Евгений Ковыршин: «Динамо» намерено обыграть «Северсталь»

Нападающий минского «Динамо» Евгений Ковыршине поделился ожиданиями от матча с «Северсталью.

«Череповец мне как родной. Все-таки отыграл здесь прилично. Остались друзья. Полкоманды знаю. Продолжаю следить за «Северсталью».

«Северсталь» чаще играет в комбинационный хоккей, больше старается действовать в пас. Мы еще не разбирали соперника, но, думаю, примерно так же они играют и сейчас.



Как настроение в нашей команде? Как говорится, бывало и лучше. Но надо в этом матче победить — тогда станет веселее», — цитирует Ковыршина официальный сайт минского клуба.