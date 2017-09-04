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Евгений Ковыршин: «Динамо» намерено обыграть «Северсталь»

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Евгений Ковыршине поделился ожиданиями от матча с «Северсталью.

«Череповец мне как родной. Все-таки отыграл здесь прилично. Остались друзья. Полкоманды знаю. Продолжаю следить за «Северсталью».

«Северсталь» чаще играет в комбинационный хоккей, больше старается действовать в пас. Мы еще не разбирали соперника, но, думаю, примерно так же они играют и сейчас.

Как настроение в нашей команде? Как говорится, бывало и лучше. Но надо в этом матче победить — тогда станет веселее», — цитирует Ковыршина официальный сайт минского клуба.

Матч

Северсталь - Динамо

Место и дата

06 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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