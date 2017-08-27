Дортмундская «Боруссия» предлагает 22 миллиона евро за Ярмоленко
Источник: Twitter.comКомментарии
«Боруссия» (Дортмунд) проявляет интерес к полузащитнику
киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко. Об этом в своем твиттере сообщил турецкий
журналист Хакан Гюндогар.
Журналист утверждает, что немецкий клуб готов отдать за
игрока 22 миллиона евро. В текущем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел
девять матчей за «Динамо» и забил четыре мяча при двух голевых передачах.
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