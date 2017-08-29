Квинси Промес: Сейчас в «Спартаке» непростой период. Не понимаю, почему так начали сезон

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес – о выступлении столичного клуба в нынешнем сезоне. На данный момент команда Массимо Карреры занимает 9-е место в таблице.

«Мало что изменилось, если говорить про минувший сезон. Не понимаю, почему так начали этот год. Сейчас в «Спартаке» непростой период, но я готов помочь сборной Голландии. Об этом говорит моя статистика.

Что касается чемпионата России, то есть люди, которые в курсе и знают, что это трудный турнир», – цитирует игрока NOS.

10 сентября действующий чемпион страны примет на домашней арене «Рубин» в рамках 9-го тура РФПЛ.