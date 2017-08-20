Гарри Каспаров: Приехала жена и сказала – хватит ныть, давай двигайся

В Сент-Луисе завершился турнир по рапиду и блицу, в котором вернувшийся после 12-летнего перерыва Гарри Каспаров занял 8-е место в общем зачете. По окончании соревнований 13-й чемпион мира дал интервью сайту chess-news.ru.

Начало. Окончание завтра

«А Я ХОТЕЛ ИГРАТЬ ИНТЕРЕСНО, ХОТЕЛ ПОСМОТРЕТЬ, ГДЕ ГРАНИЦА ДОПУСТИМОГО РИСКА»

– Гарри, мы с вами встречались и до турнира, и после… Сейчас ощущение, что вы в приободрённом состоянии, у вас нормальное настроение.

– Турнир кончился, слава богу.

– Так если не знать, что у вас были эти пять дней, то по вам и не скажешь. По-моему, тяжелейшие для вас были дни.

– Тяжёлые. Но я в принципе отдавал себе отчёт, что будет тяжело, и что это большое испытание нервной системы. Но с другой стороны, это часть того, что я сейчас делаю. Лучший способ пропагандировать шахматы. Когда мы ещё обсуждали эту идею с Рексом, он как бы сказал – мол, было бы хорошо, конечно… Я долго колебался, меня много уговаривали, но в итоге я счёл, что это было бы полезно для общего дела. Особых надежд я не питал, но всё-таки какую-то подготовку провёл. Мне же тоже интересно! Жизнь ведь состоит из вызовов. Это же другие шахматы. Я, конечно, за ними слежу, много работал с Магнусом, с Хикару, с детьми работаю здесь… То есть какую-то работу провожу. Но это всё равно не то, что начинаешь сам чем-то заниматься профессионально. Поэтому мне было просто интересно понять, как далеко ушли шахматы. К ним сейчас совсем другой подход.

А я хотел играть интересно – мне было интересно посмотреть, где граница допустимого риска. Например, сыграть с Карякиным 1.е4 е5 2.f4 exf4 3.Nc3 Qh4 4.Ke2. Я много смотрел эту позицию за белых. Но должен сказать, что современный прагматизм… Он сделал ход 4…Qd8 – надо отдать ему должное. У чёрных есть много хороших других продолжений, но Qd8 – практически это блестящее решение. Уйти назад – и выясняется, что у белых… ну, там не всё просто, но, тем не менее, это сразу создаёт другую ситуацию.

Вообще шахматы стали жёстче. Появились такие дебюты, как берлин, прямые линии защиты Нимцовича… Какие-то идеи я там всё время пытался находить. Новые, острые идеи…

– Как много времени вы посвятили именно теоретической подготовке?

– Наверное, две-три недели я потратил всё-таки. Но понимаешь, проблема же не в том… Проблема в том, что я практически до последней недели не мог на этом сосредоточиться. Я всё время занят. Я не могу отменить лекцию в Лас-Вегасе, она у меня была заранее запрограммирована. Потом у меня есть семья, - мы поехали в Хорватию, потом в Эстонию, потом я поехал туда, потом вернулся, потом снова поехал в Хорватию… За последний месяц налетал слишком много, и это в общем…

Проблема же не в том, что мне 54 года и я долго не играл в шахматы. Проблема в том, что у меня слишком много других дел. Посмотреть на мой твиттер… В русском твиттере я пишу меньше, а в английском у меня 370 тысяч подписчиков. Фейсбук тоже огромный. То есть там происходит основная активность. Плюс ещё много регулярных публикаций, в основном, опять же, в англоязычной прессе. Иногда я пишу на своём русском блоге, но понятно, что это процентов десять от всей писательской активности.

А чисто шахматная работа… Мне и Вайсер в Париже говорил (я как раз тогда колебался): «Ну потрать два месяца…» Я говорю: «Толя, я бы потратил два месяца, но у меня физически нет двух месяцев!» Вот просто от всего, говорит, отойди на два месяца… Это было бы хорошо, конечно, но – это было бы уже, мне кажется, нарушением правил. Ведь я не профессионал в данном случае. Я повторяю это много раз, люди мне не верят. В данном случае я любитель. Я занят другими вещами. Может быть, в этом и есть месть Каиссы. Может быть, Навара – это результат такой её ревности. Ну должно было быть какое-то наказание за то, что я пытаюсь играть в профессиональные шахматы, будучи непрофессионалом.

Опять же, у меня и объём знаний неплохой, и идей много было. Если бы я собрал половину того, что мне здесь выдали, то результат был бы другим. Одной партии с Наварой достаточно. Там же выиграет третьеразрядник! Трудно найти ход, не выигрывающий партию. И тогда я был бы пятым в итоговом зачёте.

Я не считаю другие подарки – что-то мне дарили, что-то я дарил. Но в целом количество ситуаций, которые решались математически, было достаточно велико. С Непомнящим был удар неприятный. Это то, что происходило практически в каждой партии. И то, что я предсказывал: в рапиде часовая нагрузка наверняка будет для меня непривычна. Обязательно наступал какой-то момент полной слепоты. Вот с Непомнящим: exd7 – как может такой ход вообще в голову прийти?! Я когда посмотрел – думаю: а куда пешка е6 делась? Знаешь, «только что на этом месте стояла моя ладья!» Вот стояла моя проходная пешка – куда она делась, что-то я не понял?

А с Наварой – просто я сидел и… Я, кстати, сыграл с ним хорошую партию – острый вариант, блестяще разыграл, всё идеально. Думаю – пора ему сдаться уже, в принципе. Но как-то он Re1 сыграл – и я просто отключаюсь. Пойти Nd3 – коня убрать с f4 – рука должна отсохнуть! Пешка проходила как хочешь, что хочешь… Ход можно было не делать! Вот лучше было не делать ход и отдать пешку – всё равно выигранная позиция оставалась.

И эта партия, конечно, сбила… Ну, потом мне зевнули ладью, – правда, уже в ничейной, совершенно равной позиции. Но после партии с Наварой у меня просто поплыло всё перед глазами. И хотя Льем мне пол-очка вернул, но Каруане я отдал просто на ровном месте. Я получил по дебюту чуть лучше (после Rd3 у чёрных немножко лучше позиция) – и начал пытаться сделать ничью в лучшей позиции! Просто потому, что мне хотелось поскорее уйти. Даже после Qe6+ всё ещё ничью делало Kg7. То есть позиция была настолько ничейная… У чёрных нигде не было хуже.

А на следующий день в блице, к сожалению, эффект Навары действовал. То есть он действовал до конца, но тут как раз помогла Даша (супруга. – Прим. ред.) – она приехала перед последним днём: давай, говорит, хватит уже ныть! Давай, давай-давай, двигайся, двигайся! И я как-то… Хотя, Карякину ещё ухитрился пешку подставить. Но потом как-то думаю – что такое…

«Я ИГРАЛ НА ИНТЕРЕС, А ОНИ ИГРАЮТ НА РЕЗУЛЬТАТ»

– А вот этот удар не сломил вас? Последний день опять начали с такого тяжёлого зевка…

– А с Непомнящим Ra3 – и ему просто сдаться надо! Вместо 18.с3 сыграть 18.Ra3, и просто стратегически там ещё хуже, чем у него с Вашье-Лагравом было. Просто Ra3 и дальше Rc3.

А потом как-то собрался. Надо же как-то хоть… Перед партией с Домингесом я говорю Мише (Ходарковскому): «Наверное, Найдорф будет, опасные там позиции». Он говорит: «Слушай, помни, что это скорее всего твой последний Найдорф! Играй хорошо».

Ещё раз говорю: я не питал больших надежд. Не собирался ничего здесь выигрывать. Но я провёл такой вот эксперимент. В целом оказалось, что бороться можно. Просто я играю немножко в устаревшие шахматы… Я играл на интерес, а они играют на результат. И в этом плане, конечно, у них большое практическое преимущество. Я был out of business. Я – любитель. Как бы это ни странно звучало, но всё-таки профессиональные навыки у меня…

Статистика

Сент-Луис. Итоги.

Рапид. 1. Аронян – 12; 2-3. Каруана, Накамура – по 11; 4. Непомнящий – 10; 5. Домингес – 9; 6-7. Ле Куанг Льем, Карякин – по 8; 8-10. Каспаров, Ананд, Навара – по 7.

Блиц. 1. Карякин – 13,5; 2. Аронян – 12,5; 3. Накамура – 10,5; 4. Непомнящий – 10; 5. Каспаров – 9; 6. Ле Куанг Льем – 8,5; 7. Домингес – 7,5; 8. Ананд – 7; 9. Навара – 6; 10. Каруана – 5,5.

Общий зачет. 1. Аронян – 24,5; 2-3. Карякин, Накамура – по 21,5; 4. Непомнящий – 20; 5-7. Каруана, Домингес, Ле Куанг Льем – по 16,5; 8. Каспаров – 16; 9. Ананд – 14; 10. Навара – 13.