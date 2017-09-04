Иван Безруков: Морально был готов к вызову в «Трактор»

Нападающий «Трактора» Иван Безруков поделился впечатлениями от дебютного матча в КХЛ против «Куньлунь Ред Стар».

«Конечно, был впечатлен, когда перед игрой позвали на тренировку с «Трактором». На сончасе плохо спал, ворочался, волновался. Пришел на игру, ребята подбодрили. Спасибо им и тренерам. В первой смене получился силовой прием, где-то уверенно шайбу через борт вывел. Волнение прошло. Хотелось бы, конечно, чтобы команда выиграла, болельщиков порадовать после обидного поражения. К сожалению, не получилось, хотя инициатива была на нашей стороне. Расслабились во втором периоде, допустили ошибки, которые привели к пропущенным голам.

Я знал, какой будет хоккей и что меня ждет. Морально был готов к сезону и ждал, когда меня вызовут. Запомнился момент, когда с Марселем Шолоховым выходили два в два. Там пошел в обводку, нужно было бросить с ползоны. Ничего, это первый матч. Будем исправлять свои ошибки, будет все нормально», — цитирует Безрукова официальный сайт «Трактора».