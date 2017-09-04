Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Бельгия- : -Россия
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Футбол  Германия- : -Норвегия
Баскетбол  Черногория- : -Хорватия
Хоккей  Спартак- : -СКА
Футбол  Англия- : -Словакия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иван Безруков: Морально был готов к вызову в «Трактор»

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Нападающий «Трактора» Иван Безруков поделился впечатлениями от дебютного матча в КХЛ против «Куньлунь Ред Стар».

«Конечно, был впечатлен, когда перед игрой позвали на тренировку с «Трактором». На сончасе плохо спал, ворочался, волновался. Пришел на игру, ребята подбодрили. Спасибо им и тренерам. В первой смене получился силовой прием, где-то уверенно шайбу через борт вывел. Волнение прошло. Хотелось бы, конечно, чтобы команда выиграла, болельщиков порадовать после обидного поражения. К сожалению, не получилось, хотя инициатива была на нашей стороне. Расслабились во втором периоде, допустили ошибки, которые привели к пропущенным голам.

Я знал, какой будет хоккей и что меня ждет. Морально был готов к сезону и ждал, когда меня вызовут. Запомнился момент, когда с Марселем Шолоховым выходили два в два. Там пошел в обводку, нужно было бросить с ползоны. Ничего, это первый матч. Будем исправлять свои ошибки, будет все нормально», — цитирует Безрукова официальный сайт «Трактора».

Матч

Трактор - Куньлунь Ред Стар - 4:5 Б. (3:0, 1:3, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Якуценя (Кольцов), 2:50 (1:0). Щехура 13:38 (2:0 - бол.). Петров Ю. (Рыбаков), 17:00 (3:0). Поникаровский (Турессон, Воробей), 21:22 (3:1). Кейн (Костицын, Вольски), 23:01 (3:2). Кейн (Вольски), 26:07 (3:3). Вишневский (Кольцов, Щехура), 39:31 (4:3 - бол.). Дефацио (Вольски, Кинрэйд), 52:09 (4:4 - бол.).

Победный буллит:

Блэйкер - 4:5.

Место и дата

03 сентября 15:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Ковыршин: «Динамо» намерено обыграть «Северсталь»Нападающий минского «Динамо» Евгений Ковыршине поделился ожиданиями от матча с «Северсталью.Чем ответит Хохлачев Знарку? Превью игрового дня в КХЛЧем ответит Хохлачев Знарку? Превью игрового дня в КХЛСегодня среди четырех матчей выделим два – «Торпедо» против московского «Динамо» и «Спартак» против СКА.Почему дорогие билеты на хоккей?! Потому что ЦСКА скопировал цены у «Спартака»Почему дорогие билеты на хоккей?! Потому что ЦСКА скопировал цены у «Спартака»О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».«Торпедо» – СКА. Чудинов дисквалифицирован на один матчСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод с нарушением правил в матче «Торпедо» - СКА (3:4 Б), после которого защитник армейцев Максим Чудинов был удален до конца игры.Хамство на трибунах идет не от фанатов! Реальная зарисовка с матча «Спартака»Хамство на трибунах идет не от фанатов! Реальная зарисовка с матча «Спартака»Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о том, откуда «растут ноги» у нарушения этики на спортивных поединках.
Футбол
Кирилл Панченко: «Зенит» идет на первом месте, будем максимально готовиться. Это суперматч
Футбол
Зинедин Зидан: Не горжусь тем, что ударил Матерацци
Футбол
Сборная России может сыграть контрольный матч с командой Казахстана
Футбол
Александр Хацкевич: В Белоруссии нет ни чемпионата, ни футболистов, которые могут играть в сборной
все новости
Трактор
Тракторкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости