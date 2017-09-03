Анвар Гатиятулин: Во втором периоде отклонились от плана, наделали ошибок

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (4:5 Б).

«Начали игру примерно с тем рисунком, с каким хотели. Сыграли активно, хорошо начинали атаки и строго действовали в обороне.

Повели, но, к сожалению, второй период провалили. Немного отклонились от нашего плана, наделали ошибок, пропустили голы.

Потихоньку выровняли, смогли забить, но, увы, не выстояли и по буллитам проиграли», – приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

Напомним, по ходу игры «Трактор» вел со счетом 3:0. В шести матчах команда набрала семь очков и занимает 12-е место в Восточной конференции.