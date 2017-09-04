Евгений Ковыршин: «Динамо» намерено обыграть «Северсталь»
Источник: ХК «Динамо» (Минск)Комментарии
Нападающий минского «Динамо» Евгений Ковыршине поделился ожиданиями от матча с «Северсталью.
«Череповец мне как родной. Все-таки отыграл здесь прилично. Остались друзья. Полкоманды знаю. Продолжаю следить за «Северсталью».
«Северсталь» чаще играет в комбинационный хоккей, больше старается
действовать в пас. Мы еще не разбирали соперника, но, думаю, примерно так же
они играют и сейчас.
Как настроение в нашей команде? Как говорится, бывало и лучше. Но надо в этом матче победить — тогда станет веселее», — цитирует Ковыршина официальный сайт минского клуба.
Матч
Место и дата
06 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически