«Любит алкоголь, умом не блещет». Почему Фернандеш, наконец, заиграл?

Луис Адриано и Мануэл Фернандеш Фото: «Советский спорт»

Автор блога «18 мне уже» Владислав Воронин оправдывает двусмысленное название своего ресурса: здесь говорят об отношениях между мужчинами и женщинами. На этот раз – речь пошла о том, почему у Фернандеша не сложилось со Смородской. В том смысле, что Ольга Юрьевна его вообще за человека не считала, а сейчас, при Семине, Фернандеш начинает раскрываться.

Если вы видели сумасшедшее дерби «Спартак» – «Локомотив», то одно из самых сильных впечатлений вам точно подарил Мануэл Фернандеш: легкий, лучезарный дриблинг, хитрые мысли, сильнейший удар издали. Сейчас португалец в полном порядке: в последние два месяца прошлого сезона он настрелял 5 голов, в том числе победный в полуфинале Кубка, и отдал 3 ассиста; в начале этого – уже 2+3, где гол и две передачи пришлись на важную игру со «Спартаком».

КОНФЛИКТ СО СМОРОДСКОЙ

Где скрывалась эта яркость раньше – никто не знает. У Фернандеша были периоды, когда он играл мучительно медленно, тускло и тягуче – словно его заставили выйти на поле, едва оторвав от подушки. Были периоды, когда он прилип к скамейке запасных и за весь сезон сыграл в 4 матчах чемпионата. Прошлое лето Фернандеш вообще начал на сборе молодежного состава «Локомотива» – как оказалось потом, изгнание было вызвано конфликтом с руководством.

– Кто больше всех разочаровал в «Локо»? Фернандеш! Неприятный тип. Ровно поэтому он ничего в футболе и не достиг – его характер не позволяет реализовать то, что дала природа. Я много с ним общалась, пытаясь вытащить на свет божий, но он вещь в себе. Самодостаточен полностью и безосновательно презирает всех вокруг. Умом не блещет, как и всем остальным, – разносила Фернандеша Ольга Смородская.

Мануэл представил другую версию событий. По его словам, у Смородской и бывшего спортивного директора Кирилла Котова было к нему «что-то личное», а главный тренер Игорь Черевченко «вообще ничего не решал» и поэтому не мог объяснить, почему Ману сидел в запасе.

– Он делал только то, что ему говорят, просто подчинялся Смородской, – рассказывал Фернандеш. – Никто не снизошел до беседы со мной, не сказал, что именно не нравится. Когда после матча со «Спортингом» в конце ноября 2015-го я попытался заговорить с президентом, она сказала, что обсуждать нечего. Целый год я не играл, что было плохо не только для меня, но и для клуба. Какой смысл заключать с игроком пятилетний контракт и не пускать его на поле? Почему нельзя было решить вопрос лицом к лицу?

СЕМИН ВСЕ ИСПРАВИЛ

Все изменилось только после смены власти: новый президент Илья Геркус и Юрий Семин встретились с Ману, обсудили, что же пошло не так, и вернули его в основу.

– Возможно, я сложный человек, но футбольный клуб – не детский сад. Мы здесь для того, чтобы делать как можно лучше свою работу, а не с кем-то дружить, – размышлял Фернандеш.

Мануэла многие характеризуют как закрытого человека: на сборах он нередко сидит один – и часто с книгой:

– Меня интересуют глобальные мировые процессы, могу читать и про экономику, и про политику.

Периодически даже обедает в одиночестве, когда все остальные игроки уже разошлись по комнатам. Эту привычку он объяснял природной неторопливостью и размеренностью:

– Не могу назвать себя одиноким человеком, но побыть в одиночестве люблю. Обедаю я один, потому что немного запаздываю, задерживаюсь в тренажерном зале. Возможно, я не самый общительный человек, но для меня самое главное это то, как ты отдаешься клубу.

Сейчас Фернандеш выглядит более расслабленным, чем раньше. Это связывают с тем, что Семин поставил португальца на его любимую позицию – не просто в центре поля, а ближе к нападению, где больше шансов вырезать нестандартные передачи.

– Я чувствую себя уверенно. Спасибо Семину, что поверил в меня, – говорил Ману в прошлом сезоне.

ЧАСТО РИСКУЕТ, ХОТЯ НЕ ВСЕГДА ИГРАЛ В АТАКЕ

Фернандеш – один из немногих игроков премьер-лиги, кто не боится идти в обводку и рисковать ради зрелища. Про свой дриблинг он говорил так:

– Люблю сыграть эффектно, красиво, создать момент из ничего. Да, порой не получается. Когда ты не теряешь мяч – никто не жалуется. Если потерял – сразу виноват. Слушайте, я могу сохранять мяч каждый раз, играя назад. Но в чем смысл? Я должен обострять игру, а не сушить ее.

Такой логики Мануэл придерживался не всегда. Например, в «Бенфике» его воспитывали скорее как оборонительного полузащитника, вцепляющегося в соперников и отвечающего за начало атаки. В 2005 году, когда «Бенфика» впервые за 11 лет стала чемпионом и прервала царство «Порту», Фернандеша называли Мануэлеле – явная отсылка к сверкавшему тогда Клоду Макелеле.

Забавно, что в школу «Бенфики» Фернандеш пришел из-за старой-старой компьютерной игры Kick Off, созданной еще в 1989 году.

Сильная тяга к атаке появилась уже позже, после отъезда из родного Лиссабона в «Валенсию». Хотя сразу после трансфера в Испанию Фернандеш чуть не впал в депрессию: его новым главным тренером неожиданно стал Роналд Куман, из-за сложных отношений с которым он когда-то уехал из «Бенфики» в аренду в «Портсмут». История закончилась для португальца хорошо: Кумана уволили за 10-е место в чемпионате, а Ману через год запомнился болельщикам невероятным поступком.

ИГРАЛ С ПЕРЕЛОМОМ

Весной 2009-го «Валенсия» разнесла «Хетафе» (4:1), но Фернандеш выделился не потрясающей результативностью или авторским финтом, а феноменальной стойкостью: целых 75 минут он проносился по полю с переломом ноги.

Малая берцовая кость левой ноги сломалась на 15-й минуте, но Ману не почувствовал ужасной боли и сказал врачам, что без проблем продолжит игру. То, что травма крайне серьезная, выяснилось только в раздевалке.

– У Мануэла серьезная мышечная масса, которая сохраняла положение кости, а голеностоп был не слишком сильно нагружен, поэтому Ману сумел доиграть матч, – объяснял потом один из врачей «Валенсии».

На поле Фернандеш вернулся больше чем через полгода.

СОМНИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ

Имидж Фернандеша несколько раз страдал из-за скандалов, формировавших образ то ли надменного, то ли легкомысленного парня, который живет сам по себе. Коштинья как-то сказал:

– Когда Ману только появился в «Бенфике», он был очень одаренным и должен был становиться одним из лучших португальских полузащитников. Но тут вопрос отношения к делу, к футболу.

Две самые жгучие истории, которые много раз прокручивали в турецких и португальских газетах, Фернандеш последовательно отрицает.

Во-первых, говорили, что в Турции Ману увлекался алкоголем. Все было настолько серьезно, что об этом сплетничал даже бывший тренер «Бешикташа» Самет Айбаба.

– В клубе все знали о ночной жизни Мануэла. Он действительно мог прийти на работу и начать тренироваться, когда от него пахло алкоголем, – громыхнул тренер в 2013-м.

Фернандеш негодовал, утверждал, что все это неправда, и отметил, что даже сам Айбаба извинился перед ним за то, что публично сказал неправду.

– Но было уже поздно, – продолжал Ману. – У публики все зависит от результатов. Если дела идут хорошо, всем все равно, как ты живешь. Если что-то не так, то сразу начинают искать какие-то причины. У турецкой прессы очень богатое воображение, они могут сформировать в глазах людей неправильный образ.

Вторая история касалась сборной. Осенью все того же 2013 года главный тренер сборной Португалии Паулу Бенту тоже громыхнул заявлением, но на этот раз вполне официальным:

– Фернандеш просто не хочет играть за сборную. Перед матчами против Израиля и Азербайджана я ездил в Турцию вместе со своим помощником, чтобы немного поговорить с ним. Мануэл не стал говорить со мной и не вышел на связь. Если игрок не говорит с тренером – он не хочет играть в команде. Что ж, договорились.

Фернандеш ответил только спустя месяц:

– Я не буду отрицать, что не говорил с Паулу Бенту. Это правда. Но все было несколько иначе. Я слышал, что тренер приехал в Турцию, чтобы просмотреть португальских игроков и посмотреть матч «Бешикташа». Заранее встреча не согласовывалась. В итоге мы выиграли, забив победный гол на последних минутах игры. Конечно, мы праздновали это с ребятами из команды, так как это была важная победа. И разговор с Бенту в этот вечер был бы неуместным. Мы не встретились.

Обида оказалось сильной. В 2015-м Фернандеш сказал, что не мечтает о возвращении в сборную:

– Врать я не хочу и не буду. Мне не очень нравится то, что происходит в сборной. Люблю национальную команду, болею за нее, но не стремлюсь туда. Лучше быть зрителем, чем частью такой сборной.

Сейчас, накануне ЧМ-2018, позиция сильно смягчилась: Ману был бы рад сыграть за Португалию на главном турнире в истории России.

Но чтобы это все-таки случилось – надо жарить весь сезон так же мощно, как против «Спартака».