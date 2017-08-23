«Видел, что он подкипает». Удачный ход Знарка спас звезду СКА (видео)
Главный тренер СКА
Олег Знарок объяснил, как успокоил Никиту Гусева, а Николай Прохоркин назвал
свое звено лучшим из возможных.
Олег Знарок: Это моя идея, я принял решение
Никита Гусев стал частью очень перспективного звена, но у
него полтора матча не получалось забить. Николай Прохоркин успел отличиться
дважды, а у Гусева никак не летело.
В первом периоде не получалось у петербуржцев в целом.
В СКА рождается новое суперзвено. Оно способно помогать сборной на Олимпиаде
– Слишком много эмоций оставили в первой игре, поэтому
первый период не получился, – так Олег Знарок объяснил поражение СКА в первые
20 минут. – Со второго начали играть в свою игру. Довели до победы – хорошо,
молодцы.
– Насколько сложно
было вернуть ребят в рабочее русло?
– Перед игрой казалось, что несложно. А после первого периода оказалось, сложно. В перерыве постарались вернуть.
Игра у СКА пошла со второго периода, началось все как раз с
шайбы Прохоркина, потом Ковальчук сделал дубль, забили Дацюк и Широков.
Гусев в итоге тоже забил две, но получилось это только в
большинстве – когда Никита стал частью первой бригады. Вышел четвертым
форвардом с Ковальчуком-Дацюком-Плотниковым вместо Ярно Коскиранты и забил с
передач Павла Валерьевича и Херсли.
– После гола Гусева
вы показали пальцем на Витолиньша. Это была его идея выпустить Гусева в
большинстве? – уточнили у Олега Знарка.
– Это моя идея заменить Коскрианту. Я видел, что Гусев немного подкипает. В том сезоне он был результативным. Я принял решение поставить его в большинство.
Николай Прохоркин: Сочетание – лучше не придумаешь!
– Думаю, игра понравилась зрителям, мы тоже довольны, эмоции
прекрасные, – Прохоркин сказал очевидное про победу 7:1.
– В первом периоде
что не получилось?
– Тяжело отойти после таких эмоциональных игр, как с ЦСКА. Первый период мы проспали, – здесь Николай подтвердил мнение главного тренера.
– Что разбудило во
втором и в третьем?
– Пришли в себя и начали играть в свой хоккей.
– Коскинен несколько
раз выручил команду?
– Не только сегодня. Это уже закономерность. Он делает свою работу прекрасно.
– У вас перспективные
партнеры по звену. Как оцените ваше сочетание?
– Сочетание лучше не придумаешь! С Гусевым мы давно играем. Мне очень нравится.
– «Слован» играл
жестко. Было много силовой борьбы. У всех все в порядке со здоровьем?
– Они всегда так играют грубо и может даже грязно. Ничего нового они не показали. У всех все в порядке.
– После такой победы
тяжело не остановиться?
– Тут у каждого свое «я». Все хотят играть, забивать и получать удовольствие от хоккея.
Матч
СКА - Слован - 7:1 (0:1, 3:0, 4:0)
Голы:
Вьеденски 16:48 (0:1). Прохоркин (Широков), 24:44 (1:1). Дацюк (Плотников, Зуб), 29:16 (2:1). Ковальчук (Дацюк, Херсли), 36:06 (3:1 - бол.). Широков (Белов, Рыков), 46:31 (4:1). Ковальчук (Дацюк), 52:28 (5:1). Гусев (Дацюк, Херсли), 57:50 (6:1 - бол.). Гусев 58:58 (7:1).
Место и дата
23 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция