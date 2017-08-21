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Арбитра дерби увезли на скорой, а ЦСКА просит не трогать Сорокина

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Арбитра дерби увезли на скорой, а ЦСКА просит не трогать Сорокина
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Сергей Кулаков уехал вместе с врачами, Михаил Григоренко еще не полностью привык к КХЛ, а Роман Любимов назвал игру команды «сырой».

Носилки не нужны

На пути к гостевой раздевалке нужно пройти мимо комнаты судей. К ней после матча прикатили носилки. Очевидно, что на них собирались погрузить арбитра Сергея Кулакова, который смог отработать лишь половину матча. Во втором периоде он с помощью коллег покинул лед буквально на одной ноге. Перед этим он неудачно споткнулся у борта и подвернул ногу.

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Через 15 минут после финальной сирены Кулаков вышел из раздевалки. Он хромал, но от носилок отказался. К машине скорой помощи судья пошел при помощи врача. Один из коллег помог Кулакову с вещами и погрузил их на машину. Арбитра не стали тревожить вопросами о состоянии ноги. Просто желали здоровья.


Судья шел до машины через разминочную замену команды гостей. Но никто из хоккеистов ЦСКА не стал беспокоить Кулакова и занимался восстановительными процедурами.

Михаил Григоренко: На льду еще узнаем друг друга

У московских армейцев подход к журналистам серьезный. С одной стороны, можно рассчитывать на помощь, чтобы позвали нужного игрока. Но тут возник и минус – пообщаться дают не со всеми. На просьбу об интервью с Ильей Сорокиным и Кириллом Капризовым сразу последовал отказ.

– Вратаря не трогать, – резко сказал сотрудник ЦСКА.

С Михаилом Григоренко, который вернулся к армейцам из НХЛ, все оказалось проще.

– Все ребята бились, игра интересной получилась, – говорил нападающий. – Проиграли из-за мелочей, недочетов. Где-то СКА сыграл поопытнее. Трудно кого–то упрекнуть.

– ЦСКА считают даже большим фаворитом, чем СКА. Как на это смотрят в команде?
– Многие нас называют фаворитом, но СКА – очень серьезная команда тоже, выиграла в прошлом году Кубок Гагарина. У них Дацюк, Ковальчук – очень много сильных мастеров. Мы играли с ними на равных. Проиграли всего в две шайбы.

– Были готовы к жесткой борьбе на старте матча?
– Начало сразу получилось очень агрессивным. Трибуны гнали СКА вперед. Обстановка была классной. Сопернику это сильно помогло. Если бы играли у нас дома – по-другому бы все было.

– Атмосфера круче, чем в НХЛ?
– Одна из самых классных, которые я когда-либо видел. Болельщики очень громкие. Они молодцы.

– После НХЛ удалось привыкнуть к площадке КХЛ?
– Привык, но надо много кататься. Хоккей здесь немножко другой, все еще адаптируюсь, учусь. Все равно какие-то сложные моменты будут, но ничего страшного, мы играем в тот же хоккей.

– У ЦСКА абсолютно новая команда. Хорошо чувствуете взаимосвязи друг с другом?
– На льду еще друг друга узнаем, а в раздевалке все ребята – одно единое. Все парни классные, друг друга поддерживают. Команда молодая, поэтому вообще проблем не было. В раздевалке у нас все здорово.

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Роман Любимов: Будет время все поправить

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– Немного жарковато было, – сказал форвард, тем самым подтвердив слова Павла Дацюка. – Но это не повлияло на качество игры. У нас было много хороших моментов. Не получилось забить и сыграть в обороне так, как мы хотели.

– Качеством игры можете быть довольны?
– Все ребята отдавались. Роль сыграли некоторые мелочи.

– Среди мелочей – качество льда?
– СКА на таком же льду играл (улыбается). В некоторых моментах играли попроще, чтобы не было ненужных потерь.

– Было ощущение, что у ЦСКА много мыслей, но нет реализации. Это несыгранность?
– Немного сыроватой игра получалась. Задумки есть, но есть где-то легкое недопонимание. Сезон длинный, будет время все поправить.

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Матч

СКА - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы:

Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0). Григоренко (Капризов), 24:17 (2:1). Ковальчук (Херсли), 31:45 (3:1). Широков 45:04 (4:1 - мен.). Шалунов (Григоренко, Капризов), 45:46 (4:2).

Место и дата

21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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