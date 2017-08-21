«Во всем мире такое давно». Чем удивил ЦСКА и как СКА убил суеверия
Главные тренеры СКА и ЦСКА после матча
открытия были добры: и друг к другу, и к собравшимся.
Знарок: Думаете, мы были уверены в победе?
В
КХЛ появилась еще одна любопытная тренерская дуэль коллег из сборной России: в
прошлом сезоне этот подтекст делал веселее матчи СКА с «Магниткой», теперь и в
ЦСКА помощник Олега Знарка главный – Игорь Никитин.
Конечно
же, главные тренеры после матча начали с любезностей: Никитин поздравил коллегу
с победой, Знарок – поблагодарил Никитина за это.
Но
говорили и по сути.
–
Первая игра – сложная, волнение в любом случае присутствовало, – признался
Знарок. – Мы совершали ошибки, но хорошо, что выиграли. Спасибо болельщикам, что
собрались.
– Капитаны победивших команд долгое время
не брали в руки трофей. Вы обсуждали это в команде?
– Вы думаете, мы на сто процентов были уверены, что выиграем? – рассмеялся тренер-победитель. – Мы же с сильной командой играли. Так что обсуждений не было.
Журналист, который интересовался этими касаниями, поблагодарил СКА за слом шаблонов. Для кого-то и это важный, почти сенсационный итог матча открытия.
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– Во втором периоде выходили в первом звене
Барабанов и Карпов. Это потому, что у Плотникова возникли проблемы?
– Да, было такое. Плотников ушел в раздевалку, ему нужна была медицинская помощь.
– Два трофея для команды – насколько важный
импульс? Вы уже выиграли предсезонный турнир имени Пучкова, теперь еще и Кубок
Открытия.
– Психологически – да, важно, конечно. А в целом это ничего не значит. В любом случае ответы будут только в конце сезона.
– В воротах играл Микко Коскинен. Значит ли
это, что он будет основным голкипером на весь сезон?
– Пока не знаю. У нас тренер по вратарям решает, кто будет играть.
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Никитин: Это не ноухау. Вы просто невнимательны!
–
Хорошо с нашей стороны, что постоянно старались вернуться в игру, – Игорь
Никитин нашел позитив. – Проиграли в мелочах, опыта таких игр не хватило.
Против таких команд нужна стопроцентная концентрация. Ребята отдали все, что
могли.
– Забил Григоренко с передачи Капризова,
они не играли в одном звене раньше. Будете пробовать их вместе?
– Мы же не можем каждую игру пробовать из-за того, с кем забивает Григоренко. Не нужно прыгать из одной крайности в другую. Нужно дать ребятам время вписаться.
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– Будет ли играть в следующих матчах
Константин Окулов?
– Будет. Мы ведь не можем заявлять всех, у нас есть запасные. Правила не позволяют включать в заявку всех, кого мы хотим.
– После гола Ковальчука тренер Николай
Чебатуркин на вашей скамейке достал ноутбук. Раньше вроде бы только планшетами
пользовались. Это ваше ноухау?
– Не ноухау, во всем мире такое давно. Вы просто невнимательны! Если есть возможность посмотреть повтор сразу, чтобы не пороть горячку – почему бы не воспользоваться.
После содержательного разговора с журналистами Никитин и Знарок остановились, чтобы пообщаться друг с другом. Они сначала шептались, потом улыбались и, конечно же, тепло обнялись на прощание. Концовка первого огненного матча сезона получилась очень теплой.
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Матч
СКА - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0). Григоренко (Капризов), 24:17 (2:1). Ковальчук (Херсли), 31:45 (3:1). Широков 45:04 (4:1 - мен.). Шалунов (Григоренко, Капризов), 45:46 (4:2).
Место и дата
21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция