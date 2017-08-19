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Почему полное отсутствие лимита на легионеров – это плохо? Объясняем на примере

Эльвин Керимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Почему полное отсутствие лимита на легионеров – это плохо? Объясняем на примере
Фото: Gettyimages.ru

Лимит на легионеров в Турции есть, но в то же время его и нет. Система «14+14», где половина свои, а половина легионеры, позволяет тренеру выпускать в старте хоть всех иностранцев. Эта система была введена перед началом сезона 2014/15. К чему она привела? «Советский спорт» рассказывает.

В 9 матчах 1 тура чемпионата Турции сезона 17/18 на поле в стартовом составе вышли 61 (31%) турецкий игрок и 137 (69%) иностранцев. Нетрудно посчитать, что легионеров более чем в два раза больше.

Наиболее зависимой от легионеров командой был дебютант «Гёзтепе». 10 из 11 игроков, вышедших в старте, были иностранцы. А единственный турок не молодой воспитанник клубной академии, а 33-летний ветеран Сабри Сарыоглу.

9 легионеров из 11 вышли в старте у «Галатасарая», «Аланьяспора» и «Антальяспора».

Из 54 игроков, вышедших на замену, 34 турки, 20 – иностранцы.

Самая «легионерская» позиция – вратарская. 13 голкиперов из 18, вышедших с первых минут, граждане других государств.

Центральные защитники в большинстве своем тоже гости солнечной Турции – 26 иностранцев из 36.

Логично, что из 26 голов, забитых в стартовом туре, 19 (73%) на счету легионеров.

Нового главного тренера турецкой сборной, Мирчу Луческу, такое положение вещей не могло устроить и он нашел свой способ борьбы с нашествием легионеров.

Из-за нехватки игрового времени у потенциальных сборников румынский специалист принял решение ходить на тренировки «Галатасарая», «Бешикташа», «Фенербахче» и «Трабзонспора», чтобы следить за формой турецких игроков, не проходящих в составы своих команд. А его помощники по возможности будут посещать тренировки остальных команд, в которых есть интересующие сборную футболисты. После каждой из таких занятий они будут готовить доклады для главного тренера.

На этой неделе Луческу уже посетил тренировку «Галатасарая», где понаблюдал за местными игроками. Таким образом, оказавшись в сложной ситуации, Луческу не стал жаловаться на судьбу, а попробовал своими силами решить проблему. Что, честно говоря, многих удивило.

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