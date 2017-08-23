«Видел, что он подкипает». Удачный ход Знарка спас звезду СКА (видео)

Главный тренер СКА Олег Знарок объяснил, как успокоил Никиту Гусева, а Николай Прохоркин назвал свое звено лучшим из возможных.

Олег Знарок: Это моя идея, я принял решение

Никита Гусев стал частью очень перспективного звена, но у него полтора матча не получалось забить. Николай Прохоркин успел отличиться дважды, а у Гусева никак не летело.

В первом периоде не получалось у петербуржцев в целом.

В СКА рождается новое суперзвено. Оно способно помогать сборной на Олимпиаде

– Слишком много эмоций оставили в первой игре, поэтому первый период не получился, – так Олег Знарок объяснил поражение СКА в первые 20 минут. – Со второго начали играть в свою игру. Довели до победы – хорошо, молодцы.

– Насколько сложно было вернуть ребят в рабочее русло?

– Перед игрой казалось, что несложно. А после первого периода оказалось, сложно. В перерыве постарались вернуть.

Игра у СКА пошла со второго периода, началось все как раз с шайбы Прохоркина, потом Ковальчук сделал дубль, забили Дацюк и Широков.

Гусев в итоге тоже забил две, но получилось это только в большинстве – когда Никита стал частью первой бригады. Вышел четвертым форвардом с Ковальчуком-Дацюком-Плотниковым вместо Ярно Коскиранты и забил с передач Павла Валерьевича и Херсли.

– После гола Гусева вы показали пальцем на Витолиньша. Это была его идея выпустить Гусева в большинстве? – уточнили у Олега Знарка.

– Это моя идея заменить Коскрианту. Я видел, что Гусев немного подкипает. В том сезоне он был результативным. Я принял решение поставить его в большинство.

Николай Прохоркин: Сочетание – лучше не придумаешь!

– Думаю, игра понравилась зрителям, мы тоже довольны, эмоции прекрасные, – Прохоркин сказал очевидное про победу 7:1.

– В первом периоде что не получилось?

– Тяжело отойти после таких эмоциональных игр, как с ЦСКА. Первый период мы проспали, – здесь Николай подтвердил мнение главного тренера.

– Что разбудило во втором и в третьем?

– Пришли в себя и начали играть в свой хоккей.

– Коскинен несколько раз выручил команду?

– Не только сегодня. Это уже закономерность. Он делает свою работу прекрасно.

– У вас перспективные партнеры по звену. Как оцените ваше сочетание?

– Сочетание лучше не придумаешь! С Гусевым мы давно играем. Мне очень нравится.

– «Слован» играл жестко. Было много силовой борьбы. У всех все в порядке со здоровьем?

– Они всегда так играют грубо и может даже грязно. Ничего нового они не показали. У всех все в порядке.

– После такой победы тяжело не остановиться?

– Тут у каждого свое «я». Все хотят играть, забивать и получать удовольствие от хоккея.

<p> </p>