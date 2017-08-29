«Нефтехимик» дома уступил «Ладе»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Ладой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лады».

В составе победителей отличились Станислав Бочаров, Картер Эштон и Дмитрий Воробьев . У «Нефтехимика» гол в активе Романа Граборенко.

«Лада» набрала шесть очков и занимает шестое место на Востоке. У «Нефтехимика» девять очков и четвертое место.

31 августа «Лада» на выезде сыграет с «Ак Барсом», а «Нефтехимик» 3 сентября на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевом».

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