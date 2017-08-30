Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс4 : 2Торпедо
Хоккей  Слован- : -Динамо Минск
Теннис  Вондроусова- : -Кузнецова
Теннис  Кавчич3:6, 2:0Южный
Теннис  Кузнецов- : -Лопес
Теннис  Бабош- : -Шарапова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Двукратный чемпион мира и капитан «Аризоны» Шейн Доан объявил о завершении карьеры (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Двукратный чемпион мира и капитан «Аризоны» Шейн Доан объявил о завершении карьеры (видео)

40-летний канадский форвард Шейн Доан объявил о завершении карьеры игрока. 

- Я очень благодарен всем болельщикам за их поддержку. Они помогали на протяжении всей моей карьеры, несмотря на взлеты и падения команды. Я также хочу сказать спасибо «Аризоне», которая предоставила мне возможность остаться в команде на 21 год.

Хотя матч 8 апреля не был объявлен как моя последняя игра, я знал, что он, скорее всего, будет таковым. Я чувствовал неописуемую волну эмоций, когда видел поддержку болельщиков. Они всегда защищали меня и поддерживали. Игра перед ними стала одним из величайших событий в моей жизни, - заявил хоккеист.

Шейн Доан был выбран на драфте НХЛ 1995 «старым» «Виннипегом» (впоследствии ставшим «Финиксом» и «Аризоной») под общем номером 7.

Он провел в лиге 21 сезон, набрав 972 очка (204 + 570) в 1540 проведенных матчах.

В составе сборной Канады Доан стал двукратным чемпионом мира (2003, 2007), обладателем Кубка мира (2004) и трижды - серебряным медалистом мировых первенств (2005, 2008, 2009).

В 2004 и 2009 годах он принимал участие в «Матчах всех звезд» НХЛ.

Отметим, что на протяжении всей карьеры в Национальной хоккейной лиге Шейн защищал цвета одного клуба.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Рейнджерс» выведут из обращения 19-й номер Рателя«Рейнджерс» принял решение увековечить 19-й номер, под которым в 1960-1970-х годах играл форвард Жан Ратель. Торжественная церемония пройдет 25 февраля в Нью-Йорке перед матчем с «Детройтом».В каком клубе НХЛ окажется суперфорвард Данис Зарипов? Есть два варианта…В каком клубе НХЛ окажется суперфорвард Данис Зарипов? Есть два варианта…Боссы НХЛ разрешили Данису Зарипову подписать контракт с одним из своих клубов. Что это значит, и что теперь ждет трижды чемпиона мира?Данис Зарипов: Я верю, что смогу продолжить карьеру в лучшей лиге мираДанис Зарипов: Я верю, что смогу продолжить карьеру в лучшей лиге мираЧетырехкратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов дал интервью обозревателю «Советского спорта».Желина подписал пробный контракт с «Монреалем»Защитник Эрик Желина подписал пробный контракт с «Монреалем». Об этом информирует официальный сайт канадского клуба.Александр Гуськов: С Канадой будем сражаться, а Корея – не для экзотикиЭксперт Александр Гуськов прокомментировал приглашение сборных Канады и Южной Кореи на Кубок Первого канала.
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» ведут борьбу за экс-защитника «Ромы»
Футбол
«Зенит» договорился о переходе защитника «Заглембе» Яха, но игрока может перехватить «Лацио»
Футбол
«Арсенал» требует за Санчеса 70 миллионов или игрока взамен
Формула-1
Даниил Квят: Болид «Торо Россо» развивается не так быстро, как мы ожидали
все новости
Канада
Канадакалендарьстатистика
Аризона
Аризонакалендарьстатистика
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости