но некоторых я знаю по сборной. Того же Телегина и Любимова. А с кем-то играл на чемпионате мира в Москве.

- С Богданом Киселевичем не знакомы?

- Играл с ним впервые. Мы хорошо контактировали, взаимодействовали, подсказывали друг другу. Старались заранее договориться, как действовать в той или иной штатной ситуации. Думаю, у нас получилось.

- А как иначе, вы ведь даже результативную передачу под первый гол Окулова отдали…

- Так получилось. Я доволен.

- Как вам соперник?

- «Динамо»? Хорошая команда. Она сильно помолодела с того плей-офф 2013 года.

- Погодите, ведь вы уезжали из КХЛ после серии в плей-офф именно с «Динамо», которое потом завоевало Кубок Гагарина.

- Да. В той серии я играл не так много. Несмотря на поражение 1-4, мы дали бой будущим чемпионам.

- Сейчас расклад сил в лиге изменился. Кубок Гагарина у СКА. Вы ведь в курсе наших дел?

- Теперь и наших. Знаю, что СКА – чемпион. Но в этом сезоне фаворитами, надеюсь, будем мы.

На пресс-конференции репортеры поинтересовались у главного тренера ЦСКА Игоря Никитина о премьере Марченко.

- Сыграл, как и надо было. Аккуратно, осторожно. Ничего лишнего себе не позволял. Думаю, будет прибавлять.

- Президент ЦСКА Игорь Есмантович после подписания контракта с Марченко подчеркивал, что команда приобрела классного защитника с правым хватом.

- Не думаю, что правый хват – здесь главный момент. У нас были праворукие защитники – Ожиганов, Сергеев… Я знаком с Марченко по сборной. Надеюсь, он будет прибавлять и нам поможет.

В матче с «Динамо» Марченко провел на площадке 34 смены – 10 в первом периоде, 11 – во втором, 12 – в третьем и одну в овертайме. Его игровое время шло по нарастающей – 4:51, 6:14, 6:26 и 0:25.

P.S. За пять минут до первого перерыва случился эпизод с участием Марченко, который вызвал споры. Динамовец Рылов при пересечении синей линии зоны ЦСКА, вдруг упал и долго лежал, держась за левую ногу. А поднялся только с помощью партнеров и врачей. Видеповтор показал, что причиной падения стала клюшка Марченко, попавшая в конек динамовца. Правда, судьи чуть раньше зафиксировали офсайд, и армейца не наказали.



