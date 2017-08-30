Двукратный чемпион мира и капитан «Аризоны» Шейн Доан объявил о завершении карьеры (видео)

40-летний канадский форвард Шейн Доан объявил о завершении карьеры игрока.

- Я очень благодарен всем болельщикам за их поддержку. Они помогали на протяжении всей моей карьеры, несмотря на взлеты и падения команды. Я также хочу сказать спасибо «Аризоне», которая предоставила мне возможность остаться в команде на 21 год.



Хотя матч 8 апреля не был объявлен как моя последняя игра, я знал, что он, скорее всего, будет таковым. Я чувствовал неописуемую волну эмоций, когда видел поддержку болельщиков. Они всегда защищали меня и поддерживали. Игра перед ними стала одним из величайших событий в моей жизни, - заявил хоккеист.

Шейн Доан был выбран на драфте НХЛ 1995 «старым» «Виннипегом» (впоследствии ставшим «Финиксом» и «Аризоной») под общем номером 7.

Он провел в лиге 21 сезон, набрав 972 очка (204 + 570) в 1540 проведенных матчах.

В составе сборной Канады Доан стал двукратным чемпионом мира (2003, 2007), обладателем Кубка мира (2004) и трижды - серебряным медалистом мировых первенств (2005, 2008, 2009).

В 2004 и 2009 годах он принимал участие в «Матчах всех звезд» НХЛ.

Отметим, что на протяжении всей карьеры в Национальной хоккейной лиге Шейн защищал цвета одного клуба.

