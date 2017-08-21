«Во всем мире такое давно». Чем удивил ЦСКА и как СКА убил суеверия

Главные тренеры СКА и ЦСКА после матча открытия были добры: и друг к другу, и к собравшимся.



Знарок: Думаете, мы были уверены в победе?

В КХЛ появилась еще одна любопытная тренерская дуэль коллег из сборной России: в прошлом сезоне этот подтекст делал веселее матчи СКА с «Магниткой», теперь и в ЦСКА помощник Олега Знарка главный – Игорь Никитин.

Конечно же, главные тренеры после матча начали с любезностей: Никитин поздравил коллегу с победой, Знарок – поблагодарил Никитина за это.

Но говорили и по сути.

– Первая игра – сложная, волнение в любом случае присутствовало, – признался Знарок. – Мы совершали ошибки, но хорошо, что выиграли. Спасибо болельщикам, что собрались.

– Капитаны победивших команд долгое время не брали в руки трофей. Вы обсуждали это в команде?

– Вы думаете, мы на сто процентов были уверены, что выиграем? – рассмеялся тренер-победитель. – Мы же с сильной командой играли. Так что обсуждений не было.

Журналист, который интересовался этими касаниями, поблагодарил СКА за слом шаблонов. Для кого-то и это важный, почти сенсационный итог матча открытия.

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– Во втором периоде выходили в первом звене Барабанов и Карпов. Это потому, что у Плотникова возникли проблемы?

– Да, было такое. Плотников ушел в раздевалку, ему нужна была медицинская помощь.

– Два трофея для команды – насколько важный импульс? Вы уже выиграли предсезонный турнир имени Пучкова, теперь еще и Кубок Открытия.

– Психологически – да, важно, конечно. А в целом это ничего не значит. В любом случае ответы будут только в конце сезона.

– В воротах играл Микко Коскинен. Значит ли это, что он будет основным голкипером на весь сезон?

– Пока не знаю. У нас тренер по вратарям решает, кто будет играть.

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Никитин: Это не ноухау. Вы просто невнимательны!

– Хорошо с нашей стороны, что постоянно старались вернуться в игру, – Игорь Никитин нашел позитив. – Проиграли в мелочах, опыта таких игр не хватило. Против таких команд нужна стопроцентная концентрация. Ребята отдали все, что могли.

– Забил Григоренко с передачи Капризова, они не играли в одном звене раньше. Будете пробовать их вместе?

– Мы же не можем каждую игру пробовать из-за того, с кем забивает Григоренко. Не нужно прыгать из одной крайности в другую. Нужно дать ребятам время вписаться.

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– Будет ли играть в следующих матчах Константин Окулов?

– Будет. Мы ведь не можем заявлять всех, у нас есть запасные. Правила не позволяют включать в заявку всех, кого мы хотим.

– После гола Ковальчука тренер Николай Чебатуркин на вашей скамейке достал ноутбук. Раньше вроде бы только планшетами пользовались. Это ваше ноухау?

– Не ноухау, во всем мире такое давно. Вы просто невнимательны! Если есть возможность посмотреть повтор сразу, чтобы не пороть горячку – почему бы не воспользоваться.

После содержательного разговора с журналистами Никитин и Знарок остановились, чтобы пообщаться друг с другом. Они сначала шептались, потом улыбались и, конечно же, тепло обнялись на прощание. Концовка первого огненного матча сезона получилась очень теплой.

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