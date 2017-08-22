Сломанная челюсть и гол с вбрасывания. Яркие моменты старта КХЛ (видео)
«Советский спорт» собрал самые зрелищные моменты
игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.
5. Ошибка Маркуса Свенссона («Спартак»)
В гостевом матче с «Сибирью» допустил ошибку шведский голкипер «Спартака» Маркус Свенссон, выронивший шайбу после наброса Йонаса Энлунда. После чего с линии ворот в сетку ее добил форвард новосибирцев Степан Санников.
4. Грубый прием Павла Махановского («Адмирал»)
Форвард «Адмирала» Павел Махановский довольно грубо обошелся с защитником «Салавата Юлаева» Русланом Петрищевым. В итоге за удар соперника в область головы и шеи Махановский получил от судей 5+20 минут штрафа.
3. Сломанная челюсть Микелиса Редлихса («Динамо» Р)
Форвард рижского «Динамо» Микелис Редлихс не смог продолжить матч с «Авангардом» после попадания шайбы. В первом периоде встречи защитник «Авангарда» Александр Осипов бросал по воротам рижан, но Редлихс бросился под шайбу... В итоге форвард динамовцев вынужден был покинуть площадку. На послематчевой пресс-конференции главный тренер рижской команды Сандис Озолиньш рассказал, что у Редлихса диагностирован перелом челюсти.
2. Гол Валентина Пьянова с вбрасывания («Авангард»)
Редкую по исполнению шайбу забросил в матче «Авангарда» с рижским «Динамо» (3:1) форвард омичей Валентин Пьянов. Шла шестая минута третьего периода. На точке вбрасывания в зоне рижан сошлись Валентин Пьянов и Микс Индрашис. Едва шайба, выпущенная лайнсменом упала на лед, форвард «ястребов» вогнал ее в ближнюю от канадского вратаря Дажстина Питерса девятку.
1. Сольный проход Дмитрия Кагарлицкого («Северсталь»)
В самом начале матча защитник «Югры» Иван Лекомцев не уследил за нападающим «Северстали» Дмитрием Кагарлицким, далеко из ворот вышел голкипер ханты-мансийской команды Илья Проскуряков. В результате форвард череповчан, заложив вираж, без помех отправил шайбу в сетку.