Анвар Гатиятулин: Во втором периоде отклонились от плана, наделали ошибок
Главный тренер «Трактора»
Анвар Гатиятулин прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь
Ред Стар» (4:5 Б).
«Начали игру примерно с тем рисунком, с каким хотели. Сыграли активно, хорошо начинали атаки и строго действовали в обороне.
Повели, но, к сожалению, второй период провалили. Немного отклонились от нашего плана, наделали ошибок, пропустили голы.
Потихоньку выровняли, смогли забить, но, увы, не выстояли и по буллитам проиграли», – приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».
Напомним, по ходу игры «Трактор» вел со счетом 3:0. В шести матчах команда набрала семь очков и занимает 12-е место в Восточной конференции.
Матч
Трактор - Куньлунь Ред Стар - 4:5 Б. (3:0, 1:3, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Якуценя (Кольцов), 2:50 (1:0). Щехура 13:38 (2:0 - бол.). Петров Ю. (Рыбаков), 17:00 (3:0). Поникаровский (Турессон, Воробей), 21:22 (3:1). Кейн (Костицын, Вольски), 23:01 (3:2). Кейн (Вольски), 26:07 (3:3). Вишневский (Кольцов, Щехура), 39:31 (4:3 - бол.). Дефацио (Вольски, Кинрэйд), 52:09 (4:4 - бол.).
Победный буллит:
Блэйкер - 4:5.
Место и дата
03 сентября 15:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция