«Нефтехимик» дома уступил «Ладе»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Ладой» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лады».
В составе
победителей отличились Станислав Бочаров, Картер Эштон и Дмитрий Воробьев . У «Нефтехимика»
гол в активе Романа Граборенко.
«Лада» набрала
шесть очков и занимает шестое место на Востоке. У «Нефтехимика» девять очков и
четвертое место.
31 августа «Лада»
на выезде сыграет с «Ак Барсом», а «Нефтехимик» 3 сентября на выезде сыграет с «Салаватом
Юлаевом».
КХЛ
Регулярный
чемпионат
Матч
Нефтехимик - Лада - 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Голы:
Граборенко (Якимов), 28:38 (1:0). Бочаров (Зернов), 52:26 (1:1). Эштон (Воробьёв, Геноуэй), 55:58 (1:2). Воробьёв (Бочаров), 59:09 (1:3).
Место и дата
29 августа 19:30, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция