Дортмундская «Боруссия» предлагает 22 миллиона евро за Ярмоленко

«Боруссия» (Дортмунд) проявляет интерес к полузащитнику киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко. Об этом в своем твиттере сообщил турецкий журналист Хакан Гюндогар.

Журналист утверждает, что немецкий клуб готов отдать за игрока 22 миллиона евро. В текущем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел девять матчей за «Динамо» и забил четыре мяча при двух голевых передачах.