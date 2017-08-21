«Думали, сразу с Кубком в турне!» Дацюк жжет после первого трофея сезона (видео)

Павел Дацюк и Илья Ковальчук неожиданно говорили о сложностях условий домашнего матча, а Патрик Херсли честно признался, что не знает, какой кубок выиграл.



Павел Дацюк: Чем больше матчей с ЦСКА, тем лучше

– Качество льда страдало, – первым делом после дежурных слов сказал Илья Ковальчук. И это правда можно было заметить, шайба периодически подпрыгивала прямо под клюшками игроков. – Мы добавили в историю СКА трофей, которого еще не было, сделали это при своих болельщиках – все получилось. При такой атмосфере играть не на полную невозможно. К тому же мы обыграли сильного соперника.

– ЦСКА был главным ньюсмейкером в межсезонье. Как оцените игру против такого соперника?

– Команда хорошая, я же сказал. Но вообще меня мало интересуют соперники, только наша команда. С матча открытия мы можем, думаю, поехать домой с высоко поднятой головой.

Кови как ассистент капитана СКА поехал к Кубку открытия вместе с Павлом Дацюком.

– Думали, может, сразу поехать в турне? Решали, что делать с ним, – отшутился Дацюк по этому поводу. – На самом деле, нужно убирать эти стереотипы. Не так много фотографий с трофеями! В первом матче много эмоций. Хорошо, что все хорошо закончилось.

– Илья Ковальчук шутил, что вы боитесь ЦСКА.

– Ну это он шутил! Видно было по первой смене, что никто не боится. Играли равные команды. Но первая игра тяжелая.

– Как себя чувствуете?

– Намного лучше, ребята поддерживают, подбадривают.

– Можно ожидать, что остальные игры будут такие же жаркие?

– Если не сделают воздух в нашем Ледовом, будут настолько же жаркие, – второй намек на условия, такого в СКА раньше не было. Хотя дышалось на трибунах действительно не так легко, как обычно.

– Жалко, что только один матч с ЦСКА в этом сезоне?

– Да? Я не знал, если честно. Чем больше таких матчей, тем лучше. Не обидно, но хотелось бы больше таких игр.

У Владислава Гаврикова, который впервые играл в Ледовом, нашлись только комплименты.

– Эмоции положительные! В первую очередь от победы: хорошо, что выиграли такой важный матч на своем льду. Это приятно. Ну и ребята хорошо меня приняли, – бодро отрецензировал победу защитник СКА, который взял номер 46 – как у клубного талисмана Коня-Огня.

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– Довольны взаимодействием с партнерами?

– Есть мелкие неточности, нужно поправлять детали, чтобы все было лучше и четче. Это первая игра. Еще пару матчей сыграем и все будет хорошо.

– Как вам атмосфера в Ледовом?

– Чудесная! Много зрителей. Спасибо им большое за поддержку. На льду чувствуется колоссальный импульс. Все супер!

Патрик Херсли: Честно говоря, не представляю, что за кубок выиграли!

– Хорошая игра для нас, ЦСКА – сильный соперник. С самого начала чувствовали сопротивление, много двигались, но нам удалось в первом периоде забросить две шайбы. Во время матча охраняли это преимущество.

– Для вас важно, что вы вошли в историю, открыли счет шайбам в этом сезоне?

– Нет, может быть, если бы я сделал это еще через 10 лет, это доставило бы мне особенные эмоции. А так – мы играем как команда.

– Решение брать кубок после матча общекомандное или же его приняли лидеры?

– Не могу сказать, мы не говорили об этом в команде. Честно говоря, я вообще с трудом представляю, что это за кубок.

– Повлиял ли силовой прием Ковальчука в начале матча на настрой?

– Здорово, когда один из лидеров команды показывает партнерам настрой на игру, заряжает на борьбу и дает понять, что и в этом сезоне снова хочет побеждать и выиграть кубок.

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