Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Во всем мире такое давно». Чем удивил ЦСКА и как СКА убил суеверия

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Во всем мире такое давно». Чем удивил ЦСКА и как СКА убил суеверия
Фото: ХК СКА

Главные тренеры СКА и ЦСКА после матча открытия были добры: и друг к другу, и к собравшимся.

Знарок: Думаете, мы были уверены в победе?

В КХЛ появилась еще одна любопытная тренерская дуэль коллег из сборной России: в прошлом сезоне этот подтекст делал веселее матчи СКА с «Магниткой», теперь и в ЦСКА помощник Олега Знарка главный – Игорь Никитин.

Конечно же, главные тренеры после матча начали с любезностей: Никитин поздравил коллегу с победой, Знарок – поблагодарил Никитина за это.

Но говорили и по сути.

– Первая игра – сложная, волнение в любом случае присутствовало, – признался Знарок. – Мы совершали ошибки, но хорошо, что выиграли. Спасибо болельщикам, что собрались.

– Капитаны победивших команд долгое время не брали в руки трофей. Вы обсуждали это в команде?
– Вы думаете, мы на сто процентов были уверены, что выиграем? – рассмеялся тренер-победитель. – Мы же с сильной командой играли. Так что обсуждений не было.

Журналист, который интересовался этими касаниями, поблагодарил СКА за слом шаблонов. Для кого-то и это важный, почти сенсационный итог матча открытия.

СКА собрал армию! Как лучший клуб России готовится выиграть юбилейный сезон КХЛ

– Во втором периоде выходили в первом звене Барабанов и Карпов. Это потому, что у Плотникова возникли проблемы?
– Да, было такое. Плотников ушел в раздевалку, ему нужна была медицинская помощь.

– Два трофея для команды – насколько важный импульс? Вы уже выиграли предсезонный турнир имени Пучкова, теперь еще и Кубок Открытия.
– Психологически – да, важно, конечно. А в целом это ничего не значит. В любом случае ответы будут только в конце сезона.

– В воротах играл Микко Коскинен. Значит ли это, что он будет основным голкипером на весь сезон?
– Пока не знаю. У нас тренер по вратарям решает, кто будет играть.

«Думали, сразу с Кубком в турне!» Дацюк жжет после первого трофея сезона (видео)

Никитин: Это не ноухау. Вы просто невнимательны!

– Хорошо с нашей стороны, что постоянно старались вернуться в игру, – Игорь Никитин нашел позитив. – Проиграли в мелочах, опыта таких игр не хватило. Против таких команд нужна стопроцентная концентрация. Ребята отдали все, что могли.

– Забил Григоренко с передачи Капризова, они не играли в одном звене раньше. Будете пробовать их вместе?
– Мы же не можем каждую игру пробовать из-за того, с кем забивает Григоренко. Не нужно прыгать из одной крайности в другую. Нужно дать ребятам время вписаться.

Арбитра дерби увезли на скорой, а ЦСКА просит не трогать Сорокина

– Будет ли играть в следующих матчах Константин Окулов?
– Будет. Мы ведь не можем заявлять всех, у нас есть запасные. Правила не позволяют включать в заявку всех, кого мы хотим.

– После гола Ковальчука тренер Николай Чебатуркин на вашей скамейке достал ноутбук. Раньше вроде бы только планшетами пользовались. Это ваше ноухау?
– Не ноухау, во всем мире такое давно. Вы просто невнимательны! Если есть возможность посмотреть повтор сразу, чтобы не пороть горячку – почему бы не воспользоваться.

После содержательного разговора с журналистами Никитин и Знарок остановились, чтобы пообщаться друг с другом. Они сначала шептались, потом улыбались и, конечно же, тепло обнялись на прощание. Концовка первого огненного матча сезона получилась очень теплой. 

Их как будто спустили с цепи! СКА снова выдрал Кубок у ЦСКА. И вдохновил «Зенит»

Матч

СКА - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы:

Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0). Григоренко (Капризов), 24:17 (2:1). Ковальчук (Херсли), 31:45 (3:1). Широков 45:04 (4:1 - мен.). Шалунов (Григоренко, Капризов), 45:46 (4:2).

Место и дата

21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арбитра дерби увезли на скорой, а ЦСКА просит не трогать СорокинаАрбитра дерби увезли на скорой, а ЦСКА просит не трогать СорокинаСергей Кулаков уехал вместе с врачами, Михаил Григоренко еще не полностью привык к КХЛ, а Роман Любимов назвал игру команды «сырой».«Думали, сразу с Кубком в турне!» Дацюк жжет после первого трофея сезона (видео)«Думали, сразу с Кубком в турне!» Дацюк жжет после первого трофея сезона (видео)Павел Дацюк и Илья Ковальчук говорили о сложностях условий домашнего матча, а Патрик Херсли признался, что не знает, какой кубок выиграл.Патрик Херсли: С трудом представляю, что это за Кубок открытияЗащитник СКА Патрик Херсли поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (4:2).Владислав Гавриков: Еще пару матчей сыграем и все будет хорошоЗащитник СКА Владислав Гавриков поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (4:2).Роман Любимов: Игра ЦСКА получалась немного сыроватойНападающий ЦСКА Роман Любимов поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:4).
Футбол
Тошич получил предложение из чемпионата Германии
Хоккей
СКА – ЦСКА. Арбитра после матча увезли на скорой помощи (видео)
Футбол
«Спартак» обозначил свою позицию по трансферу Ньянга
Хоккей
Игорь Никитин: Проиграли СКА в мелочах, опыта таких игр нам не хватило
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Игорь Никитин
Игорь Никитинвсе новости