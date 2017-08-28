Зинэтула Билялетдинов: Раскочегарились ближе к третьему периоду

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Амуром» (2:1) в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Команда соперника сыграла очень хорошо, мы раскочегарились ближе к третьему периоду. Хотелось бы, конечно, чтобы моментов было больше. Результат есть, молодцы, что смогли выиграть.

Пропущенный гол Гарипова… Ну что вы хотите услышать? Всякое бывает, – передает слова Билялетдинова «БИЗНЕС Online».

Добавим, что 31 августа «Ак Барс» примет «Ладу», а «Амур» 1 сентября сыграет на выезде с «Металлургом».