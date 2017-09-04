Иван Безруков: Морально был готов к вызову в «Трактор»
Нападающий «Трактора» Иван Безруков поделился впечатлениями от дебютного матча в КХЛ против «Куньлунь Ред Стар».
«Конечно, был впечатлен, когда перед игрой позвали на тренировку с «Трактором». На сончасе плохо спал, ворочался, волновался. Пришел на игру, ребята подбодрили. Спасибо им и тренерам. В первой смене получился силовой прием, где-то уверенно шайбу через борт вывел. Волнение прошло. Хотелось бы, конечно, чтобы команда выиграла, болельщиков порадовать после обидного поражения. К сожалению, не получилось, хотя инициатива была на нашей стороне. Расслабились во втором периоде, допустили ошибки, которые привели к пропущенным голам.
Я знал, какой будет хоккей и что меня ждет. Морально был готов к сезону и ждал, когда меня вызовут. Запомнился момент, когда с Марселем Шолоховым выходили два в два. Там пошел в обводку, нужно было бросить с ползоны. Ничего, это первый матч. Будем исправлять свои ошибки, будет все нормально», — цитирует Безрукова официальный сайт «Трактора».
Матч
Трактор - Куньлунь Ред Стар - 4:5 Б. (3:0, 1:3, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Якуценя (Кольцов), 2:50 (1:0). Щехура 13:38 (2:0 - бол.). Петров Ю. (Рыбаков), 17:00 (3:0). Поникаровский (Турессон, Воробей), 21:22 (3:1). Кейн (Костицын, Вольски), 23:01 (3:2). Кейн (Вольски), 26:07 (3:3). Вишневский (Кольцов, Щехура), 39:31 (4:3 - бол.). Дефацио (Вольски, Кинрэйд), 52:09 (4:4 - бол.).
Победный буллит:
Блэйкер - 4:5.
Место и дата
03 сентября 15:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция