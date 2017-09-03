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Анвар Гатиятулин: Во втором периоде отклонились от плана, наделали ошибок

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (4:5 Б).

«Начали игру примерно с тем рисунком, с каким хотели. Сыграли  активно, хорошо начинали атаки и строго действовали в обороне.

Повели, но, к сожалению, второй период провалили. Немного отклонились от нашего плана, наделали ошибок, пропустили голы.

Потихоньку выровняли, смогли забить, но, увы, не выстояли и по буллитам проиграли», – приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

Напомним, по ходу игры «Трактор» вел со счетом 3:0. В шести матчах команда набрала семь очков и занимает 12-е место в Восточной конференции.

Матч

Трактор - Куньлунь Ред Стар - 4:5 Б. (3:0, 1:3, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Якуценя (Кольцов), 2:50 (1:0). Щехура 13:38 (2:0 - бол.). Петров Ю. (Рыбаков), 17:00 (3:0). Поникаровский (Турессон, Воробей), 21:22 (3:1). Кейн (Костицын, Вольски), 23:01 (3:2). Кейн (Вольски), 26:07 (3:3). Вишневский (Кольцов, Щехура), 39:31 (4:3 - бол.). Дефацио (Вольски, Кинрэйд), 52:09 (4:4 - бол.).

Победный буллит:

Блэйкер - 4:5.

Место и дата

03 сентября 15:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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