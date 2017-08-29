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«Нефтехимик» дома уступил «Ладе»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Ладой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лады».

В составе победителей отличились Станислав Бочаров, Картер Эштон и Дмитрий Воробьев . У «Нефтехимика» гол в активе Романа Граборенко.

«Лада» набрала шесть очков и занимает шестое место на Востоке. У «Нефтехимика» девять очков и четвертое место.

31 августа «Лада» на выезде сыграет с «Ак Барсом», а «Нефтехимик» 3 сентября на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Нефтехимик - Лада - 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы:

Граборенко (Якимов), 28:38 (1:0). Бочаров (Зернов), 52:26 (1:1). Эштон (Воробьёв, Геноуэй), 55:58 (1:2). Воробьёв (Бочаров), 59:09 (1:3).

Место и дата

29 августа 19:30, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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