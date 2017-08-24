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Борис Майоров: Вот футбольный «Спартак» на старте провалился! А о «Магнитке» это говорить рано

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о неожиданном поражении вице-чемпиона на старте чемпионата КХЛ

В первом поединке сезона «Магнитка» дома неожиданно крупно уступила «Автомобилисту» - 2:5.

- Я бы после одной встречи не стал говорить о том, что «Металлург» старт провалил, - заступается за уральцев Майоров. – Вот футбольный «Спартак» - другое дело. Тут провал уже на лицо. А тут всего один матч. Ну с кем не бывает?!

При этом уже сейчас понятно, что «Магнитке» надо серьезно перестраиваться и обновляться. Уж слишком много лидеров она потеряла. Той команды, которая билась в финале два последних года, мы уже не увидим. Расчет только на то, что «Металлург» - системная команда, которая просто так ничего не делает. Там комплектованием занимаются квалифицированно и грамотно.

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