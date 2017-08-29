КХЛ. «Локомотив» - «Витязь», «Динамо» - «Йокерит» и другие матчи. Онлайн
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Матч
Трактор - Металлург Мг - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы:
Кольцов (Якуценя), 19:14 (1:0). Эллисон (Мозякин, Хабаров), 36:51 (1:1). Бэйлен (Полыгалов, Щехура), 38:21 (2:1).
Место и дата
29 августа 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
Матч
Нефтехимик - Лада - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Место и дата
29 августа 19:30, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Динамо - Йокерит - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Место и дата
29 августа 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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