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Квинси Промес: Сейчас в «Спартаке» непростой период. Не понимаю, почему так начали сезон

Источник:  NOS.nlКомментарии

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес – о выступлении столичного клуба в нынешнем сезоне. На данный момент команда Массимо Карреры занимает 9-е место в таблице.

«Мало что изменилось, если говорить про минувший сезон. Не понимаю, почему так начали этот год. Сейчас в «Спартаке» непростой период, но я готов помочь сборной Голландии. Об этом говорит моя статистика. 

Что касается чемпионата России, то есть люди, которые в курсе и знают, что это трудный турнир», – цитирует игрока NOS.

10 сентября действующий чемпион страны примет на домашней арене «Рубин» в рамках 9-го тура РФПЛ.

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